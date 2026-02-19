Dólar Hoy Colombia: minutas de la Fed y presión inflacionaria hunden al peso colombiano

- El dólar avanza impulsado por minutas de la Fed que sugieren mantener tasas altas o incluso subirlas si la inflación no cede.
- El peso colombiano retrocede un 0,34% situándose en la zona de las 3.700-3.720 unidades
- El par registra un avance del 0,46% en la jornada (1D) y mantiene una apreciación anual del 9,46% (1Y).
Mercado cambiario
El apetito por el riesgo se ha desvanecido en los mercados emergentes tras la publicación de las minutas de la última reunión de la Reserva Federal. El tono fue interpretado como restrictivo, ya que los oficiales enfatizaron los riesgos al alza en los precios, lo que enfrió las esperanzas de recortes de tasas inminentes.
Este escenario fortaleció al índice USDIDX en un 0,3%, mientras que datos de empleo en EE. UU. mejores de lo esperado (con solicitudes de subsidio cayendo a 206.000) confirmaron la resiliencia de la economía norteamericana.
A nivel local, el peso colombiano no solo sufre por factores externos. La proyección de una inflación en 6,33% continúa presionando a la baja a la moneda nacional, ya que limita el margen de maniobra del Banco de la República. Aunque la volatilidad semanal del 0,82% es menor al anual del 9,46%, la tendencia de los últimos tres días ha sido de un fortalecimiento constante del dólar. En teoría, podría existir un sesgo estructuralmente alcista para el billete verde mientras la Fed mantenga su cautela.
Análisis técnico
El precio del USDCOP ha logrado consolidarse por encima de la EMA de 50 periodos (ubicada en 3.683,41), nivel que ahora actúa como soporte dinámico inmediato. El salto alcista observado en las últimas horas ha llevado la cotización hasta los 3.707,85, superando la barrera psicológica de los 3.700 pesos. Este movimiento invalida la calma de sesiones previas y pone a la fuerza alcista bajo el control del impulso de corto plazo.
El siguiente objetivo de resistencia se localiza en el doble techo de los 3.734,25. Si la presión de compra persiste, impulsada por el diferencial de tasas y el tono de la Fed, este nivel será una prueba crucial para determinar si estamos ante un ajuste puntual o un posible cambio de tendencia estructural.
Por el momento, el indicador ADX muestra una fuerza de tendencia en aumento, lo que respalda el avance del 0,46% visto hoy, sugiriendo que el mercado aún tiene espacio para testear niveles superiores antes de encontrar una zona de sobrecompra significativa.
Fuente: xStation5.
