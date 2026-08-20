Resumen del día: dólar se recupera, petróleo sube 🗽 Dow Jones cae 1%

La sesión europea fue ampliamente negativa, con el DAX cayendo casi un 0,45% y el CAC 40 de Francia retrocediendo cerca de un 0,6%. El FTSE del Reino Unido cerró prácticamente sin cambios. Los futuros del gas TTF europeo subieron a máximos de cinco meses en medio de menores niveles de almacenamiento de cara a la temporada de calefacción. Las caídas también dominaron en la Bolsa de Varsovia, donde el WIG20 retrocedió un 1,2% y las acciones de KGHM cayeron más de un 4% tras los resultados de la compañía.
- La sesión del jueves en Wall Street también está registrando caídas moderadas, lideradas por el Dow Jones Industrial Average, mientras las acciones de Walmart caen más de un 8% tras sus resultados. Los futuros del Dow Jones Industrial Average retroceden cerca de un 1%, el S&P 500 cae un 0,55%, mientras que el Nasdaq 100 baja más de un 0,7%.
- Los inversionistas están inquietos por un dólar estadounidense más fuerte y el repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro, que están borrando gran parte de la caída de ayer provocada por la intervención del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en el mercado de bonos. Los futuros del crudo Brent cotizan por encima de los 93,5 dólares por barril, su nivel más alto desde el 24 de julio.
- Las acciones de SpaceX están llamando la atención con una caída superior al 6%. Las acciones de Moderna caen un 25% tras el alza de más del 100% registrada ayer, que se produjo después de conocerse resultados alentadores de la terapia contra el cáncer basada en ARNm que la compañía está desarrollando junto con Merck.
- Los datos de Estados Unidos apuntan, en general, a un mercado laboral todavía sólido y a una mayor actividad manufacturera. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo cayeron a 206.000 frente a las 210.000 esperadas, aunque las solicitudes continuas aumentaron a 1,799 millones frente a la previsión de 1,788 millones. El índice manufacturero de la Fed de Filadelfia saltó a 47,4 desde 41,4, superando claramente la estimación de consenso de 25 y confirmando una sólida actividad manufacturera. Además, el índice de indicadores líderes del Conference Board subió un 0,2% mensual frente al 0,1% esperado y una caída previa del 0,2%. En conjunto, estos datos no proporcionan a la Fed un argumento claro para una rápida flexibilización de la política monetaria.
- Alberto Musalem, de la Fed, no quiere anticipar la decisión de la Reserva Federal en la reunión de septiembre y destacó que actualmente no tiene una opinión firme sobre la dirección del próximo movimiento. Sin embargo, señaló que la inflación subyacente debería tenerse en cuenta durante los shocks de oferta y que subir las tasas antes podría reducir la necesidad de un endurecimiento aún mayor posteriormente. En su opinión, alcanzar el objetivo de inflación del 2% es menos probable con el nivel actual de las tasas, lo que otorga a sus comentarios un tono cauteloso y ligeramente restrictivo.
- La subasta de TIPS a 30 años fue bastante sólida. El rendimiento del 2,973% se situó por debajo del nivel WI del 2,991%, mientras que el ratio bid-to-cover aumentó hasta 2,82 y la participación de los denominados postores indirectos alcanzó el 84,4%, lo que apunta a una sólida demanda por parte de grandes inversionistas. Al mismo tiempo, un rendimiento real cercano al 3% sigue siendo elevado, por lo que, aunque la subasta constituye una señal positiva a corto plazo para el mercado de bonos, continúa implicando condiciones de valoración exigentes para las acciones de crecimiento y tecnología.
- Nvidia anunció un nuevo chip de IA diseñado para el mercado chino, cuyos primeros envíos en pequeños volúmenes a clientes locales se espera que comiencen antes de finales de año.
- Según un comunicado del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), aeronaves MV-22B Osprey están operando desde la cubierta de vuelo del USS Boxer (LHD 4) mientras el buque transita por el mar Arábigo y continúa aplicando el bloqueo estadounidense contra Irán. Al 20 de agosto, las fuerzas estadounidenses habían redirigido 67 buques comerciales, inutilizado 3 y abordado 2 para garantizar el cumplimiento.
- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, reiteró la política de dólar fuerte de la administración y sostuvo que el débil crecimiento económico sigue siendo la mayor amenaza para la estabilidad financiera, razón por la cual Estados Unidos quiere apoyar iniciativas globales favorables al crecimiento y volver a situar las cuestiones del crecimiento y la deuda en el centro de la agenda del G20. Respecto a Irán, su mensaje fue mucho más duro: habló de máxima presión económica, sanciones secundarias contra los países que hacen negocios con Teherán y un aislamiento económico coordinado destinado a reducir el riesgo de una nueva escalada militar. Si las conversaciones con Irán y China avanzan, Estados Unidos podría considerar flexibilizar algunas sanciones petroleras, lo que sería potencialmente importante para el mercado del crudo y los flujos a través del estrecho de Ormuz.
- Bessent también afirmó que existe una alta probabilidad de que el déficit fiscal de Estados Unidos ya haya alcanzado su máximo, aunque ha aumentado temporalmente debido a los reembolsos arancelarios. Sostuvo que Estados Unidos no puede simplemente "crecer" para salir del problema de la deuda y señaló que debería producirse un anuncio sobre política fiscal a finales de esta semana o a comienzos de la próxima.
- Bitcoin continúa subiendo y ha superado los 72.000 dólares, mientras que Ethereum cotiza por encima de los 2.340 dólares. Los metales preciosos también se mantienen relativamente firmes: el oro registra una ligera caída tras las alzas de ayer, mientras que la plata sube más de un 2% y, al igual que Bitcoin, ha superado su media móvil exponencial de 200 sesiones (EMA200), lo que señala un posible regreso de la tendencia alcista.
Gráfico del Dow Jones Industrial Average (intervalo D1)
El contrato ha alcanzado la media móvil exponencial de 50 sesiones, un nivel desde el que se han iniciado rebotes en repetidas ocasiones desde mayo de este año. El Dow Jones Industrial Average cotiza actualmente en la parte superior de su canal de precios ascendente. Una importante zona de soporte a medio plazo se encuentra cerca de los 50.000 puntos y está reforzada adicionalmente por la acción del precio previa en esa zona. Para los alcistas, la tarea clave ahora es recuperar el nivel de los 54.000 puntos.
Fuente: xStation5
El Dow Jones se mantiene relativamente cerca de sus máximos históricos, alrededor de un 1,9% por debajo de su máximo histórico, mientras que el 70% de los componentes del índice siguen cotizando por encima de su SMA200, lo que sugiere que la estructura del mercado a medio plazo se mantiene saludable a pesar de la sesión negativa. Las valoraciones son la preocupación más evidente: un P/E de los últimos 12 meses de 24,9x, un EV/EBITDA de 21,6x y un P/B de 8,2x muestran que los inversionistas están pagando una clara prima de calidad por el Dow Jones Industrial Average y tienen un margen limitado ante una decepción en los beneficios. También es visible la rotación sectorial, con salud y energía mostrando un mejor comportamiento, mientras que el sector industrial presiona al índice, lo que es coherente con el alza de los rendimientos y la renovada presión derivada de mayores costos de capital. Con estos múltiplos, el Dow Jones parece cada vez más un índice en el que nuevas alzas requerirán un crecimiento real de los beneficios en lugar de otra ronda de expansión de las valoraciones.
La debilidad de hoy en el Dow Jones no responde a una venta generalizada, sino que está fuertemente concentrada en un grupo reducido de grandes compañías. Walmart cae alrededor de un 8,8%, Boeing un 3,0%, Home Depot un 2,4% y American Express un 1,8%, mientras que Coca-Cola sube un 1,6%, Travelers un 1,2%, y Chevron y McDonald’s avanzan alrededor de un 0,9% cada una. La brecha de valoración es llamativa: Walmart cotiza a alrededor de 40,3 veces sus beneficios y Boeing a 72,3 veces, mientras que Travelers está valorada en aproximadamente 9,2 veces y Goldman Sachs en 14,5 veces, por lo que el mercado está castigando de forma mucho más agresiva a las compañías cuyas expectativas ya eran elevadas.
Fuente: XTB Research
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