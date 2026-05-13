Resumen Diario: Inflación Elevada y Expectativa por Noticias Desde Beijing

- Los mercados mantienen un tono mixto mientras aumentan las preocupaciones por inflación y por el resultado de las negociaciones entre Trump y Xi Jinping.
- Los datos de inflación PPI y la caída en inventarios de petróleo refuerzan los riesgos inflacionarios en Estados Unidos.
- El sector tecnológico continúa liderando el mercado, mientras las criptomonedas enfrentan una fuerte presión bajista.
- Los mercados mantienen un tono mixto mientras aumentan las preocupaciones por inflación y por el resultado de las negociaciones entre Trump y Xi Jinping.
- Los datos de inflación PPI y la caída en inventarios de petróleo refuerzan los riesgos inflacionarios en Estados Unidos.
- El sector tecnológico continúa liderando el mercado, mientras las criptomonedas enfrentan una fuerte presión bajista.
Estados Unidos
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El sentimiento de mercado hacia el cierre de la sesión del miércoles es claramente mixto, aunque el optimismo mantiene la ventaja. A pesar de datos macroeconómicos preocupantes, la incertidumbre sobre el resultado de la visita del presidente Donald Trump a China y el futuro comportamiento del mercado petrolero, los inversionistas continúan mostrando un ánimo relativamente positivo. La sólida tendencia alcista en el sector tecnológico sigue vigente. El Nasdaq 100 lidera las ganancias entre los índices estadounidenses, con sus futuros avanzando más de 1%. El S&P 500 redujo parte de sus ganancias hasta alrededor de 0,5%, mientras que el Russell y el Dow Jones operan ligeramente a la baja.
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Las expectativas, temores y especulaciones rodean a la delegación estadounidense y a Donald Trump en China. El presidente viajó en medio de importantes tensiones geopolíticas y con expectativas muy elevadas del mercado respecto a los resultados, especialmente en el sector tecnológico, considerado clave dentro de las negociaciones. A pesar de la impresionante delegación estadounidense, los primeros reportes de medios especializados indican que la conferencia por parte de China es considerablemente más pequeña de lo esperado.
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Morgan Stanley continúa mostrando optimismo sobre el mercado al elevar su objetivo para el S&P 500 hacia finales de año.
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Alibaba, a pesar de resultados débiles en términos de rentabilidad e ingresos, compensa parcialmente con mejores proyecciones y crecimiento en segmentos clave relacionados con cloud e inteligencia artificial. Las acciones de la compañía suben más de 7%.
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Ford sorprendió claramente a los inversionistas con una rentabilidad mucho mayor a la esperada durante su conferencia de resultados, superando las expectativas de BPA en más de 200%. La acción sube más de 12%.
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Los datos macroeconómicos en Estados Unidos están enviando fuertes señales de advertencia respecto a la inflación y al mercado de combustibles.
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La inflación de precios al productor (PPI) se ubicó muy por encima de las expectativas, alcanzando 5,2% en términos subyacentes y 6,0% en la lectura general, frente a previsiones de 4,3% y 4,9%, respectivamente.
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Al mismo tiempo, los inventarios de petróleo crudo cayeron en 4,3 millones de barriles frente a expectativas de una caída de 2,0 millones. Los inventarios de gasolina también disminuyeron casi el doble de lo esperado: una caída de 4,08 millones de barriles frente al consenso de 2,8 millones.
Europa
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El sentimiento moderadamente positivo en las bolsas europeas continúa fortaleciéndose a medida que inversionistas estadounidenses trasladan flujos hacia el mercado europeo. Los futuros del Euro Stoxx 50 avanzan 0,7%. El mejor desempeño en Europa corresponde al índice polaco WIG20, que sube más de 2%.
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Siemens quedó ligeramente por debajo de las expectativas del mercado tanto en BPA como en ingresos. La acción retrocede cerca de 1%.
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Los datos macroeconómicos de la Eurozona estuvieron en línea con las expectativas. El crecimiento anualizado del PIB para el primer trimestre de 2026 fue de 0,8%, mostrando una desaceleración desde el 1,2% registrado en el trimestre anterior.
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El empleo aumentó 0,5% interanual, mientras que la producción industrial cayó 2,1% interanual.
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La inflación al consumidor en Francia se ubicó en el esperado 1%.
Commodities
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Dentro de las materias primas agrícolas, el cacao cae cerca de 3%, lo que podría reflejar toma de ganancias y consolidación tras el reciente rally. El azúcar sube más de 2% ante crecientes expectativas de una mayor producción de etanol para mezcla de combustibles en un contexto de escasez global.
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El petróleo retrocede ligeramente, manteniéndose alrededor de USD 106 por barril.
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El aluminio avanza más de 2%, impulsado por interrupciones en las cadenas de suministro provenientes de Medio Oriente y por una demanda más fuerte.
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La plata sube 2%, cotizando alrededor de USD 88.
Criptomonedas
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El mercado de criptomonedas muestra un sentimiento muy negativo, con fuertes caídas en prácticamente todo el sector. Bitcoin retrocede 1,5% y cae por debajo de USD 80.000. Ethereum pierde poco más de 1,2%, acercándose a USD 2.250. Solana cae más de 4%, manteniéndose alrededor de USD 90.
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