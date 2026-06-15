Resumen Premercado: Bolsas se disparan tras acuerdo entre EE.UU. e Irán

Los futuros de los principales índices cotizan con fuertes alzas luego de que Estados Unidos e Irán alcanzaran un acuerdo marco de paz. Según los términos anunciados, Estados Unidos levantará su bloqueo naval e Irán reabrirá el Estrecho de Ormuz. El primer ministro de Pakistán señaló que el acuerdo podría firmarse de forma presencial el viernes 19 de junio. En el mercado de materias primas, el contrato de Brent para agosto de 2026 retrocede un 4,3%.

El acuerdo contempla el cese de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, aunque Israel aún no se ha pronunciado al respecto. No obstante, persisten puntos de fricción: el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán condicionó el avance de las conversaciones a la liberación de activos y al levantamiento de las sanciones, mientras que un funcionario estadounidense rechazó una liberación incondicional de fondos y precisó que cualquier desembolso quedaría sujeto a un esquema de pago por desempeño.

De cara a la sesión de hoy, los inversores mantendrán la atención puesta en la evolución del panorama geopolítico, principal catalizador de los movimientos del mercado.



Fuente: xStation5

Geopolítica: Estados Unidos e Irán cerraron un acuerdo de paz provisional cuya firma oficial se celebrará el viernes 19 de junio en Suiza . Trump autorizó la apertura del Estrecho de Ormuz y la retirada inmediata del bloqueo naval estadounidense , mientras un memorando de entendimiento suspende los peajes del Estrecho durante 60 días. Ambas partes declararon el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano , efectivo desde la noche del domingo. El borrador de 14 artículos contempla la retirada de fuerzas estadounidenses, un periodo de negociación de 60 días sobre cuestiones nucleares y la liberación gradual de 24.000 millones de dólares en fondos congelados. No obstante, persisten fricciones: Irán condiciona las conversaciones a la liberación de activos y el fin de sanciones , mientras un funcionario estadounidense vinculó cualquier desembolso a un esquema de pago por desempeño , y Trump advirtió que reanudaría los ataques si no se alcanza un acuerdo nuclear .

Aranceles: Estados Unidos e India abordarán cuestiones comerciales en el marco del G7 , aunque un acuerdo no se considera inminente; se prevé que el USTR Greer viaje a India para negociaciones la semana posterior a la cumbre, con posibilidad de cerrar un pacto. En paralelo, China rechazó con firmeza la decisión estadounidense de catalogar a nuevas compañías como “ empresas militares ”, acusando a Washington de emplear la seguridad nacional como pretexto para frenar el desarrollo de sus firmas.

Divisas: El dólar cedió terreno en un entorno de mayor apetito por el riesgo tras el acuerdo, ya que la caída del petróleo presionó los rendimientos a la baja y desactivó las apuestas de subidas de tipos de la Fed . La depreciación quedó parcialmente amortiguada por la cargada agenda de bancos centrales ( BoJ, RBA, Fed y BoE ) y por las dudas sobre la implementación del acuerdo final. El EUR/USD recuperó el nivel de 1,1600 apoyado por los comentarios restrictivos de Nagel (BCE) ; el GBP/USD avanzó pero cedió desde máximos a la espera de la decisión del BoE ; y el USD/JPY se recuperó tras perforar 160,00, con el BoJ iniciando su reunión y una probable subida de 25 puntos básicos.

Bonos: Los futuros del UST a 10 años subieron al moderarse las expectativas inflacionarias por la caída del crudo, lo que desmanteló las apuestas de alzas de la Fed y aumentó la probabilidad de tipos estables durante el año. Los futuros del bund extendieron su impulso al alza por encima de 126,00 pese al tono restrictivo de Nagel , apoyados en menores precios energéticos . Los JGB a 10 años también avanzaron, impulsados por el acuerdo de paz y el abaratamiento del petróleo, con el BoJ iniciando su reunión de política monetaria .

EEUU: Una coalición de fiscales generales estatales investiga a OpenAI y ha solicitado información sobre un amplio abanico de temas. Por su parte, Anthropic restringió el acceso a sus modelos de IA más avanzados, incluido Mythos , en respuesta a la orden de la administración Trump de mantener esta tecnología fuera del alcance de manos extranjeras.

Europa: Nagel , del BCE , mantuvo un tono restrictivo al señalar que los precios probablemente seguirán elevados durante más tiempo, incluso si el conflicto con Irán concluye pronto.

Japón: El JP225 marcó un nuevo máximo histórico por encima de los 69.000 puntos, impulsado por los sectores de tecnología , manufactura e industria pesada , en un contexto de menores precios del petróleo y optimismo por el acuerdo de paz.

China: Los índices siguieron la senda alcista regional, respaldados por las inyecciones diarias de liquidez del PBoC y liderados por minería y tecnología , con fuertes subidas en aerolíneas y caídas en las grandes petroleras por el abaratamiento del crudo. Adicionalmente, Pekín prepara el lanzamiento comercial de una plataforma de moneda digital transfronteriza respaldada por varios bancos centrales para reducir la dependencia del dólar, y presentó un plan para alcanzar una penetración del 40% en camiones pesados de nueva energía hacia 2030.

Oil: Los futuros del crudo cayeron en la reapertura tras conocerse el acuerdo provisional que abrirá el Estrecho de Ormuz y eliminará el bloqueo naval estadounidense una vez firmado el viernes. Kuwait fijó su crudo para Asia con una prima de 5,25 USD/bbl sobre la media Omán/Dubái, mientras Polonia anticipó la eliminación de subvenciones al combustible a medida que avanzan las negociaciones de paz.

Metales: El oro al contado superó los 4.300 USD/onza, beneficiado por el alivio de las presiones inflacionarias, la caída de los rendimientos, la desactivación de las apuestas de subidas de la Fed y un dólar más débil. Los futuros del cobre prolongaron las ganancias de la semana previa en un contexto generalizado de apetito por el riesgo.

¿Quieres saber más? Conéctate a nuestro seminario de Visión Semanal de Mercados

Análisis US100

La estructura mantiene una secuencia de máximos y mínimos crecientes, con el precio sosteniéndose por encima de sus medias móviles y conservando una dinámica alcista de corto plazo. En este contexto, la zona de los 30.255 puntos se mantiene como la resistencia más relevante e inmediata para evaluar la continuidad del movimiento.

Si el precio logra consolidarse por encima de los 30.255 puntos, podría extender el avance hacia la región de los 30.814 puntos, donde se ubica la siguiente resistencia de referencia. En cambio, una pérdida de impulso desde esta zona podría dar paso a un movimiento correctivo, con un soporte clave en torno a los 29.769 puntos.

🔹 Punto Clave: 30.255

🔺 Escenario Alcista: 30.814

🔻 Escenario Bajista: 29.769



Fuente: xStation5

Gráfico del Día

El oro ha continuado con su estructura de giro alcista, consolidándose por encima de los 4.219 y cotizando actualmente sobre sus medias móviles de largo plazo. Además, el MACD se mantiene en territorio positivo, por lo que el soporte en torno a los 4.219 sigue siendo la referencia técnica más relevante en el corto plazo.

Mientras el precio logre sostenerse sobre este nivel, podría extender el movimiento hacia la zona de resistencia comprendida entre los 4.477 y 4.513. En cambio, una pérdida del soporte de los 4.219 sería una señal de mayor presión bajista y podría llevar al precio a retomar la debilidad en dirección a los 4.025.

🔹 Punto Clave: 4.219

🔺 Escenario Alcista: 4.477 - 4.513

🔻 Escenario Bajista: 4.025



Fuente: xStation5