Resumen diario: acciones suben pese al caos geopolítico y el dólar retrocede (05.01.2026)

Wall Street inició la semana con fuertes alzas, ya que el optimismo en los sectores vinculados a la IA eclipsó los riesgos geopolíticos tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela. El Dow Jones Industrial Average lidera las alzas (≈ +1,6%), seguido por el Russell 2000 (+1,55%), el Nasdaq 100 (+1%) y el S&P 500 (+0,75%).

El avance del Dow Jones está impulsado principalmente por el rally en acciones bancarias de cara a los resultados de la próxima semana (JPMorgan +3,3%, Goldman Sachs +4,4%). El sector energético también figura entre los mejores desempeños, liderado por Chevron (+5,6%).

Nicolás Maduro compareció ante un tribunal en Manhattan, donde rechazó cargos que incluyen narcoterrorismo, tráfico de cocaína y posesión de un arma automática. En una sesión especial de la ONU, países como China condenaron las acciones de Estados Unidos, acusando a Washington de violar la soberanía y seguridad de Venezuela y criticando su rol de “policía mundial”.

El ISM Manufacturero de EE. UU. cayó de forma inesperada a 47,9 en diciembre desde 48,2 en noviembre (consenso: 48,3). La producción aumentó, mientras que el empleo, los nuevos pedidos y las importaciones siguieron en contracción. Computadores y electrónicos fue el único sector en expansión.

Europa extendió con convicción las alzas de la semana pasada, con el Stoxx 600 superando por primera vez el nivel simbólico de 600 puntos. Destacaron los avances en Países Bajos (AEX +1,35%) y Alemania (DAX +1,1%). El FTSE 100 del Reino Unido subió 0,17%, Suiza (SMI) operó plana por debilidad en sectores defensivos como farmacéuticas, mientras Francia (CAC 40 -0,1%) y Polonia (WIG20 -0,8%) registraron caídas.

El índice dólar estadounidense retrocede 0,13% pese a avances iniciales, señalando un impacto desigual de las tensiones EE. UU.–Venezuela sobre la demanda de refugio. La libra esterlina lidera las alzas en FX (GBP/USD +0,6%, EUR/GBP -0,45%), con los dólares australiano y neozelandés también firmes (AUD/USD +0,4%, NZD/USD +0,5%). EUR/USD se mantiene prácticamente plano cerca de 1,172.

Los metales preciosos reanudaron el rally pese a la falta de un retorno claro de la aversión al riesgo. El platino lidera las alzas (+6,5%), el oro sube 2,6% hasta USD 4.443 por onza y la plata avanza 5,5% hasta USD 76,62 por onza.

El petróleo rebotó desde mínimos de dos semanas y pasó a terreno positivo (Brent +1,75%, WTI +1,9%). En contraste, el gas natural cayó 4,1% ante previsiones de un enero más cálido y un aumento de la oferta.