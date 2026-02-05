Resumen del mercado: La libra pierde terreno antes de la decisión del Banco de Inglaterra; la PLATA y el ORO vuelven a caer

Lentamente se va ingresando en la segunda fase de la sesión de este jueves

Los mercados siguen a la espera de las decisiones del Banco de Inglaterra y del BCE sobre las tasas de interés. La primera se anunciará en menos de 14 minutos. El BCE tomará una decisión en aproximadamente una hora.

Se espera que el Banco Central Europeo mantenga las tasas de interés sin cambios por quinta vez, dado que la sólida economía ha resistido hasta ahora las tensiones globales y la fortaleza del euro. También se espera que el Banco de Inglaterra mantenga las tasas de interés sin cambios, a pesar de la creciente preocupación por el mercado laboral británico.

Actualmente, el DAX alemán ha bajado un 0,46 % en el mercado al contado, el CAC40 francés ha subido un 0,2% y el FTSE 100 británico ha bajado un 0,45%.

Los metales preciosos vuelven a sufrir caídas drásticas: la plata se desploma un 11%, hasta los 78 $, borrando por completo el repunte de las dos últimas sesiones; el oro retrocede otro 1,7%, hasta los 4.875 $; los contratos de platino pierden un 6,5%.

El índice Stoxx Europe 600 cayó un 0,16%, con los sectores de tecnología y medios de comunicación como los más rentables, y las acciones de automoción como las peores.

Fuente: xStation

Rheinmetall AG registró una caída del 6,9% después de que las previsiones de los analistas llevaran a una revisión a la baja de las previsiones de ganancias de consenso para este año.

A.P. Moller-Maersk A/S cayó un 3,8% después de que el gigante danés de contenedores anunciara que se centraría en la disciplina de costes ante el deterioro de las tarifas de flete causado por la reapertura del Mar Rojo.

KGHM Polska Miedź SA cayó un 4,9%, liderando las caídas en las acciones de las empresas del sector de materiales básicos.

Mientras tanto, la caída de los precios de la plata impulsó a Pandora A/S, cuyas acciones subieron un 6,3%, compensando una pausa en las recompras de acciones tras la previsión de unas ventas más lentas este año.

Shell Plc cayó un 2,3% después de que sus beneficios no cumplieran las expectativas.

El franco suizo y el dólar estadounidense son los que mejor se comportan en el mercado Forex. Estamos observando caídas, especialmente en la libra esterlina.

Estamos observando caídas significativas en las criptomonedas. Bitcoin ha caído por debajo de las 70.000 libras esterlinas por primera vez desde noviembre de 2024.