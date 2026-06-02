Resumen Diario: Las dos caras de la IA; combustible para el mercado y una costosa carga

La sesión de Wall Street abrió con descensos moderados debido a una fase de espera respecto a los acontecimientos en Medio Oriente; sin embargo, poco antes de las 20:00 horas, los índices estadounidenses recuperaban parte de su valor.

La confusión domina los mercados en torno a las conversaciones de paz. Los medios iraníes informaron de una suspensión del intercambio de comunicaciones con Estados Unidos debido a las acciones militares israelíes en Líbano y a la amenaza de un bloqueo del Estrecho de Ormuz, mientras que el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio aseguraron que las conversaciones continúan avanzando rápidamente y que es posible alcanzar un acuerdo relacionado con el programa nuclear iraní.

En los últimos minutos apareció una publicación de Donald Trump en Truth Social, afirmando que "no es cierto que Estados Unidos e Irán hayan roto el contacto".

Alphabet (Google) anunció un ambicioso plan para recaudar 80 mil millones de dólares destinados al desarrollo de infraestructura de IA (incluyendo 10 mil millones de dólares provenientes de Berkshire Hathaway, el fondo de Warren Buffett), pero las acciones de la compañía cayeron alrededor de un 2.4%, lo que los inversionistas interpretaron como una prueba de los enormes costos de la carrera armamentista de la inteligencia artificial.

Las acciones de Marvell Technology subieron cerca de un 30% después de que el CEO de Nvidia, Jensen Huang, sugiriera que Marvell podría convertirse en la próxima compañía valorada en un billón de dólares.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) reportó resultados trimestrales récord impulsados por la demanda de servidores para centros de datos de IA, lo que llevó a sus acciones a subir más de un 21%.

Anthropic, creadora del chatbot Claude, presentó de forma confidencial una solicitud para una oferta pública inicial (IPO), adelantándose a su rival OpenAI en este proceso.