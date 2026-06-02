Resumen Diario: Las dos caras de la IA; combustible para el mercado y una costosa carga

- La incertidumbre geopolítica entre Estados Unidos e Irán continúa influyendo en los mercados, especialmente en el petróleo.
- El sólido informe JOLTS refuerza las expectativas de una política monetaria más restrictiva por parte de la Fed.
- La IA sigue impulsando grandes movimientos corporativos, aunque los elevados costos de inversión comienzan a generar preocupación entre los inversionistas.
- La incertidumbre geopolítica entre Estados Unidos e Irán continúa influyendo en los mercados, especialmente en el petróleo.
- El sólido informe JOLTS refuerza las expectativas de una política monetaria más restrictiva por parte de la Fed.
- La IA sigue impulsando grandes movimientos corporativos, aunque los elevados costos de inversión comienzan a generar preocupación entre los inversionistas.
Mercado bursátil: situación del mercado y sector tecnológico
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La sesión de Wall Street abrió con descensos moderados debido a una fase de espera respecto a los acontecimientos en Medio Oriente; sin embargo, poco antes de las 20:00 horas, los índices estadounidenses recuperaban parte de su valor.
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La confusión domina los mercados en torno a las conversaciones de paz. Los medios iraníes informaron de una suspensión del intercambio de comunicaciones con Estados Unidos debido a las acciones militares israelíes en Líbano y a la amenaza de un bloqueo del Estrecho de Ormuz, mientras que el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio aseguraron que las conversaciones continúan avanzando rápidamente y que es posible alcanzar un acuerdo relacionado con el programa nuclear iraní.
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En los últimos minutos apareció una publicación de Donald Trump en Truth Social, afirmando que "no es cierto que Estados Unidos e Irán hayan roto el contacto".
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Alphabet (Google) anunció un ambicioso plan para recaudar 80 mil millones de dólares destinados al desarrollo de infraestructura de IA (incluyendo 10 mil millones de dólares provenientes de Berkshire Hathaway, el fondo de Warren Buffett), pero las acciones de la compañía cayeron alrededor de un 2.4%, lo que los inversionistas interpretaron como una prueba de los enormes costos de la carrera armamentista de la inteligencia artificial.
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Las acciones de Marvell Technology subieron cerca de un 30% después de que el CEO de Nvidia, Jensen Huang, sugiriera que Marvell podría convertirse en la próxima compañía valorada en un billón de dólares.
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Hewlett Packard Enterprise (HPE) reportó resultados trimestrales récord impulsados por la demanda de servidores para centros de datos de IA, lo que llevó a sus acciones a subir más de un 21%.
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Anthropic, creadora del chatbot Claude, presentó de forma confidencial una solicitud para una oferta pública inicial (IPO), adelantándose a su rival OpenAI en este proceso.
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El sentimiento positivo también acompañó a los inversionistas en Europa, donde la gran mayoría de las bolsas cerraron la jornada con sólidas ganancias: el FTSE 100 británico avanzó un 0.3%, el CAC 40 francés un 0.7%, el DAX alemán un 0.5% y el IBEX 35 español un 0.5%.
Macroeconomía
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El informe JOLTS del mercado laboral estadounidense mostró que el número de vacantes laborales en abril alcanzó los 7.618 millones, una cifra significativamente superior a las expectativas del mercado (6.860 millones), lo que señala una economía sólida que podría llevar a la Reserva Federal (Fed) a mantener una política hawkish (tasas de interés más elevadas) durante más tiempo para combatir la inflación.
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Según la estimación preliminar de Eurostat publicada el 2 de junio de 2026, la inflación anual de la Eurozona aumentó hasta el 3.2% en mayo de 2026, frente al 3.0% registrado en abril.
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Dentro de la estructura de la inflación de la Eurozona en mayo de 2026, la energía registró el mayor incremento anual con un 10.9% (frente al 10.8% de abril), los servicios aumentaron hasta el 3.5% (frente al 3.0% de abril), la tasa de crecimiento de alimentos, alcohol y tabaco se desaceleró hasta el 2.0% (frente al 2.4% de abril), y los bienes industriales no energéticos mostraron un ligero incremento hasta el 0.9% (frente al 0.8% de abril).
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Geográficamente dentro de la Eurozona, la mayor inflación anual en mayo se registró en Bulgaria (6.3%), Lituania (5.1%) y Grecia (5.0%), mientras que los menores niveles de precios se observaron en Malta (2.1%) y Alemania (2.7%).
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En términos mensuales (mayo frente a abril de 2026), el índice general de precios de la Eurozona aumentó apenas un 0.1%.
Materias primas y metales preciosos
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El sentimiento positivo está apoyando hoy a los metales preciosos. El oro sube alrededor de un 0.3%, superando los 4,500 dólares por onza, mientras que la plata gana un 0.6% y pone a prueba el nivel de los 76 dólares.
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El caos informativo y las señales contradictorias provenientes de Medio Oriente están provocando un ligero rebote en los precios del petróleo, llevando al crudo Brent a ganar más de un 1% y superar los 96 dólares.
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La caída previa de los precios fue una reacción a las expectativas de una desescalada limitada de las tensiones en Líbano y a las declaraciones de Donald Trump, quien sugirió que podría alcanzarse un acuerdo con Irán durante la próxima semana.
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Al mismo tiempo, el presidente estadounidense admitió que habían surgido complicaciones en las conversaciones, aunque no proporcionó detalles específicos sobre el asunto.
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El mercado petrolero continúa siendo extremadamente sensible a cualquier información relacionada con Irán, la cual no siempre puede verificarse de inmediato.
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Es importante destacar que incluso una desescalada completa e inmediata del conflicto no elimina el riesgo subyacente de suministro que mantiene elevados los precios de las materias primas; sin embargo, el mercado continúa decidido a descontar escenarios de caída en los precios del petróleo.
Criptomonedas
El sentimiento negativo es claramente visible en el mercado de criptomonedas, donde Bitcoin pierde cerca de un 6%, cayendo por debajo de los 68,000 dólares, mientras que Ethereum retrocede más de un 3% y pone a prueba el nivel de los 1,900 dólares.
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