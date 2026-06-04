Resumen Premercado: broadcom -15% cuestiona el impulso de la IA

Los futuros de renta variable estadounidense operan a la baja en la jornada de hoy, en línea con el retroceso registrado ayer en una sesión marcada por la aversión al riesgo geopolítico. Los principales índices cerraron en terreno negativo, aunque con notable disparidad: el Nasdaq mostró mayor resiliencia al ceder apenas un 0,2%, mientras que el Russell 2000 acusó el mayor impacto con una caída del 1,4%. Por sectores, el desempeño fue mixto: Energía y Salud lideraron las ganancias, en tanto que Consumo Discrecional, Financiero y Tecnología quedaron rezagados.

El impulso en el sector energético respondió al repunte en los precios del crudo, tras el intercambio de ataques militares entre Estados Unidos e Irán durante la madrugada, que incluyó un ataque estadounidense sobre la isla Qeshm y una respuesta iraní sobre bases militares en Oriente Medio. A pesar de la escalada, el presidente Trump señaló que las negociaciones con Irán avanzan favorablemente y que podría alcanzarse un acuerdo en el transcurso del fin de semana, aunque también contempló la posibilidad de que el conflicto se prolongue entre dos y tres semanas más. Por su parte, el Brent de agosto de 2026 retrocede un 0,7% en la sesión. Fuentes iraníes, citadas por la agencia Fars, confirmaron que las conversaciones entre ambas partes continúan activas, y un miembro del equipo negociador de Teherán presentó una propuesta en cuatro fases: cese de hostilidades, medidas concretas en torno al Estrecho de Ormuz, negociación de sanciones y asuntos nucleares, y la creación de un comité de supervisión bilateral.

En el mercado de divisas, las monedas del G10 registran avances moderados frente al dólar estadounidense. Destaca el yen japonés, que gana terreno tras conocerse que el Banco de Japón estaría evaluando una subida de tasas en su próxima reunión, con la posibilidad de un ajuste adicional antes de que concluya el año. En cuanto a la agenda económica del día, el foco estará puesto en la publicación de las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos.



Fuente: xStation5

Noticias clave

Geopolítica: Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán continúan activas, con Trump sugiriendo un posible acuerdo en los próximos días, aunque advirtió que el conflicto podría extenderse semanas más. Teherán presentó una propuesta en cuatro fases que abarca desde el cese de hostilidades hasta la supervisión del programa nuclear, condicionando cualquier acuerdo a que Líbano no sea ignorado. En paralelo, la Cámara de Representantes aprobó una resolución limitando los poderes de guerra del presidente, mientras el Secretario de Estado Rubio indicó que se espera la aprobación final iraní sobre las negociaciones nucleares.

Divisas: El dólar mostró una leve corrección tras la jornada anterior, en un entorno donde los titulares geopolíticos continúan dominando sobre los fundamentales económicos. El euro recuperó terreno de forma moderada a la espera de declaraciones del BCE y datos de ventas minoristas en la eurozona. La libra intentó estabilizarse tras la debilidad reciente, mientras el yen se apreció impulsado por expectativas de una posible subida de tipos por parte del Banco de Japón en el corto plazo.

Bonos: Los treasuries estadounidenses recuperaron terreno a medida que los precios del petróleo retrocedían, manteniéndose el mercado condicionado por la dinámica energética y geopolítica por encima de los datos macroeconómicos. En Europa, los bunds recuperaron gradualmente parte de las pérdidas previas en ausencia de catalizadores relevantes. En Japón, los JGB operaron con indecisión ante comentarios del gobernador del BoJ que insinúan una posible normalización de la política monetaria en el corto plazo.

EE.UU.: La Fed de Dallas advirtió sobre la posibilidad de que sean necesarias subidas de tipos más adelante en el año, señalando que la política monetaria actual luce neutral o laxa, con una actividad económica sólida, mercado laboral estable y condiciones financieras acomodaticias. El Libro Beige confirmó un crecimiento ligero a moderado en la mayoría de los distritos de la Fed. En política industrial, Trump anunció un paquete de apoyo al sector del carbón bajo la Ley de Producción de Defensa.

Europa: El gobierno británico evalúa recortar sus ambiciosos planes de gasto en defensa ante preocupaciones sobre su viabilidad fiscal.

Japón: La bolsa japonesa retrocedió desde máximos históricos ante el riesgo de intervención cambiaria y comentarios del gobernador del BoJ que sugieren una posible subida de tasas en junio, con otra adicional contemplada para el resto del año.

China: Los mercados acusaron un ambiente de cautela generalizada, afectados por presiones en el sector tecnológico y la ausencia de operaciones de mercado abierto por parte del Banco Popular de China por segundo día consecutivo.

Australia: El gobernador del RBA advirtió que la inflación sigue siendo elevada y que el banco central tomará las medidas necesarias para cumplir su mandato. Tras tres subidas consecutivas de tipos, la autoridad monetaria se mantiene vigilante ante los efectos combinados de la política restrictiva y el choque energético sobre la economía.

Petróleo: Los futuros del crudo cedieron parte de las ganancias previas, impulsadas por la escalada entre EE.UU. e Irán, ante señales más constructivas en las negociaciones. Adicionalmente, un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Líbano contribuyó a moderar la prima de riesgo geopolítico.

Metales: El oro encontró cierto alivio tras una semana de presión derivada de la fortaleza del dólar y el alza del petróleo, mientras el cobre continuó retrocediendo en un contexto de menor apetito por el riesgo a nivel global.

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Análisis US100

Tras rechazar la resistencia de los 30.772 puntos y perder la directriz alcista de corto plazo, el precio retrocedió hacia la zona de soporte de los 30.273 puntos, llegando incluso a perforarla. En esta fase, el MACD comienza a mostrar una divergencia alcista, por lo que la reacción del precio en esta área será clave.

Si el precio logra consolidarse por debajo de los 30.273 puntos, podría extender la caída hacia la siguiente zona de soporte, ubicada en torno a los 29.916 puntos. En cambio, si falla esta ruptura y recupera el nivel, podría reactivarse la presión alcista previa, con una resistencia de mayor relevancia nuevamente en los 30.772 puntos.

🔹 Punto Clave: 30.273

🔺 Escenario Alcista: 30.772

🔻 Escenario Bajista: 29.916



Fuente: xStation5

Gráfico del día

El oro ha respetado la zona de soporte correspondiente al 76,4% de Fibonacci y ha comenzado a desarrollar una estructura de giro, logrando además superar la directriz bajista de corto plazo que unía los últimos tres máximos. Actualmente, el precio se aproxima a su media móvil de largo plazo, por lo que esta zona pasa a ser clave para confirmar una mejora más sostenida en la dinámica de corto plazo.

Si el precio logra consolidarse por encima de su media móvil de largo plazo, podría extender el movimiento hacia su resistencia más relevante en torno a los 4.585 puntos. En cambio, una pérdida del soporte actual volvería a reflejar debilidad en la estructura y abriría la puerta a una corrección hacia la zona de los 4.367 puntos.

🔹 Punto Clave: 4.420

🔺 Escenario Alcista: 4.585

🔻 Escenario Bajista: 4.367



Fuente: xStation5