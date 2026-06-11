Resumen de mitad de sesión: Los índices bursátiles europeos intentan rebotar. Wizz Air se dispara un 6% tras sus resultados

Los mercados bursátiles europeos están recuperándose de la reciente ola de ventas, ya que los inversores aprovechan las valoraciones más bajas para comprar en las caídas. La incertidumbre proviene de la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán, lo que alimenta las preocupaciones sobre el suministro energético de Oriente Medio y las implicaciones inflacionarias de un conflicto prolongado. A pesar de estos factores adversos, la mentalidad de "comprar en las caídas" sigue intacta en los mercados europeos.

Puntos clave

Las acciones europeas están rebotando tras las recientes caídas y el Banco Central Europeo (BCE) aumentó las tasas de interés en 25 puntos básicos , en línea con las expectativas del mercado.

aumentó las tasas de interés en , en línea con las expectativas del mercado. Los principales índices europeos se mantienen relativamente sólidos a pesar de la debilidad observada en el sector tecnológico.

El aumento de los rendimientos de los bonos y las tensiones geopolíticas continúan limitando el apetito por el riesgo y aumentando la incertidumbre sobre la sostenibilidad del rally bursátil.

Los inversores están mirando más allá de la decisión de tasas de hoy y centran su atención principalmente en cualquier señal que pueda ofrecer la presidenta del BCE, Christine Lagarde, respecto a un posible movimiento adicional en septiembre.

Acciones destacadas

SAP cayó cerca de un 4% y Capgemini perdió más de un 3% , presionando al sector tecnológico europeo después de que Oracle anunciara agresivos planes de inversión en capital.

cayó cerca de un y perdió más de un , presionando al sector tecnológico europeo después de que anunciara agresivos planes de inversión en capital. Hugo Boss avanzó más de un 8% después de que Frasers Group lanzara una oferta de adquisición de 2.000 millones de euros por la marca alemana de moda.

avanzó más de un después de que lanzara una oferta de adquisición de por la marca alemana de moda. Frasers Group retrocedió alrededor de un 2% mientras los inversores evaluaban las implicaciones financieras de la propuesta de adquisición.

retrocedió alrededor de un mientras los inversores evaluaban las implicaciones financieras de la propuesta de adquisición. Wizz Air avanzó aproximadamente un 6% después de reportar resultados anuales que superaron las expectativas del mercado.

Fuente: xStation5

Fuente: xStation5

Wizz Air vuelve a la rentabilidad mientras comienzan a disiparse los problemas con los motores

Wizz Air presentó unos resultados que pueden considerarse un paso importante hacia la normalización de su modelo de negocio tras dos años excepcionalmente difíciles marcados por los problemas de los motores Pratt & Whitney GTF. La aerolínea volvió a generar beneficios antes de impuestos, mejoró la generación de caja y mantuvo un sólido crecimiento del tráfico de pasajeros a pesar de las restricciones operativas que continúan vigentes. Igualmente importante, la dirección señaló que el impacto de las aeronaves inmovilizadas está disminuyendo gradualmente, al tiempo que destacó posibles oportunidades de crecimiento derivadas de la creciente presión sobre competidores financieramente más débiles. Los inversores recibieron positivamente el informe, impulsando las acciones hasta un 6% durante la sesión del jueves.

Puntos clave

Wizz Air volvió a la rentabilidad, generando 27 millones de euros de beneficio antes de impuestos y cerca de 1.000 millones de euros de flujo de caja libre.

volvió a la rentabilidad, generando de beneficio antes de impuestos y cerca de de flujo de caja libre. El número de aeronaves inmovilizadas por las inspecciones de los motores Pratt & Whitney disminuyó de 42 a 30 , y se espera que el problema quede completamente resuelto para finales de 2027.

disminuyó de , y se espera que el problema quede completamente resuelto para finales de 2027. La dirección espera un fuerte crecimiento del tráfico durante el ejercicio fiscal 2027 y ve oportunidades para ganar cuota de mercado frente a competidores financieramente más débiles.

Los resultados confirman la recuperación del modelo de negocio

Durante el ejercicio fiscal, Wizz Air registró un beneficio antes de impuestos de 27 millones de euros, marcando el regreso a la rentabilidad tras las pérdidas de ejercicios anteriores. El EBITDA aumentó un 16% interanual, mientras que el tráfico de pasajeros creció un 10%, hasta alcanzar los 70 millones de pasajeros.

La generación de caja fue especialmente destacable. El flujo de caja libre alcanzó casi 1.000 millones de euros, un incremento del 22% respecto al año anterior, a pesar de la amortización de un bono de 500 millones de euros en enero de 2026. El margen EBITDA se expandió hasta el 23,2%, destacando la capacidad de la compañía para aprovechar las economías de escala y mejorar la eficiencia operativa.

El balance también mostró una mejora significativa. Wizz Air cerró el ejercicio con más de 2.000 millones de euros en efectivo, niveles estables de deuda neta y una reducción del ratio de deuda neta sobre EBITDA desde 4,4x hasta 3,7x. La dirección reiteró su objetivo de seguir reduciendo el apalancamiento hacia aproximadamente 2 veces EBITDA con el tiempo.

Los problemas de los motores siguen siendo relevantes, pero los riesgos disminuyen gradualmente

Las inspecciones de los motores Pratt & Whitney GTF siguen representando el mayor desafío operativo para la aerolínea. Durante casi dos años, este problema ha limitado el crecimiento de capacidad y ha obligado a mantener temporalmente en tierra una parte significativa de la flota.

Sin embargo, los acontecimientos recientes muestran avances claros. El número de aeronaves inmovilizadas cayó a 30, frente a las 42 registradas un año antes, y la dirección sigue esperando que todos los aviones afectados vuelvan al servicio antes de finalizar el año calendario 2027.

Desde la perspectiva de los inversores, este es posiblemente el aspecto más importante del informe. Sugiere que el mercado comienza a visualizar una ruta hacia una utilización plena de la flota y un retorno a una dinámica de crecimiento normalizada.

Wizz Air vuelve a centrarse en Europa y prioriza la rentabilidad

La dirección continúa reestructurando la red de rutas, concentrando recursos en sus mercados principales de Europa Central y del Este. Una parte significativa de la capacidad previamente asignada a Oriente Medio ha sido redirigida a Europa, donde las rutas más cortas permiten una mayor utilización de los aviones y operaciones más frecuentes.

La aerolínea ya abandonó Abu Dhabi y redujo su exposición a varios aeropuertos con bajo rendimiento. La dirección también indicó que London Gatwick no constituye una prioridad importante de crecimiento debido a los elevados costos aeroportuarios y a las restricciones operativas.

Otra decisión estratégica destacada es el abandono de un modelo operativo independiente para los Airbus A321XLR. En su lugar, todos estos aviones serán integrados dentro de la flota estándar A321neo, simplificando las operaciones y reduciendo la complejidad operativa.

Las perspectivas de crecimiento siguen siendo muy sólidas

Las previsiones de la dirección para la primera mitad del ejercicio fiscal 2027 apuntan a una expansión continua y acelerada. Se espera que la capacidad de asientos disponibles aumente aproximadamente un 25% en el primer trimestre y más de un 25% en el segundo trimestre.

Un apoyo adicional debería provenir de la restauración gradual de las operaciones hacia Tel Aviv y del continuo regreso al servicio de las aeronaves inmovilizadas. La dirección también observa un entorno competitivo favorable, ya que numerosas aerolíneas europeas enfrentan mayores costos de combustible, restricciones de liquidez y flotas envejecidas.

El director ejecutivo József Váradi sugirió abiertamente que la segunda mitad del año podría generar "vacíos de mercado" e incluso provocar quiebras de aerolíneas, creando oportunidades para que Wizz Air capture una mayor cuota de mercado.

Opiniones

En general, los resultados deben considerarse positivos. Wizz Air no solo volvió a la rentabilidad, sino que también demostró una sólida generación de caja y una mejora en sus métricas de apalancamiento.

Más importante aún, la resolución gradual de los problemas relacionados con los motores Pratt & Whitney sugiere que el principal obstáculo que limitó el crecimiento durante los últimos dos años está comenzando a desaparecer. Si la dirección cumple con el calendario previsto de recuperación de la flota, Wizz Air podría llegar al período 2027–2028 con una de las flotas más jóvenes y eficientes en costos de Europa.

Combinado con un agresivo crecimiento de capacidad, un renovado enfoque en mercados principales rentables y la posibilidad de beneficiarse de la consolidación del sector, la compañía parece estar bien posicionada para mejorar sus beneficios y fortalecer su posición competitiva en el mediano plazo.

Fuente: xStation5