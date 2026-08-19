Resumen diario: Bessent sacude al mercado – el dólar cae con fuerza y el oro sube un 3,5% (19.08.2026)

Tras las caídas iniciales, la mayoría de los principales índices estadounidenses registran alzas moderadas hoy. El S&P 500 se sitúa un 0,3% al alza, mientras que el Dow Jones sube un 0,2%. El Nasdaq 100 cae un 0,1%.

Sin embargo, la atención de los inversores está centrada en otra parte. Los precios del oro suben cerca de un 3,5%, mientras que el dólar estadounidense cae un 0,8%.

¿Dónde buscar la causa de estos movimientos?

Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE. UU., anunció hoy planes para duplicar las operaciones de recompra de bonos estadounidenses a largo plazo. El programa entrará en vigor el 9 de septiembre y permanecerá vigente al menos hasta el 4 de noviembre, cuando el Departamento del Tesoro dará a conocer nuevos planes trimestrales. El foco estará principalmente en el extremo largo de la curva, es decir, en la compra de bonos del Tesoro a largo plazo.

Estamos observando una caída significativa de los rendimientos a lo largo de toda la curva, particularmente fuerte en su extremo largo. Esta es una buena noticia para el mercado bursátil, por al menos dos razones.

En primer lugar, reduce el atractivo de los bonos como una alternativa de inversión relativamente segura.

En segundo lugar, puede traducirse en una reducción de los costos de financiamiento para las empresas.

Sin embargo, cabe señalar que los rendimientos de los bonos se mantienen cerca de máximos de varios años. En el caso de los bonos a 30 años, la distancia respecto al máximo de 19 años es inferior a 14 pbs. La magnitud de los cambios es perceptible, pero parece poco probable que conduzca a un cambio de tendencia a largo plazo.

Mercado bursátil

Como se mencionó, las medidas adoptadas hoy por el Departamento del Tesoro respaldaron un modesto repunte del mercado bursátil.

Figura 1: Ganadores y perdedores del S&P 500 (19.08.2026)

Fuente: XTB Research, 19.08.2026

Los titulares de los medios especializados están dominados hoy por el alza de más del 150% en el precio de las acciones de Moderna. Esto se produce tras el anuncio de resultados positivos de un ensayo en fase avanzada de una vacuna personalizada contra el cáncer. En combinación con el medicamento de inmunoterapia Keytruda de Merck, redujo la recurrencia del melanoma de forma más eficaz que la inmunoterapia por sí sola. Está adaptada a las mutaciones específicas del tumor de cada paciente y su proceso de producción tarda unas seis semanas. El CEO de Moderna, Stephane Bancel, estimó que podría ser aprobada ya en 2027.

También cabe mencionar el importante aumento en el precio de las acciones del gigante de los cosméticos Estee Lauder (+17%). Esto se produce tras unos impresionantes resultados trimestrales. Los ingresos superaron las expectativas y vuelven a mostrar una evolución interanual positiva (después de tres trimestres pésimos de interrupción). La compañía también elevó sus expectativas respecto a su margen operativo ajustado. El CEO, Stephane de La Faverie, como parte de los esfuerzos para mejorar la rentabilidad, también confirmó los recortes de plantilla previstos de casi 10.000 puestos.

En el mercado europeo, no hubo sorpresas. El DAX alemán y el CAC 40 francés terminaron la jornada prácticamente sin cambios. El Ibex 35 español cae un 0,4%. Por el lado positivo, destaca el WIG20 polaco (+1,7%).