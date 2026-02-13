Resumen diario: El Mercado recupera pérdidas y espera rebajas de tasas

- Wall Street finaliza la semana con avances moderados tras un dato de inflación en EE.UU. por debajo de lo esperado, lo que reaviva las expectativas de recortes de tasas. El Russell 2000 lidera las subidas ante la perspectiva de una política monetaria más flexible, mientras que los metales preciosos y las criptomonedas también repuntan con fuerza. En Europa, la sesión fue mixta pese a datos macro sólidos en la Unión Europea.
- Wall Street cierra la semana en terreno positivo. Los principales índices estadounidenses avanzan alrededor de 0,5% en la jornada. La excepción es el Russell 2000, cuyos futuros suben casi 2% tras datos macroeconómicos que alimentan las esperanzas de recortes de tasas de interés, un escenario del que las compañías de este índice serían las principales beneficiadas.
- Pese al tono positivo del viernes, los índices terminan la semana claramente por debajo de los niveles de apertura del lunes.
- La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) publicó los datos de inflación de enero, que se situaron por debajo de las expectativas. La inflación anual fue de 2,4% frente al 2,5% esperado. En términos mensuales, los precios aumentaron 0,2% frente al 0,3% previsto. La inflación subyacente cumplió con el objetivo, situándose en 2,5% interanual y 0,3% mensual.
- La temporada de resultados del sector tecnológico continúa. Arista Networks y Applied Materials sorprendieron positivamente al mercado, con avances superiores al 5% y 8%, respectivamente.
- En Europa, la sesión fue mixta. Se registraron ganancias moderadas, de hasta 0,5%, en el DAX, el SMI y el FTSE 100. Entre los mayores descensos destacan el FTSE MIB, el WIG20 y el IBEX 35, donde las pérdidas superan el 1,5%. El CAC 40 muestra un mejor comportamiento, con caídas limitadas al 0,4%.
- Eurostat publicó datos preliminares de crecimiento económico en la Unión Europea, en línea con las previsiones. El PIB de la UE creció 1,3% interanual, mientras que el crecimiento trimestral fue de 0,3%. Los datos de comercio y empleo superaron las expectativas: el empleo en el bloque aumentó 0,7% y el superávit comercial se amplió hasta 12.600 millones de euros.
- La compañía industrial y de construcción alemana Ingersoll superó significativamente las expectativas de los inversores. Su valoración sube más de 6%.
- Los metales preciosos recuperan parte de sus pérdidas recientes. La plata avanza 3,5%, mientras que el oro sube más de 2%.
- En el mercado de divisas, la libra esterlina y el dólar neozelandés se fortalecen en promedio entre 0,2% y 0,3%. Se observa una depreciación limitada en las monedas de Europa Central y del Este.
- Resultados muy sólidos de Coinbase impulsan el mercado de criptomonedas. La compañía superó claramente las expectativas y destacó sus amplias reservas de efectivo, lo que impulsa su valoración más de 15%. Bitcoin avanza 4,5%, manteniéndose alrededor de los 69.000 dólares, mientras que Ethereum sube más de 6% y vuelve a situarse por encima de los 2.000 dólares.
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.