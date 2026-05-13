Resumen Diario: Inflación Elevada y Expectativa por Noticias Desde Beijing

El sentimiento de mercado hacia el cierre de la sesión del miércoles es claramente mixto, aunque el optimismo mantiene la ventaja. A pesar de datos macroeconómicos preocupantes, la incertidumbre sobre el resultado de la visita del presidente Donald Trump a China y el futuro comportamiento del mercado petrolero, los inversionistas continúan mostrando un ánimo relativamente positivo. La sólida tendencia alcista en el sector tecnológico sigue vigente. El Nasdaq 100 lidera las ganancias entre los índices estadounidenses, con sus futuros avanzando más de 1%. El S&P 500 redujo parte de sus ganancias hasta alrededor de 0,5%, mientras que el Russell y el Dow Jones operan ligeramente a la baja.

Las expectativas, temores y especulaciones rodean a la delegación estadounidense y a Donald Trump en China. El presidente viajó en medio de importantes tensiones geopolíticas y con expectativas muy elevadas del mercado respecto a los resultados, especialmente en el sector tecnológico, considerado clave dentro de las negociaciones. A pesar de la impresionante delegación estadounidense, los primeros reportes de medios especializados indican que la conferencia por parte de China es considerablemente más pequeña de lo esperado.

Morgan Stanley continúa mostrando optimismo sobre el mercado al elevar su objetivo para el S&P 500 hacia finales de año.

Alibaba, a pesar de resultados débiles en términos de rentabilidad e ingresos, compensa parcialmente con mejores proyecciones y crecimiento en segmentos clave relacionados con cloud e inteligencia artificial. Las acciones de la compañía suben más de 7%.

Ford sorprendió claramente a los inversionistas con una rentabilidad mucho mayor a la esperada durante su conferencia de resultados, superando las expectativas de BPA en más de 200%. La acción sube más de 12%.

Los datos macroeconómicos en Estados Unidos están enviando fuertes señales de advertencia respecto a la inflación y al mercado de combustibles.

La inflación de precios al productor (PPI) se ubicó muy por encima de las expectativas, alcanzando 5,2% en términos subyacentes y 6,0% en la lectura general, frente a previsiones de 4,3% y 4,9%, respectivamente.