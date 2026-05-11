Resumen Diario: Los semiconductores desvían la atención de Irán

- El fuerte rally en semiconductores continúa impulsando a Wall Street pese a las tensiones geopolíticas con Irán.
- El mercado mantiene foco en la expansión de infraestructura ligada a la IA y centros de datos.
- Las materias primas energéticas y metálicas avanzan ante preocupaciones geopolíticas y expectativas de mayor actividad industrial en China.
- El fuerte rally en semiconductores continúa impulsando a Wall Street pese a las tensiones geopolíticas con Irán.
- El mercado mantiene foco en la expansión de infraestructura ligada a la IA y centros de datos.
- Las materias primas energéticas y metálicas avanzan ante preocupaciones geopolíticas y expectativas de mayor actividad industrial en China.
EE.UU.
-
La sesión del lunes finaliza con ligeras ganancias en la mayoría de los índices estadounidenses pese a un contexto geopolítico turbulento. Los futuros de los índices de Wall Street avanzan en promedio alrededor de 0,2–0,3%. El Russell 2000 lidera las ganancias, subiendo más de 0,8%.
-
Donald Trump utilizó un tono contundente respecto a las negociaciones con Irán, calificando las condiciones iraníes como imposibles de aceptar. Muchos analistas apuntan a la posición desfavorable del presidente y al fracaso de su política hacia la República Islámica. Axios informa que la administración podría considerar reanudar operaciones militares.
-
El mercado accionario parece claramente enfocado en las valoraciones del sector de semiconductores. Prácticamente todo el sector registra ganancias de un solo dígito hasta dobles dígitos impulsadas por expectativas y sentimiento del mercado. Intel, Nvidia, Micron, SoFi, IonQ y AMD cotizan al alza.
-
La euforia en semiconductores también se está extendiendo hacia sectores vinculados a la expansión de centros de datos. Compañías relacionadas con suministro eléctrico, almacenamiento energético, infraestructura y servicios también avanzan. Entre ellas destacan Plug Power y Target Hospitality, ambas con subidas de dos dígitos.
-
OpenAI está creando una subsidiaria especializada en implementaciones de IA. La compañía proporcionará soporte y servicios de consultoría a organizaciones que busquen implementar soluciones de inteligencia artificial.
-
La National Association of Realtors publicó los datos de ventas de viviendas existentes en EE.UU. correspondientes a abril. La lectura estuvo ligeramente por debajo de las expectativas, con 4,02 millones frente a los 4,05 millones esperados. La fortaleza del mercado queda reflejada en una revisión al alza de los datos de marzo, hasta 4,01 millones.
Europa
-
El sentimiento en Europa continúa siendo claramente más débil que en EE.UU., y el desempeño de los índices al cierre fue mixto. El WIG20 de Polonia y el FTSE MIB de Italia mostraron el mejor desempeño, con ganancias cercanas al 0,7–1,4%. El Eurostoxx50 cayó más de un 0,3%.
-
OpenAI está otorgando a la Comisión Europea acceso a sus herramientas relacionadas con ciberseguridad.
-
La Comisión Europea está considerando relanzar un programa de subsidios para aeropuertos pequeños, apoyando las acciones de aerolíneas europeas.
-
La inflación interanual de Noruega estuvo cerca de las expectativas, ubicándose en 3,4%.
Forex
-
En el mercado de divisas, la libra esterlina domina, fortaleciéndose entre 0,4% y 0,8% frente a los principales pares de monedas.
Commodities
-
El cacao sube más de un 10%, impulsado por preocupaciones sobre la oferta, incluyendo escasez de fertilizantes.
-
Los comentarios de Donald Trump sobre un posible colapso en las negociaciones con Irán están apoyando los precios del petróleo, que suben más de un 3%. El Brent vuelve a superar los 104 USD.
-
El aumento de la inflación en China está generando expectativas de una actividad industrial más sólida. Los precios del cobre y el aluminio avanzan más de un 2%.
-
La plata está cerrando la brecha con el oro, subiendo alrededor de un 6%.
Criptomonedas
-
El sentimiento hacia las criptomonedas continúa siendo mixto, aunque con un sesgo optimista. Bitcoin sube más de un 1% y supera los 81.000 USD. Ethereum queda rezagado, registrando una ganancia marginal inferior al 0,5%. Solana muestra un mejor desempeño, avanzando más de un 2%.
Escasez de jet fuel golpea a las aerolíneas con precios 81% más caros y la amenaza de cortes de vuelos en junio
El par EUR/USD sube antes del NFP: el dólar llega débil a su examen más duro
La bolsa hoy: Nueva escalada en el Estrecho de Ormuz
🔴ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (07.05.2026)
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.