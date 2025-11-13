Resumen diario: Termina el cierre, se desvanecen los recortes de tasas y el apetito por riesgo desaparece

-
El gobierno de EE. UU. ha reabierto oficialmente tras más de 40 días de crisis fiscal. Sin embargo, esto no fue suficiente para generar optimismo en los mercados.
-
Los índices estadounidenses registran pérdidas notorias en la sesión de hoy. El Nasdaq-100 y el Russell 2000 caen un 2 %. Algo mejor, aunque aún negativos, están el S&P 500 y el Dow Jones, con descensos superiores al 1 %.
-
Alphabet se ha convertido en objeto de otra investigación de la UE por presunta violación de la normativa digital comunitaria. Las acciones del gigante tecnológico caen hasta un 3 %.
-
Tesla debe retirar más de 10.000 baterías “Powerwall” tras determinarse que pueden sobrecalentarse y prender fuego. La compañía cae más del 7 %.
-
La miembro de la Reserva Federal, Beth Hammack, incrementó la presión sobre los índices al declarar que “es momento de una política monetaria estricta” para controlar la inflación.
-
La sesión europea también comenzó con sentimiento negativo. Todos los principales índices del continente cerraron con caídas. Los que más retrocedieron fueron el FTSE 100 británico y el DAX alemán.
-
El Reino Unido publicó una serie de datos macroeconómicos que dibujan un panorama complicado: el PIB cayó un 0,1 % en septiembre y la producción industrial retrocedió un 2 %.
-
La alemana Siemens perdió casi un 10 % de su valoración tras su conferencia de resultados. La decepción con el BPA y las previsiones para el próximo año llevó a los inversores a vender, pese al optimismo de la dirección y las inversiones previstas.
-
La EIA publicó su informe semanal de inventarios de petróleo y productos refinados. Los inventarios de petróleo subieron mucho más de lo previsto, mientras que la gasolina siguió cayendo, situándose en niveles muy bajos. Las exportaciones aumentan y las importaciones disminuyen. El informe no generó presiones significativas en los precios del crudo, que mantienen niveles similares a la apertura.
-
Los metales preciosos pierden valor. Tras volver recientemente sobre los 4.000 dólares por onza, el oro cae un 1 %. Platino y plata registran descensos superiores al 2 %.
-
En el mercado de divisas, el dólar muestra una debilidad significativa, retrocediendo más de un 0,7 % frente al franco, un 0,45 % frente al euro, un 0,5 % frente a la libra y un 0,25 % frente al yen. La libra y el franco avanzan frente a la mayoría de pares.
-
La aversión al riesgo también alcanza al mercado de criptomonedas. Se observa una amplia ola de ventas, con caídas de hasta el 10 % en los tokens más pequeños. Bitcoin vuelve a situarse por debajo de los 100.000 dólares tras una caída superior al 3 %, mientras que Ethereum cae más del 5 % y llega al nivel de 3.200 dólares.
________
Recibe resúmenes diarios completos para operar con una visión más clara del mercado global. Abre tu cuenta real en XTB y toma decisiones con más respaldo estratégico: Abre tu cuenta real de XTB aquí
Resumen diario: Wall Street intenta frenar la caída · El oro cae 1,8% y Bitcoin pierde 4,5%
El trigo registra una caída tras un informe WASDE superior a lo esperado
Resumen de la temporada de beneficios en EE. UU. 🗽 Qué muestran los últimos datos de FactSet
3 mercados a seguir la próxima semana (14.11.2025)
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.