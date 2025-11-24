Resumen diario: Las tecnológicas lideran el rally en Wall Street; el dólar permanece estable pese al tono dovish de la Fed (24.11.2025)

La euforia del sector tecnológico borró todas las caídas del jueves en Wall Street. El Nasdaq 100 lidera las subidas (+2,5%), seguido por el Russell 2000 (+1,7%), impulsados por la renovación de expectativas de un recorte de tasas en diciembre en EE. UU. El S&P 500 (+1,6%) y el Dow Jones (+0,65%) también cotizan al alza.

Las acciones de Alphabet superan los 300 USD (+6%), respaldadas por el lanzamiento de su nuevo modelo de IA Gemini 3 y un contrato de servicios en la nube con la OTAN. Christopher Waller, de la Reserva Federal, apoyó un recorte en diciembre, citando debilidad persistente en el mercado laboral y expectativas de inflación moderadas, aunque advirtió sobre divisiones internas en la Fed y mayor incertidumbre a partir de enero.

Los futuros de índices europeos cotizan mayormente a la baja. El CAC 40 lidera las caídas (-0,6%) debido al retroceso de las acciones de defensa tras nuevas propuestas de paz en Ucrania. El FTSE 100 (-0,35%), el SMI 20 (-0,3%) y el FTSE MIB (-0,2%) también retroceden. Solo el DAX (+0,1%) y el IBEX 35 (+0,3%) muestran avances modestos.

Las acciones de Novo Nordisk caen a un mínimo de cuatro años (-5,3%) después de que los ensayos de semaglutida para el Alzheimer no lograran frenar el deterioro cognitivo, pese a mejoras en biomarcadores. Los inversores ven esto como otro revés en medio de caídas previas y una creciente competencia en el mercado de medicamentos para obesidad y diabetes. Los resultados preliminares se publicarán en diciembre; los datos completos en 2026.

El índice de clima empresarial Ifo de Alemania cayó inesperadamente de 88,4 a 88,1 (consenso Bloomberg: 88,5).

El mercado FX muestra un inicio relativamente estable, con el índice dólar plano, con una moderación de la debilidad frente a la mayoría de divisas en un entorno dovish, pero con avances frente al MXN y amplia debilidad del JPY. El euro a dolar estadounidense sube un 0,1% hasta 1,152.

Los metales preciosos operan al alza, parcialmente impulsados por compras en ETFs:

Platino: +2,25%, apoyado por informes de escasez persistente.

Oro: +1,1% hasta 4.113 USD/oz

Plata: +1,9% hasta 50,95 USD/oz