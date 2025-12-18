Resumen diario: el Nasdaq 100 sube tras el IPC de EE. UU.; los mercados esperan la decisión del Banco de Japón 🏛️

La sesión del jueves en los mercados financieros internacionales estuvo marcada por fuertes alzas en los principales índices bursátiles, caídas en Bitcoin y gas natural, y un comportamiento lateral del oro.

Al momento de este reporte, el Nasdaq 100 (US100) avanza 2,7%. En el mercado cambiario, el dólar australiano lidera las ganancias, mientras que las mayores presiones bajistas recaen sobre el euro y el yen japonés.

Los inversionistas reaccionaron con optimismo al informe de inflación de noviembre en Estados Unidos, que mostró un aumento interanual del 2,7% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y del 2,6% en el IPC subyacente, ambos por debajo de las estimaciones del mercado. El impulso se reforzó con los sólidos resultados de Micron Technology, que superaron ampliamente las expectativas y llevaron a la acción a subir 13%, reactivando el sesgo alcista en las compañías tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial.

Mañana se conocerá la decisión del Banco de Japón (BoJ) sobre tasas de interés. El consenso del mercado apunta a una subida de 25 puntos base y al inicio de un ciclo de ventas de fondos cotizados (ETF) mantenidos en el balance del banco central.

El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo sin cambios las tasas de interés clave de la zona euro (tasa de depósito en 2%), en línea con las expectativas. La atención del mercado se centró en las revisiones al alza de las proyecciones de inflación y crecimiento económico para 2026, lo que refleja un mayor optimismo del BCE sobre la evolución de la economía europea.

El tono del discurso de Christine Lagarde se mantuvo neutral, reafirmando la orientación actual de la política monetaria. El BCE anticipa una recuperación algo más dinámica de la actividad económica, apoyada en una mayor confianza del consumidor, crecimiento de los salarios reales y una reducción de la elevada tasa de ahorro. Aunque el panorama inflacionario se mantiene estable, persisten riesgos derivados del aumento de precios en servicios, compensados por la caída en los precios de bienes. El tipo de cambio euro/dólar (EUR/USD) retrocedió levemente tras una fuerte ruptura previa provocada por un dato de inflación en EE. UU. muy inferior a lo esperado.

El Banco de Inglaterra (BoE) recortó su tasa de interés en 25 puntos base, en línea con el consenso, en un contexto de desaceleración económica y menor inflación. No obstante, el comunicado posterior al recorte tuvo un tono más restrictivo (hawkish) de lo que descontaba el mercado.

Tal como se anticipaba, el Banco Central de Noruega (Norges Bank) mantuvo sin cambios su tasa de política monetaria, actualmente en 4,0%. Los ajustes realizados en sus proyecciones económicas fueron menores y no alteran de forma significativa el escenario macroeconómico general.

En Polonia, los datos publicados por la Oficina Central de Estadística (GUS) entregaron señales mixtas. La producción industrial cayó muy por debajo de las expectativas, con una contracción de 2,7%, mientras que el empleo disminuyó 0,8% interanual, menos de lo previsto. En contraste, los salarios aumentaron 7,1%, superando con claridad el 6,3% esperado, lo que sugiere una mejora en las condiciones del mercado laboral hacia el cierre del año. Este escenario permite al Banco Nacional de Polonia (NBP) mantener su política de estímulo mediante recortes de tasas, aunque será clave monitorear el ritmo de crecimiento salarial para evitar una nueva espiral precios–salarios.

El gas natural registró una sesión particularmente negativa. Los contratos profundizaron su tendencia técnica bajista por debajo de la media móvil de 200 días, con una caída cercana al 10% en la jornada, tras el ajuste por rollover de contratos. El informe de inventarios de la Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA) mostró niveles ligeramente inferiores a lo previsto, lo que sugiere que la demanda fue algo sobreestimada.