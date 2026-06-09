- Los principales índices europeos avanzan con claridad, reflejando un claro ambiente de apetito por riesgo en la sesión.
- El sector financiero es el principal motor, con especial fortaleza en bancos europeos e italianos.
- La desescalada entre Israel e Irán impulsa el optimismo en los mercados, aunque persisten incertidumbres por la situación del estrecho de Ormuz.
- El petróleo cae con fuerza al reducirse la prima de riesgo geopolítico, además, el dólar se debilita mientras el euro gana terreno.
- Los principales índices europeos avanzan con claridad, reflejando un claro ambiente de apetito por riesgo en la sesión.
- El sector financiero es el principal motor, con especial fortaleza en bancos europeos e italianos.
- La desescalada entre Israel e Irán impulsa el optimismo en los mercados, aunque persisten incertidumbres por la situación del estrecho de Ormuz.
- El petróleo cae con fuerza al reducirse la prima de riesgo geopolítico, además, el dólar se debilita mientras el euro gana terreno.
Los índices europeos suben este martes. El STOXX 600 avanza alrededor de un 0,5%, el DAX gana un 0,85% hasta los 24.782 puntos y el Euro STOXX 50 sube un 1,0%.
Las ganancias están impulsadas principalmente por el sector bancario, que se beneficia de la desescalada en Oriente Medio. Irán e Israel han detenido los ataques mutuos, mejorando el sentimiento global de los mercados, aunque persiste cierta cautela debido a que el estrecho de Ormuz continúa cerrado.
El mercado también está descontando una subida de tipos de interés de 25 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo (BCE) en la reunión del jueves, aunque la atención se centra más en la futura trayectoria de la política monetaria que en la propia decisión.
El petróleo registra fuertes caídas:
- El WTI baja un 2,44%, hasta los 89,02 dólares por barril.
- El Brent cae un 2,01%, hasta los 92,25 dólares por barril.
Estas bajadas reflejan una reducción de la prima de riesgo geopolítico.
Por su parte, el dólar estadounidense se debilita:
- El índice dólar cae un 0,20%.
- El par EUR/USD sube hasta 1,1566.
- El USD/PLN retrocede un 0,29%, hasta 3,66.
Sectores
El sector financiero lidera las subidas en el Euro STOXX 50 con un avance del 1,43%, impulsando especialmente a los bancos italianos y a UBS.
También destacan:
- Bienes de consumo básico (+1,61%)
- Comunicaciones (+0,91%)
- Industriales (+0,64%)
Los sectores con peor comportamiento son:
- Tecnología (-0,14%)
- Energía (-0,10%)
- Materias primas (-0,02%)
Noticias empresariales
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UBS sube alrededor de un 2% y cotiza en su nivel más alto desde 2008 después de que Reuters informara de que los parlamentarios suizos están estudiando suavizar los requisitos de capital para la entidad. Las nuevas propuestas exigirían que las filiales extranjeras estuvieran respaldadas por capital CET1 en un nivel del 70%-80%, frente al requisito gubernamental actual del 100%. Esto reduciría las necesidades de captación de capital adicional desde aproximadamente 20.000 millones de dólares hasta unos 15.000 millones.
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GSK cae más de un 2%, convirtiéndose en el principal lastre del índice FTSE 100, tras anunciar la adquisición de la empresa biotecnológica estadounidense Nuvalent por 10.600 millones de dólares (9.400 millones netos de caja), lo que representa una prima del 40% sobre el precio de cierre anterior.
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Intesa Sanpaolo (+2,99%) y UniCredit (+2,11%) avanzan gracias al proceso de consolidación del sector bancario italiano. Monte dei Paschi di Siena ha recibido dos ofertas de adquisición por parte de Intesa y Banco BPM. Además, Intesa anunció la venta de 635 sucursales de MPS, junto con la marca, a la aseguradora Unipol, lo que reduce las preocupaciones regulatorias relacionadas con la competencia. Como resultado : Monte dei Paschi di Siena (MPS) sube un 2,5%, BPER Banca avanza un 4,2% y Unipol gana un 5,9%.
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Infineon Technologies (IFX.DE) sube un 2,70% y acumula una rentabilidad del 115,6% en lo que va de año, consolidando su posición como líder en fortaleza relativa dentro del Euro STOXX 50, mientras las acciones tecnológicas europeas se estabilizan tras la corrección de la semana pasada.
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