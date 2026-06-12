Resumen de mitad de sesión: El sector del motor y las aerolíneas salvan las bolsas

- Los mercados europeos rebotan gracias a Trump, aunque los compradores han perdido fuerza al final del día
- El desplome del petróleo impulsa el sector aéreo y Air France vuela por rumores de compra de EasyJet
- El automóvil sube con fuerza gracias a la propuesta del sello "Made in Europe"
- La inflación europea cumple las previsiones pero sigue elevada
- El crudo Brent amplía sus pérdidas y cae hasta los 87 dólares por barril
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Los mercados europeos recuperan cierto optimismo, aunque las valoraciones siguen suspendidas.
- En la sesión de la tarde, el IBEX 35 es el que mejor se comporta, con una subida del 0,7%; a la zaga se sitúa el AEX, que cae más de un 0,5%. El EURO STOXX 50 baja un 0,5%.
- La retórica de desescalada de D. Trump el jueves respaldó un rebote tras las profundas pérdidas sufridas entre esta semana y la anterior. A pesar de los impulsos positivos y la mejora del sentimiento, los compradores han perdido impulso hoy.
En el plano corporativo, el fabricante francés de drones submarinos Exail Technologies no logró alcanzar un acuerdo con ICG respecto a la valoración de sus bonos, lo que provoca una caída de más del 10% en su cotización. En contraste, el aumento de la inflación en Francia está respaldando las valoraciones de las empresas de moda y lujo, que tradicionalmente tienen una capacidad mucho mayor para defender y expandir sus márgenes en un entorno inflacionario. LVMH y Hermès suben más de un 4%.
A su vez, la caída de los precios del petróleo y del combustible está impulsando las valoraciones de las aerolíneas europeas. Lufthansa sube más de un 6%, mientras que Ryanair gana alrededor de un 4%. Air France cuenta además con el respaldo de las conversaciones sobre la compra de EasyJet; la aerolínea francesa llega a subir un 9%.
En el sector industrial, Rolls-Royce y Safran se anotan un alza de casi el 4%. Esto se produce tras una publicación de Berenberg que apunta a una mejora significativa en el número de horas de vuelo por motor.
Los fabricantes de automóviles europeos registran fuertes ganancias. Stellantis, Renault y Volkswagen suben entre un 3% y un 6%. Este movimiento es el resultado de una carta abierta a la Comisión Europea en la que se argumenta que la UE debería adoptar un sistema transparente de "Made in Europe" que favorecería a los vehículos cuyo 70% de su valor se origine en Europa.
En el plano macroeconómico, se han publicado una gran cantidad de datos en Europa, principalmente sobre la inflación. La inflación de mayo en Alemania, Francia y España se situó en línea con las expectativas, pero sigue mostrando niveles ligeramente elevados. El IPCA (HICP) interanual fue del 2,7%, 2,8% y 3,6%, respectivamente. En el Reino Unido, el crecimiento económico se ralentizó hasta el 1,2% interanual. La producción industrial cayó un 0,2%.
Entre las materias primas energéticas, el petróleo sigue acaparando la atención y amplía las caídas de ayer. El Brent baja casi un 2% y se sitúa en los 87 dólares. Entre los metales, el paladio y el cobre avanzan en torno a un 2%.
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