Resumen Diario: El Nasdaq intenta revertir las caídas, EURUSD baja 0,4%

Las bolsas europeas cerraron la sesión del martes con un sentimiento mixto. El FTSE, el DAX y el CAC40 registraron ganancias moderadas. El inicio de la sesión en EE.UU. fue tenso, con los futuros del Nasdaq 100 cayendo cerca de 1,5% en medio de debilidad en las acciones de semiconductores y retrocesos entre las grandes tecnológicas.

Sin embargo, durante la segunda mitad de la sesión, los futuros de índices estadounidenses comenzaron a recuperarse gradualmente y los fabricantes de chips revirtieron parte de las pérdidas. Nvidia pasó a subir cerca de 1% después de haber iniciado la jornada con una caída cercana al 2%, previo a su esperado reporte trimestral programado para mañana después del cierre de Wall Street. Apple también recuperó gran parte de sus pérdidas iniciales, mientras las acciones de Intel entraron en terreno positivo y actualmente suben cerca de 4%.

El sentimiento en el mercado de criptomonedas continúa siendo débil. Bitcoin retrocedió hasta los USD 76.000, marcando su nivel más bajo desde comienzos de mayo. Los metales preciosos también permanecen bajo presión, con la plata cayendo casi 4% y el oro retrocediendo cerca de 1,4%.

En medio de un fuerte fortalecimiento del dólar estadounidense, el sentimiento sobre EUR/USD sigue claramente debilitado, con el par testeando el nivel de 1,16 y perdiendo más de 0,4% hoy, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años subieron hasta 5,2%, su nivel más alto desde 2007.

Hace apenas una semana, el mercado del cacao cotizaba en sus niveles más altos en aproximadamente 3,5 meses, aunque posteriormente enfrentó una fuerte corrección. Hoy, los futuros intentan revertir parte de esa caída con un rebote cercano al 4%. La reciente presión bajista fue provocada por reportes que sugerían que la cosecha de cacao de Costa de Marfil podría alcanzar entre 2,1 y 2,2 millones de toneladas, frente a expectativas anteriores cercanas a 1,8 millones de toneladas.

Intel vuelve a destacar restricciones en la disponibilidad de procesadores mientras incentiva a fabricantes de PCs a acelerar la adopción de sus nuevos chips basados en el nodo tecnológico 18A. La compañía apunta a un aumento en la demanda impulsado por la Inteligencia Artificial, que gradualmente está tensionando la oferta de CPUs en todo el mercado. El boom de la IA ya no se limita únicamente a tarjetas gráficas y comienza a impactar cada vez más el segmento tradicional de procesadores para PCs y servidores.

Según reportes de Bloomberg, la OTAN está considerando apoyar a barcos que atraviesen el bloqueado Estrecho de Hormuz si la ruta no es reabierta antes de comienzos de julio. Para los mercados, esta representa una señal relevante, ya que Hormuz sigue siendo uno de los principales puntos de tránsito global para petróleo crudo y GNL. Cualquier interrupción prolongada aumenta la prima de riesgo geopolítico sobre los precios de la energía, mientras que la posibilidad de participación de la OTAN podría señalar una escalada más amplia del conflicto.

Según los informes, la propuesta cuenta con apoyo de varios miembros de la OTAN, aunque todavía no existe consenso total, lo que significa que no se ha tomado ninguna decisión operativa definitiva. La reunión de líderes de la OTAN en Ankara los días 7 y 8 de julio podría convertirse en un evento clave especialmente para el mercado del petróleo, las compañías navieras y las monedas de economías importadoras de energía. El petróleo continúa cotizando cerca de USD 110 por barril y, hasta ahora, no ha reaccionado significativamente a estos reportes.

Mientras tanto, el índice de ventas pendientes de viviendas en EE.UU. subió hasta 74,8 desde 73,7 previamente, señalando una modesta mejora en la actividad del mercado inmobiliario. Las ventas pendientes aumentaron 1,4% mensual, por encima de las expectativas de 1,0%, aunque ligeramente por debajo del dato previo de 1,5%. Los datos podrían interpretarse positivamente para la economía estadounidense, sugiriendo resiliencia continua en el mercado inmobiliario pese a elevados costos de financiamiento.