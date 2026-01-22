Resumen del mercado: ¿Qué revelaron las actas del BCE?

Poco antes de las 10:00 horas, los mercados europeos operan con un sesgo positivo. Los índices mantienen el impulso alcista observado al inicio de la sesión. El DAX de Alemania registra un alza intradía de 1,1%, el CAC 40 de Francia sube 1,15% y el FTSE 100 del Reino Unido avanza 0,4%.

Al mismo tiempo, el índice WIG20 de Polonia destaca aún más, con un alza de 1,5%.

Los inversores en el Viejo Continente están poniendo atención en varias compañías:

Las acciones de Ubisoft registran una caída de 34% tras el anuncio de un amplio programa de reestructuración. La compañía detendrá el desarrollo de seis juegos (incluido el remake de Prince of Persia: The Sands of Time), retrasará otros siete títulos, cerrará dos estudios y reorganizará sus operaciones en cinco nuevas “casas creativas”.

En el mercado alemán, los inversores se centran en Volkswagen, cuyas acciones escalaron al primer lugar del índice DAX después de que el mayor fabricante de automóviles de Europa anunciara resultados financieros para 2025 mejores de lo esperado en su división automotriz.

Las acciones de Deutsche Boerse AG avanzan 3% tras anunciar un acuerdo vinculante para adquirir Allfunds Group Ltd, en una operación que valora al proveedor de servicios de fondos en torno a 5.300 millones de euros.

Los futuros sobre índices de Estados Unidos continúan al alza luego de que Donald Trump desistiera ayer de imponer aranceles a países que se oponen a la toma de control de Groenlandia por parte de Estados Unidos. El NASDAQ 100 sube 0,8% y el S&P 500 avanza 0,5%.

Las minutas de la reunión del Banco Central Europeo (BCE) muestran que la mayoría de los banqueros considera que la política monetaria actual es adecuada para el escenario base, señalando que mantener las tasas de interés en sus niveles actuales es un “camino sólido”.

El dólar australiano domina la sesión cambiaria de hoy, con un alza de hasta 0,7% frente al dólar estadounidense tras la publicación de los últimos datos del mercado laboral de Australia. Una caída inesperada en el desempleo volvió a incrementar la probabilidad de alzas de tasas por parte del Banco de la Reserva de Australia, impulsando al AUD/USD a máximos de varios años.

Además del AUD, el dólar neozelandés también muestra un buen desempeño. Las mayores caídas se observan en la libra esterlina y el yen japonés, mientras el dólar detiene su rebote frente al euro.

En el mercado de materias primas, se observa una pausa en el avance del oro (en un contexto de menor tensión geopolítica), nuevas alzas en el gas natural justo antes del rollover de contratos y una debilidad persistente del petróleo WTI.