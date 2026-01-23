Resumen diario: Locura de metales preciosos, la plata supera los $101 y sube un 5%

La sesión del viernes, que puso fin a una intensa semana de negociación en los mercados internacionales, desató un fuerte entusiasmo de los inversionistas en el mercado de los metales preciosos.

La situación del oro también resulta muy relevante. Si bien el metal avanza en términos porcentuales más acotados —alrededor de un 0,7% —, durante la jornada volvió a generar expectativas de una ruptura del nivel de 5.000 dólares por onza . No obstante, el impulso se ha moderado y, por ahora, el precio se estabiliza en torno a los 4.970 dólares por onza .

La plata rompió por primera vez en la historia la barrera de los 100 dólares por onza y continuó avanzando hasta superar los 101 dólares . En términos intradía, las alzas llegaron a exceder el 5% .

Estas alzas significativas en el mercado de metales preciosos fueron posibles gracias a la debilidad del dólar estadounidense, que está perdiendo terreno frente a la mayoría de las principales divisas globales, con una caída especialmente marcada frente al yen japonés.

La moneda japonesa ganó fuerza desde el inicio de la jornada, pero la apreciación más significativa frente al dólar se produjo en la sesión vespertina, tras un movimiento lineal acompañado de un fuerte aumento en el volumen. Este comportamiento fue interpretado por algunos medios como una posible intervención cambiaria. Sin embargo, por el momento no es posible confirmar esta información, aunque la dinámica fue similar a la observada en horas de la mañana, cuando también surgieron especulaciones por el elevado volumen negociado.

La posibilidad de una apreciación más sostenida del yen podría verse respaldada por la debilidad del dólar, lo que reduciría el costo de un fortalecimiento “artificial” de la moneda local en el caso japonés. Otro factor favorable fue la reciente decisión del Banco de Japón, que incrementó la liquidez del mercado.

El Banco de Japón mantuvo las tasas de interés sin cambios, con la tasa de referencia en 0,75%. No obstante, sus proyecciones de crecimiento e inflación mostraron un sesgo claramente más restrictivo. La entidad elevó sus previsiones de crecimiento del PIB para los años fiscales 2025–2026 a un rango cercano al 0,9%–1,0%, y revisó al alza de forma significativa su senda de inflación subyacente (inflación “core”), que ahora se espera se mantenga por encima del 2% al menos hasta el año fiscal 2027.

En Europa, los datos de Alemania mostraron un mejor desempeño de lo esperado tanto en el sector industrial como en el de servicios. En Francia, en cambio, el sector servicios presentó cifras más débiles, lo que moderó el optimismo. En el conjunto de la eurozona, los indicadores PMI confirmaron una expansión moderada, aunque con una desaceleración en el ritmo de crecimiento de los servicios respecto a lecturas previas.

Poco después del inicio de la sesión, se conocieron también los datos PMI de Estados Unidos. Las cifras preliminares de enero apuntan a una continuidad del crecimiento económico, aunque ligeramente por debajo de las expectativas del mercado. El PMI manufacturero se ubicó en 51,9, frente a una previsión de 52,0, lo que sugiere una expansión moderada pero estable del sector. El PMI de servicios descendió levemente hasta 52,5, desde una expectativa de 52,8, mostrando una leve desaceleración de la demanda. El índice compuesto subió a 52,8 desde 52,7 en diciembre, confirmando la resiliencia de la economía estadounidense a comienzos de año, aunque con señales de normalización del impulso.

Bloomberg informó que el regulador estatal de China habría permitido de forma preliminar que las tres mayores tecnológicas del país —Alibaba, Tencent y ByteDance— iniciaran conversaciones para importar chips H200 de IA. Tras estas informaciones, las acciones de Alibaba lograron volver a cotizar por encima de su media móvil de 50 sesiones, en torno a los 187 dólares por acción.

Wall Street muestra resultados mixtos: solo el Nasdaq registra alzas, aunque limitadas a menos de un 0,3%, mientras que los otros principales índices operan con retrocesos.

En el mercado cambiario, el yen japonés y la libra esterlina destacan como las divisas con mejor desempeño. Por el contrario, el dólar estadounidense y el dólar neozelandés son las monedas que más terreno están perdiendo.