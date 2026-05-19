El oro pierde 1,5%

- El oro y la plata caen con fuerza debido al fortalecimiento del dólar y el alza en los rendimientos de bonos estadounidenses.
- Los mercados continúan atentos a las tensiones en Medio Oriente y al riesgo de una nueva guerra comercial entre EE.UU. y China.
- Técnicamente, el oro enfrenta un soporte clave cerca de los USD 4.330, mientras la plata observa la zona de USD 70 por onza.
- El oro y la plata caen con fuerza debido al fortalecimiento del dólar y el alza en los rendimientos de bonos estadounidenses.
- Los mercados continúan atentos a las tensiones en Medio Oriente y al riesgo de una nueva guerra comercial entre EE.UU. y China.
- Técnicamente, el oro enfrenta un soporte clave cerca de los USD 4.330, mientras la plata observa la zona de USD 70 por onza.
El oro cae más de 1,5% hoy hasta los USD 4.500 por onza, mientras que la plata registra una fuerte caída cercana al 5% hasta los USD 74 por onza, en medio de un fortalecimiento del dólar estadounidense y el aumento en los rendimientos de los bonos.
Al menos en el corto plazo, los fundamentos parecen favorecer al dólar, que continúa beneficiándose de sólidos datos económicos en EE.UU., elevados precios del petróleo y la persistente incertidumbre en torno al conflicto en Medio Oriente y sus implicancias inflacionarias, las cuales gradualmente comienzan a materializarse.
Principales noticias
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Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años subieron hoy hasta su nivel más alto desde 2007.
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Comentarios de Donald Trump sugieren que EE.UU. podría potencialmente atacar nuevamente a Irán, aunque todavía no se ha tomado una decisión definitiva.
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Scott Bessent indicó que EE.UU. no quiere apresurarse en extender la tregua arancelaria con China, lo que los inversionistas podrían interpretar como un riesgo persistente de una renovada guerra comercial.
Gráficos GOLD, SILVER y USDIDX (D1)
El oro se aproxima a su media móvil exponencial de 200 sesiones (EMA200, línea roja) cerca de los USD 4.330 por onza. Un movimiento por debajo de este nivel podría señalar una ruptura bajista desde el patrón de triángulo simétrico. Por otro lado, un rebote por encima de los USD 4.750 indicaría un posible retorno de la tendencia alcista de mayor plazo
Fuente: xStation5
En el caso de la plata, el nivel clave de soporte parece ubicarse en los USD 70 por onza, cerca de la EMA200 (línea roja).
Fuente: xStation5
Fuente: xStation5
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