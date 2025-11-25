Resumen diario: Los índices de EE. UU. avanzan mientras el dólar se debilita antes del feriado de Acción de Gracias 🗽

Los mercados bursátiles europeos cerraron la sesión al alza: el DAX de Alemania subió casi un 1%. El sentimiento en torno a las acciones europeas mejoró debido a las expectativas de un posible fin de la guerra en Ucrania. Más temprano, NBC News informó —citando fuentes dentro de la administración estadounidense— que la delegación ucraniana habría aceptado los términos de una propuesta de paz respaldada por EE. UU. Mientras tanto, las acciones del fabricante de defensa alemán Rheinmetall cayeron a su nivel más bajo desde abril, reflejando la pérdida de impulso en todo el sector.

En Wall Street, el apetito por alzas sigue siendo fuerte, a pesar de que las acciones de Nvidia llegaron a caer casi 7% al inicio de la sesión. La caída de NVDA se ha reducido ahora a alrededor de 3%, y el sector tecnológico está rebotando; las pérdidas en Taiwan Semiconductor, AMD y Oracle también se han moderado. Meta Platforms y Eli Lilly cotizan al alza, mientras Alphabet marca nuevos máximos históricos. Casi todos los sectores bursátiles están en terreno positivo.

Las acciones de semiconductores reaccionaron negativamente a las informaciones de que Meta está considerando usar chips TPU de Google en lugar de las GPU de Nvidia. Esta narrativa golpea la percepción del dominio “cuasi monopolístico” de Nvidia y refuerza el optimismo en torno a Alphabet, que junto con Broadcom es vista cada vez más como un competidor sólido para la empresa de Jensen Huang.

El dólar estadounidense se debilita hoy tras datos suaves de ventas minoristas y una caída en la confianza del consumidor según el informe del Conference Board. Wall Street aumenta sus apuestas por un recorte de tasas en diciembre, y el EUR/USD sube 0,4%, rebotando desde el soporte clave en la EMA de 200 días y poniendo a prueba la zona de 1,158.

Principales datos macroeconómicos de EE. UU. hoy

Confianza del consumidor en Conference Board: 88,7 (Previsión: 93,3; Previo: 94,6; Rev.: 95,5)

Índice de ventas pendientes de viviendas : 76,3 (Previo: 74,8; Rev.: 71,8)

Ventas minoristas interanual: 4,3% (Previo: 5,0%)

IPP interanual: 2,7% (Previsión: 2,6%; Previo: 2,6%)

IPP subyacente mensual: 0,1% (Previsión: 0,2%; Previo: -0,1%)

IPP subyacente interanual: 2,6% (Previsión: 2,7%; Previo: 2,8%)

IPP mensual: 0,3% (Previsión: 0,3%; Previo: -0,1%)

Ventas minoristas subyacentes mensual: 0,3% (Previsión: 0,3%; Previo: 0,7%; Rev.: 0,6%)

Ventas minoristas mensual: 0,2% (Previsión: 0,4%; Previo: 0,6%)

Inventarios empresariales mensual: 0% (Previsión: 0%; Previo: 0,2%)

Ventas de casas pendientes mensual: 1,9% (Previsión: 0,2%; Previo: 0,0%; Rev.: -0,1%)

Índice de manufactura de Richmond Fed: -15 (Previsión: -5; Previo: -4)

Índice de precios de vivienda interanual: 1,7% (Previo: 2,3%)

Índice de precios de vivienda mensual: 0% (Previsión: 0,2%; Previo: 0,4%)

Case-Shiller 20-City interanual: 1,36% (Previsión: 1,4%; Previo: 1,6%)

Redbook interanual: 5,9% (Previo: 6,1%)

Materias primas

Los futuros de café en ICE suben por tercera sesión consecutiva , rebotando tras la reciente caída . El principal impulsor es la sequía en Minas Gerais (Brasil) , donde las precipitaciones rondan solo el 50% del promedio histórico .

Los futuros de gas natural caen más de 2,5% ante previsiones de menor frío en EE. UU., aunque recuperan parte de las pérdidas tras haber retrocedido más de 4,5% por la tarde.

Criptomonedas

Los precios de las criptomonedas retroceden pese a la mejora del sentimiento bursátil:

Bitcoin se mantiene alrededor de 87.000 USD y sigue sin recuperar la zona de 90.000 USD .

Ethereum cotiza ligeramente por debajo de 2.900 USD.

Scott Bessent señaló que las audiencias para seleccionar al próximo presidente de la Reserva Federal siguen en curso y que la Casa Blanca espera completarlas antes de las fiestas. Según fuentes anónimas, Kevin Hassett —considerado cercano a Donald Trump— habría ganado ventaja recientemente.

