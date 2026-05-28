Resumen Premercado: Acciones caen por dudas sobre el fin de la guerra

Las acciones cotizan con ligeras bajadas tras una sesión lateral ayer. El trasfondo geopolítico domina el sentimiento: un funcionario estadounidense informó que el ejército de EE. UU. llevó a cabo nuevos ataques contra un emplazamiento militar iraní y derribó múltiples drones que representaban una amenaza para sus fuerzas y para el tráfico marítimo comercial en el Estrecho de Ormuz. Por su parte, el IRGC afirmó haber atacado una base aérea estadounidense cerca del aeropuerto de Bandar Abbas en respuesta a la agresión de EE. UU., y advirtió que cualquier nuevo ataque desencadenaría una respuesta más contundente. A ello se sumó la activación de las sirenas de ataque aéreo en Kuwait, donde, según Al Hadath, el Ejército kuwaití informó que sus defensas aéreas estaban interceptando misiles y drones hostiles.

En el plano político, el presidente Trump descartó estar negociando un alivio de las sanciones contra Irán y señaló que mantendría el control sobre los fondos iraníes hasta que el país “se comporte”. Asimismo, expresó su inquietud ante la posibilidad de que Rusia o China terminen haciéndose con el arsenal de uranio altamente enriquecido de Irán. En los mercados, los futuros del crudo subieron ligeramente tras los informes de explosiones en Bandar Abbas, mientras que los futuros del Tesoro estadounidense a 10 años prolongaron su caída en un contexto marcado por el repunte del petróleo.

De cara a la sesión de hoy, la agenda macroeconómica es la más cargada de la semana. Los inversores estarán pendientes de las Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo de EE. UU. (correspondientes a la semana del 23 de mayo), la segunda estimación del PIB estadounidense del primer trimestre, el dato del PCE subyacente de abril y los pedidos de bienes duraderos. Estas publicaciones podrían aportar mayor claridad sobre la trayectoria de la economía estadounidense y condicionar las expectativas de política monetaria.



Fuente: xStation5

Noticias clave

Geopolítica: Las tensiones entre Estados Unidos e Irán se intensificaron tras escucharse varias explosiones al este de Bandar Abbas. Un funcionario estadounidense informó de nuevos ataques contra un emplazamiento militar iraní y del derribo de múltiples drones que amenazaban a sus fuerzas y al tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz , aunque una fuente militar iraní matizó que el fuego impactó en una zona de tierra quemada sin causar bajas ni daños. El IRGC afirmó haber atacado en represalia una base aérea estadounidense cerca del aeropuerto de Bandar Abbas y advirtió de respuestas más decisivas ante nuevos ataques, mientras sonaban las sirenas en Kuwait, cuyas defensas interceptaban misiles y drones hostiles. En el plano diplomático, Trump descartó aliviar las sanciones a cambio de que Irán renuncie al uranio, defendió la libre circulación por Ormuz, instó a Arabia Saudí a unirse a los Acuerdos de Abraham y expresó su incomodidad ante la posibilidad de que Rusia o China se hagan con el uranio altamente enriquecido iraní.

Aranceles: La Unión Europea ampliará las cuotas de importación y los aranceles contra China , según declaraciones del comisionado de industria del bloque recogidas por el Financial Times.

Divisas: El dólar encontró apoyo en el repunte de los precios del petróleo y en un menor apetito por el riesgo, en un contexto marcado por los informes de enfrentamientos limitados entre Estados Unidos e Irán, mientras los participantes aguardan una batería de datos, en especial el PCE subyacente preferido por la Fed . Los comentarios de Cook, Jefferson, Kashkari y Goolsbee apenas alteraron el sentimiento: Cook abogó por mantener los tipos estables y Jefferson señaló no haber prejuzgado el resultado de la reunión del FOMC de junio. El EUR/USD perdió terreno ante la presión del dólar y la energía, a la espera de comentarios de Lane y de las actas del BCE ; el GBP/USD retrocedió sin catalizadores propios y con un nuevo aumento en el tope de precios energéticos británico; y el USD/JPY se consolidó al alza, con la cotización contenida ante la ausencia de datos relevantes en Japón y el creciente riesgo de intervención al aproximarse a su nivel psicológico clave.

Bonos: Los futuros del Tesoro estadounidense a 10 años prolongaron su caída desde el nivel de 110,00, presionados por el repunte del petróleo y el aumento de las tensiones geopolíticas, a la espera de una avalancha de datos en Estados Unidos, incluido el PCE . Los futuros del bund cayeron por los vientos en contra de los precios energéticos y una retórica más agresiva del BCE , mientras que los futuros del JGB a 10 años se recuperaron de una caída inicial hasta regresar a terreno plano, en un contexto en el que el partido gobernante japonés propuso permitir la emisión de bonos puente para financiar ciertos gastos excluibles del cálculo de la relación deuda-PIB y del balance primario.

EEUU: Los comentarios de los miembros de la Fed reflejaron una postura prudente. Cook (votante) defendió mantener los tipos estables, advirtió de que los riesgos se inclinan hacia una inflación más alta y señaló que estaría dispuesta a subirlos si la desinflación esperada no se materializa o a recortarlos si el mercado laboral se deteriora. Kashkari (votante en 2026) destacó que el mercado laboral está en buena forma pero que la inflación , aún demasiado elevada, sigue siendo la máxima prioridad, mientras que Goolsbee (votante en 2027) alertó de que la inflación energética ha resultado más persistente de lo previsto y de que Asia se enfrenta a un choque de estanflación clásico.

Japón: El mercado mostró un comportamiento inicialmente irregular pero terminó retrocediendo ante el repunte del petróleo y el aumento de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán. El gobernador del BoJ , Ueda, advirtió de que los choques en la oferta de alimentos y energía, aunque sean temporales, pueden elevar la tasa global de inflación por su impacto acumulativo.

China: Los índices cerraron en negativo, aunque en distintos grados, con el índice de referencia de Hong Kong rezagado tras los recientes resultados empresariales y un comportamiento mixto del sector tecnológico.

Australia: El gasto de los hogares decepcionó las expectativas, con una caída mensual del 1,1% en abril frente al -0,5% previsto (anterior 1,6%) y un avance interanual del 4,9%, por debajo del 5,8% esperado (anterior 6,3%).

Oil: Los futuros del crudo subieron ligeramente tras los informes de explosiones en Bandar Abbas, donde Estados Unidos habría llevado a cabo otra operación de defensa atacando un emplazamiento militar y derribando múltiples drones iraníes, si bien una fuente militar iraní sostuvo que el fuego impactó en una zona de tierra quemada sin causar bajas ni daños, después de que la Marina del IRGC obligara a regresar a un petrolero estadounidense que cruzaba el estrecho con el radar apagado. El potencial alcista se reforzó tras anunciar el IRGC represalias contra la base aérea de origen de la agresión estadounidense. En el frente de inventarios privados, el crudo cayó 2,8 millones de barriles (frente a -4,4 millones esperados), los destilados aumentaron 11,0 millones, la gasolina descendió 3,2 millones y Cushing bajó 2,9 millones. Trump, por su parte, anticipó fuertes caídas en los precios de la gasolina y mencionó la posibilidad de una exención del impuesto sobre el combustible en las próximas semanas.

Metales: El oro al contado retrocedió ante el encarecimiento del petróleo y un dólar más firme, con una mayor presión vendedora a medida que abrían las materias primas de Shanghái y el comercio electrónico del LME, mientras que los futuros del cobre prolongaron sus recientes caídas en el clima negativo de Asia tras los informes sobre los ataques de represalia entre Estados Unidos e Irán.

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Análisis US100

El precio se mantiene bajo presión mientras cotiza por debajo de sus medias móviles y testea la zona de soporte de los 29.739 puntos, nivel clave dentro de la estructura actual. Aun así, el MACD muestra una divergencia alcista, señal que podría estar anticipando una moderación de la presión bajista y la posibilidad de un rebote técnico desde esta referencia.

Si el precio logra sostenerse sobre los 29.739 puntos, podría desarrollar un movimiento correctivo hacia los 30.136 puntos, con una siguiente referencia en los máximos previos de 30.387 puntos. En cambio, una pérdida de este soporte abriría la puerta a una extensión de la corrección, con un siguiente nivel de apoyo en torno a los 29.437 puntos.

🔹 Punto Clave: 29.739

🔺 Escenario Alcista: 30.387

🔻 Escenario Bajista: 29.437



Fuente: xStation5

Gráfico del día

El oro mantiene una estructura bajista, con el precio acercándose a la zona de los 4.400, nivel que se presenta como una referencia clave en el corto plazo. Además, los indicadores comienzan a mostrar señales de divergencia, lo que sugiere que esta área podría definir si el movimiento encuentra un piso temporal o si la presión vendedora continúa.

Si el precio logra recuperar la zona de los 4.400, podría habilitar un rebote hacia la resistencia de los 4.581. En cambio, si persiste la caída, el siguiente soporte relevante se ubica en torno a los 4.271, nivel que coincide con el retroceso del 76,4% de Fibonacci.

🔹 Punto Clave: 4.400

🔺 Escenario Alcista: 4.581

🔻 Escenario Bajista: 4.271



Fuente: xStation5