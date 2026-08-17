Resumen diario: el dólar retrocede, incluso mientras aumentan las tensiones en Oriente Medio 🚨

El principal factor que impulsa la volatilidad del mercado: La volatilidad actual del mercado está impulsada por el choque entre el optimismo en torno a la inteligencia artificial y la creciente preocupación por una escalada del conflicto en Oriente Medio. Por un lado, los excelentes resultados publicados por las empresas tecnológicas están alimentando las expectativas de los inversionistas. Por otro, la inestabilidad en regiones clave productoras de materias primas recuerda que el riesgo sigue estando muy presente. Como resultado, los mercados parecen estar tratando esta incertidumbre como la nueva normalidad, como lo demuestran los elevados indicadores de volatilidad.

Geopolítica: La situación en Oriente Medio se está volviendo cada vez más tensa a medida que llega a su fin el alto el fuego de sesenta días entre Estados Unidos e Irán. Las negociaciones han llegado a un punto muerto y el tráfico marítimo a través del estratégico estrecho de Ormuz se ha detenido casi por completo. Donald Trump ha añadido más tensión al amenazar con bombardear Omán si se interpone en los intereses estadounidenses. Por su parte, funcionarios iraníes han anunciado que pasarán a la ofensiva si fracasan las conversaciones diplomáticas.

Perspectivas macroeconómicas: Los decepcionantes datos de ventas minoristas en Estados Unidos y las lecturas moderadas de inflación están alejando la posibilidad de una rápida alza de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Actualmente, el mercado espera que la primera decisión de endurecimiento de la política monetaria podría no producirse hasta diciembre. Mientras tanto, en Canadá, la inflación anual al consumidor se aceleró inesperadamente hasta el 3% en julio, superando las previsiones del mercado. Este aumento estuvo impulsado principalmente por el alza de los precios de los combustibles y los mayores costos de los servicios turísticos.

Índices: Los mercados bursátiles estadounidenses registraron caídas, con el principal índice S&P 500 retrocediendo un 0,2%. El Nasdaq, de fuerte componente tecnológico, cayó un 0,1%, mientras que el Dow Jones perdió 200 puntos. En Europa, la sesión fue más tranquila y estuvo caracterizada por fluctuaciones menores. Cabe destacar que el índice polaco WIG20 cayó cerca de un 0,9%.

Acciones: Las acciones de Intuitive Machines subieron otro 9% después de recibir la aprobación para un lucrativo programa de infraestructura satelital. Las refinerías estadounidenses también registran alzas significativas, alcanzando récords históricos gracias al aumento de los márgenes. En el extremo opuesto se situó EyePoint Pharmaceuticals, cuyo precio de la acción se desplomó un 70% tras el fracaso de ensayos clínicos. El sector de semiconductores ganó terreno después de que se informara que la administración de Donald Trump se opone a la compra de chips chinos por parte de Apple.

Divisas: El dólar estadounidense continúa perdiendo valor ante datos macroeconómicos más débiles y menores expectativas de alzas de tasas de interés. Como resultado, el tipo de cambio EUR/USD superó una importante barrera técnica —la EMA de 200 días— y llegó brevemente a situarse por encima del nivel de 1,16. Mientras tanto, el yen japonés está bajo presión debido al diferencial de tasas de interés, con los inversionistas a la espera de medidas decisivas por parte del banco central del país. Por otro lado, el dólar canadiense ganó terreno tras la publicación de cifras de inflación interna mejores de lo esperado.

Materias primas: Los problemas de capacidad en el estrecho de Ormuz han impulsado al alza los precios del petróleo. El crudo WTI estadounidense subió un 1% y superó los US$83 por barril. El Brent también avanzó un 1%, superando el nivel de US$89. La debilidad del dólar también beneficia a los metales preciosos, con el oro y la plata registrando sólidas alzas.

Criptomonedas: El mercado de activos virtuales cotiza hoy en terreno positivo, siguiendo el sentimiento favorable en determinados sectores tecnológicos. Bitcoin sube un 1,15% hasta alcanzar los US$63.680. Ethereum también muestra un buen desempeño, con un alza del 1,7%. Las subidas en este mercado han permitido que Ethereum alcance un precio de US$1.908 por unidad.

Volatilidad observada poco antes de las 20:00 en instrumentos seleccionados. Fuente: xStation