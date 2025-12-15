Resumen diario: temores en el sector tecnológico presionan a los mercados

La sesión en Estados Unidos comenzó con leves alzas, pero con el paso de las horas el mercado perdió impulso ante las crecientes preocupaciones sobre la situación del sector tecnológico. Las mayores caídas se observan en el Russell 2000, que retrocede cerca de 0,6%. El Nasdaq 100 muestra un mejor desempeño relativo, con una caída de 0,3%, mientras que los descensos más acotados se registran en el S&P 500 y el Dow Jones, ambos con retrocesos cercanos a 0,2%.

iRobot, fabricante de los icónicos robots de limpieza Roomba, no logró resistir la presión de los sustitutos chinos y anunció su quiebra, con una caída en su valoración superior a 70%.

Las declaraciones de hoy de miembros de la Reserva Federal (FED) fueron interpretadas por el mercado como moderadamente dovish, aunque los conflictos internos dentro del organismo son cada vez más visibles. Las posturas de los miembros del FOMC parecen avanzar en dos direcciones distintas. En paralelo, informaciones desde el entorno del presidente Donald Trump indican que la candidatura de Kevin Hassett no sería tan segura como el mercado descontaba hace una semana.

La sesión en Europa muestra un mejor desempeño que en Estados Unidos, con un sesgo mayor hacia activos de crecimiento. Los líderes son Italia y Polonia: el FTSE MIB avanza cerca de 1%, mientras que el índice polaco WIG20 sube hasta 1,7%. También se observan alzas en el SMI suizo, el FTSE 100 del Reino Unido y el IBEX 35 español. En contraste, el CAC 40 francés sube 0,4%, mientras que el DAX alemán registra una leve caída de 0,2%.

La sesión europea está marcada por caídas en las acciones del sector defensa, influenciadas por nuevas etapas de negociación en torno al conflicto en Ucrania. En cambio, los bancos europeos impulsan los índices, con un sentimiento que se torna claramente positivo hacia el sector.

Los datos de precios al productor (PPI) en Suiza decepcionaron al mercado. Los precios retrocedieron hasta 0,5% mensual. El franco suizo se debilita frente al dólar y al euro, con una caída cercana a 0,2%.

En el mercado Forex, las coronas noruega y sueca también muestran debilidad. Las monedas escandinavas retroceden frente a la mayoría de los pares.

En el mercado de materias primas, dentro del segmento agrícola, continúa la caída del cacao, afectado por una presión de oferta intensa y prolongada. Los precios de los contratos retroceden más de 6% en la jornada.

El petróleo cae más de 1,5%, poniendo nuevamente a prueba los mínimos recientes.

Los metales preciosos extienden su racha de alzas. El paladio lidera, con un avance de hasta 5%, mientras que platino y plata suben cerca de 2%. El oro avanza alrededor de 0,2%.