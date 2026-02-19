Resumen diario: Riesgo moderado, descensos moderados

La sesión estadounidense se desarrolló con un tono negativo, aunque la magnitud de las caídas fue limitada. La mayoría de los índices redujeron sus pérdidas a un máximo del 0,5 %. Hacia el final de la sesión, el Dow Jones intercambió posiciones con el Russell, convirtiéndose en el índice con peor rendimiento. Los futuros del índice industrial cayeron alrededor de un 0,7%.

Se están publicando una serie de importantes datos macroeconómicos de EE.UU. La política comercial de Donald Trump está arrojando resultados cada vez más débiles: las importaciones están aumentando y el déficit comercial se está ampliando, mientras que las exportaciones están disminuyendo.

Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo cayeron más de lo esperado, hasta las 206.000. Las solicitudes continuas de subsidio por desempleo superaron las expectativas, hasta los 1,869 millones.

El índice manufacturero de la Fed de Filadelfia superó con creces las expectativas, hasta el 16,3 %.

Blue Owl Capital suspende los pagos de uno de sus fondos privados, lo que aumenta la preocupación de los inversores sobre la salud y la liquidez del mercado de crédito privado. La propia compañía ha caído más del 8% tras la decisión.

Europa también cerró en números rojos. Todos los principales índices del Viejo Continente registraron pérdidas. El mayor descenso fue el FTSE MIB de Italia, con una caída de más del 1%. El SMI de Suiza fue el que mejor resistió, recortando sus pérdidas al 0,2%.

Airbus reportó resultados superiores a las expectativas, pero el número de aviones entregados disminuyó. La acción perdió alrededor de un 6%. En Europa, Renault y Rio Tinto también cayeron tras sus resultados.

En los mercados de divisas, el franco suizo se debilitó ligeramente, con una caída de entre el 0,2% y el 0,3% frente a los principales pares de divisas. La libra esterlina también bajó, con pérdidas limitadas al 0,2%.



Entre los productos agrícolas, destaca el cacao, con una caída de más del 7% hoy. La persistente sobreoferta ha impulsado los precios a niveles no vistos desde 2023.

El mercado está claramente preocupado por una confrontación entre Estados Unidos e Irán y las posibles interrupciones en el transporte marítimo y la producción en el Estrecho de Ormuz. Los precios del petróleo también se ven respaldados por los datos de inventarios, que de forma inesperada y drástica cayeron 9 millones de barriles. Los precios del petróleo subieron un 2% hoy, con el WTI alcanzando los 66 dólares por barril.

En metales preciosos, el único movimiento notable se produjo en el paladio, con una caída de alrededor del 2%.

El mercado de criptomonedas viene de otro día dominado por las caídas. Ethereum limita las pérdidas a alrededor del 0,4%, con precios cercanos a los 1.940 dólares. Bitcoin ha subido ligeramente, manteniéndose en torno a los 66.800 dólares.