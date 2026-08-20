Resumen del día: dólar se recupera, petróleo sube 🗽 Dow Jones cae 1%

La sesión europea fue ampliamente negativa, con el DAX cayendo casi un 0,45% y el CAC 40 de Francia retrocediendo cerca de un 0,6%. El FTSE del Reino Unido cerró prácticamente sin cambios. Los futuros del gas TTF europeo subieron a máximos de cinco meses en medio de menores niveles de almacenamiento de cara a la temporada de calefacción. Las caídas también dominaron en la Bolsa de Varsovia, donde el WIG20 retrocedió un 1,2% y las acciones de KGHM cayeron más de un 4% tras los resultados de la compañía.

Gráfico del Dow Jones Industrial Average (intervalo D1)

El contrato ha alcanzado la media móvil exponencial de 50 sesiones, un nivel desde el que se han iniciado rebotes en repetidas ocasiones desde mayo de este año. El Dow Jones Industrial Average cotiza actualmente en la parte superior de su canal de precios ascendente. Una importante zona de soporte a medio plazo se encuentra cerca de los 50.000 puntos y está reforzada adicionalmente por la acción del precio previa en esa zona. Para los alcistas, la tarea clave ahora es recuperar el nivel de los 54.000 puntos.

Fuente: xStation5

El Dow Jones se mantiene relativamente cerca de sus máximos históricos, alrededor de un 1,9% por debajo de su máximo histórico, mientras que el 70% de los componentes del índice siguen cotizando por encima de su SMA200, lo que sugiere que la estructura del mercado a medio plazo se mantiene saludable a pesar de la sesión negativa. Las valoraciones son la preocupación más evidente: un P/E de los últimos 12 meses de 24,9x, un EV/EBITDA de 21,6x y un P/B de 8,2x muestran que los inversionistas están pagando una clara prima de calidad por el Dow Jones Industrial Average y tienen un margen limitado ante una decepción en los beneficios. También es visible la rotación sectorial, con salud y energía mostrando un mejor comportamiento, mientras que el sector industrial presiona al índice, lo que es coherente con el alza de los rendimientos y la renovada presión derivada de mayores costos de capital. Con estos múltiplos, el Dow Jones parece cada vez más un índice en el que nuevas alzas requerirán un crecimiento real de los beneficios en lugar de otra ronda de expansión de las valoraciones.

La debilidad de hoy en el Dow Jones no responde a una venta generalizada, sino que está fuertemente concentrada en un grupo reducido de grandes compañías. Walmart cae alrededor de un 8,8%, Boeing un 3,0%, Home Depot un 2,4% y American Express un 1,8%, mientras que Coca-Cola sube un 1,6%, Travelers un 1,2%, y Chevron y McDonald’s avanzan alrededor de un 0,9% cada una. La brecha de valoración es llamativa: Walmart cotiza a alrededor de 40,3 veces sus beneficios y Boeing a 72,3 veces, mientras que Travelers está valorada en aproximadamente 9,2 veces y Goldman Sachs en 14,5 veces, por lo que el mercado está castigando de forma mucho más agresiva a las compañías cuyas expectativas ya eran elevadas.

Fuente: XTB Research