Resumen diario: los semiconductores repuntan, el Dow Jones se rezaga 📌 EUR/USD intenta recuperarse

- Los mercados europeos cerraron la jornada con un comportamiento mixto. El Euro Stoxx 50 registró alzas moderadas, mientras que Banca Monte dei Paschi di Siena destacó dentro del sector financiero, con sus acciones avanzando cerca de un 10%. El DAX alemán cayó más de un 0,5%, mientras que el WIG20 polaco logró revertir las pérdidas iniciales y cerró la sesión con una alza cercana al 0,6%.
- La renta variable estadounidense cotiza al alza, aunque resulta preocupante que las subidas estén concentradas principalmente en los valores tecnológicos que sufrieron las mayores caídas el viernes, especialmente las compañías vinculadas a semiconductores e inteligencia artificial (IA). Otros sectores muestran un comportamiento más rezagado. El Dow Jones Industrial Average (US30) opera ligeramente a la baja, mientras que el Nasdaq 100 avanza alrededor de un 1,3%. El deterioro de la amplitud del mercado, donde las alzas se concentran cada vez más en un grupo reducido de acciones, no parece una señal saludable para la renta variable en el largo plazo.
- La caída de los precios del petróleo ha permitido a los inversores respirar con algo más de tranquilidad pese a la continua escalada de tensiones entre Israel e Irán. Según informes, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu instruyó al país para no responder a los últimos ataques de Teherán, mientras que el presidente Donald Trump afirmó que un acuerdo con Irán se encuentra actualmente en su fase final de negociación. Como resultado, el petróleo retrocedió desde niveles cercanos a los 98 dólares por barril en la apertura hasta situarse por debajo de los 94 dólares por barril.
- Al mismo tiempo, las previsiones citadas por Bloomberg, que apuntan a una importante reducción de los inventarios mundiales, sugieren el riesgo de una crisis de suministro energético hacia octubre de 2026 si no se alcanza una solución diplomática y no se restablece el tránsito sin restricciones a través del estrecho de Ormuz.
- El Pentágono planea designar a Alibaba, Baidu y BYD como compañías chinas vinculadas al aparato militar, según un aviso publicado en el registro federal estadounidense. Tras la noticia, los ADR chinos registran caídas, y las acciones de Alibaba han revertido prácticamente todas las alzas acumuladas desde comienzos de abril.
- La próxima salida a bolsa de SpaceX en el Nasdaq está atrayendo un interés excepcional por parte de los inversores y, según los informes, la oferta se encuentra significativamente sobresuscrita. La compañía prevé cerrar el libro de órdenes tras la sesión del miércoles y debutar en Wall Street el próximo viernes 12 de junio.
- Por otro lado, Goldman Sachs y JPMorgan estarían explorando el lanzamiento de contratos de futuros vinculados a los precios de alquiler de GPU, según informó The Information, lo que refleja el creciente interés institucional por los mercados relacionados con la infraestructura de inteligencia artificial.
Las acciones de semiconductores y fabricantes de chips de memoria, como Micron y SanDisk, lideran la sesión bursátil en Estados Unidos. Por el contrario, las caídas se concentran en los sectores inmobiliario, biotecnológico, defensa y salud. Dentro del sector sanitario, Novo Nordisk registra descensos, mientras que Eli Lilly avanza.
Gráficos: US30, EUR/USD
Fuente: xStation5
Fuente: xStation5
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