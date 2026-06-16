Resumen Premercado: SpaceX sube casi 50% tras su IPO: ¿qué mira ahora el mercado?

Los futuros de acciones cotizan estables tras cerrar ayer con firmes ganancias, aunque ligeramente por debajo de los máximos intradiarios. El apetito por el riesgo se vio impulsado por el acuerdo de paz alcanzado entre Estados Unidos e Irán, que se espera sea firmado formalmente en Suiza el viernes. Aunque aún no se han divulgado todos los detalles, los informes apuntan a que Estados Unidos levantaría su bloqueo naval mientras Irán reabriría el Estrecho de Ormuz, lo que propició un movimiento generalizado hacia los activos de riesgo.

En cuanto a los avances concretos, el presidente estadounidense Trump afirmó que el acuerdo sobre Ormuz está completamente firmado y que el estrecho ya ha reabierto parcialmente, con una apertura total prevista para el viernes. No obstante, persisten focos de tensión: según informa Fars citando fuentes, sería falsa la afirmación estadounidense de que Líbano no está incluido en el memorando de entendimiento. En paralelo, se reportaron bombardeos de artillería israelí en el sur del Líbano, así como el lanzamiento de cohetes por parte de Hezbolá contra soldados israelíes en la región.

En el mercado de divisas, el índice dólar se mantiene algo más firme y cotiza en torno a 99,70. El yen japonés avanza de forma incremental tras la decisión del Banco de Japón (BoJ), que elevó los tipos en 25 puntos básicos, en línea con lo esperado. Por su parte, el dólar australiano apenas reaccionó al tono restrictivo del Banco de la Reserva de Australia (RBA).



Fuente: xStation5

Noticias clave

Geopolítica: Trump anunció que el acuerdo sobre el Estrecho de Ormuz está completamente firmado y que la vía ya reabrió parcialmente, con apertura total prevista para el viernes, augurando una caída de los precios del petróleo . Un alto funcionario confirmó la firma del memorando de entendimiento por parte de Trump, el vicepresidente Vance y el presidente del Parlamento iraní, Ghalibaf , contemplando la apertura inmediata de Ormuz y el levantamiento del bloqueo estadounidense , aunque la reapertura plena llevará tiempo por la presencia de minas. La ceremonia formal se celebrará el viernes y los detalles se conocerán en las próximas 24-48 horas. Trump aseguró que Irán aceptó no desarrollar nunca un arma nuclear y desmintió un supuesto pago de 300 millones de dólares ; no obstante, el FT apunta a un fondo de reconstrucción de hasta 300.000 millones condicionado al desmantelamiento nuclear iraní y a reformas internas. Vance describió el memorando como un marco general de página y media que requiere conversaciones técnicas posteriores.

Divisas: El dólar intentó recuperar parte de las pérdidas de ayer, cuando el apetito por el riesgo se vio impulsado por el acuerdo marco de paz, mientras la atención se traslada a la avalancha de decisiones de tipos de interés , incluido el FOMC del miércoles. El EUR/USD se tomó un respiro y no logró sostener el nivel de 1,1600 pese a los comentarios de tono restrictivo del BCE . El GBP/USD cedió las ganancias iniciales de la semana en un entorno de noticias tranquilo, a la espera del IPC , la reunión del BoE y la elección parcial de Makerfield . El USD/JPY retrocedió desde el máximo del lunes pero mantuvo el nivel de 160,00, con la atención puesta en el BoJ .

Bonos: Los futuros del Treasury a 10 años se estabilizaron tras la fuerte alza de ayer, impulsada por la caída del petróleo posterior al memorando, con la demanda contenida antes de una subasta estadounidense a 20 años y del FOMC del miércoles. Los futuros del Bund cedieron ante la oferta entrante, que incluye 5.000 millones de euros en Bobls y 2.500 millones en Bund, además de la publicación de los datos ZEW alemanes . Los futuros del JGB a 10 años cayeron tras la subida de 25 puntos básicos del BoJ hasta el 1,00%, su nivel más alto desde 1995.

China: Los índices mostraron volatilidad ante datos de actividad mixtos: la Producción Industrial superó previsiones (4,5% frente al 4,2% esperado), pero las Ventas Minoristas entraron en contracción (-0,6% frente al 0% previsto), mientras el PBoC reforzó sus inyecciones de liquidez . La Inversión en Activos Fijos retrocedió un 4,1% interanual, la tasa de desempleo se situó en el 5,1% y el índice de precios de la vivienda volvió a caer un 3,5% interanual.

Japón: El BoJ elevó sus tipos a corto plazo en 25 puntos básicos hasta el 1,00%, como se esperaba, y anunció una pausa en la reducción de compras de bonos , manteniendo el ritmo mensual en torno a 2 billones de yenes a partir de abril de 2027. La decisión se adoptó por 7 votos a 1, con el disenso de Asada , mientras se rechazó la propuesta de Tamura de recortar las compras. El banco reiteró que seguirá subiendo tipos en función de la actividad, los precios y las condiciones financieras, y que actuará con agilidad ante un eventual repunte rápido de los tipos a largo plazo .

Australia: El índice retrocedió liderado por la debilidad en tecnología , consumo discrecional e industriales , tras la decisión del RBA . El banco central mantuvo el tipo sin cambios en el 4,35%, de forma unánime y en línea con lo esperado, pero advirtió de posibles subidas adicionales ante una inflación general y subyacente todavía demasiado altas. El RBA señaló que la política monetaria está bien posicionada y que hará lo necesario para alcanzar la estabilidad de precios y el pleno empleo .

Petróleo: Los futuros del crudo se contuvieron tras el desplome de ayer ante el acuerdo de paz provisional entre Estados Unidos e Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz . Aunque el documento completo no se ha publicado, se informa que el memorando fue firmado virtualmente por Trump , Vance y Ghalibaf , con la firma oficial prevista para Suiza el viernes. Las reservas de la Reserva Estratégica de Petróleo estadounidense cayeron a su nivel más bajo desde 1983, en 340,3 millones de barriles .

Metales: El oro al contado subió ligeramente en un rango estrecho, tras encontrar soporte en los 4.300 USD/oz , con la atención puesta en los anuncios de los bancos centrales . Los futuros del cobre continuaron diluyendo sus ganancias recientes a medida que se desvanecía la euforia en torno al acuerdo, ante la falta de detalles concretos y el desmentido de Trump sobre el fondo de reconstrucción de 300.000 millones de dólares para Irán.

Acciones: SpaceX ha cerrado un acuerdo para comprar Cursor, la startup de programación con inteligencia artificial, en una operación valorada en 60.000 millones de dólares.

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Análisis US100

El precio mantiene una estructura de máximos y mínimos crecientes dentro de un canal equidistante, acercándose nuevamente a la parte alta de esa formación. Aunque el MACD sigue mostrando divergencia bajista, la cotización continúa por encima de su media móvil de largo plazo, lo que mantiene vigente el sesgo alcista de fondo. En este contexto, el soporte intradiario en torno a los 30.437 puntos pasa a ser la referencia de corto plazo.

Mientras el precio logre sostenerse sobre los 30.437 puntos, podría extender el movimiento hacia la resistencia de los 30.814 puntos, nivel que coincide con los máximos históricos. En cambio, una pérdida de este soporte abriría la puerta a una corrección de mayor amplitud, con una zona de apoyo en torno a los 30.197 puntos.

🔹 Punto Clave: 30.437

🔺 Escenario Alcista: 30.814

🔻 Escenario Bajista: 30.197



Fuente: xStation5

Gráfico del Día

El oro se mantiene sobre su media móvil de largo plazo, mientras los indicadores comienzan a mostrar una configuración más favorable. En este contexto, el soporte más relevante se ubica en la zona de los 4.244, nivel que pasa a ser la referencia clave de corto plazo para evaluar si el movimiento puede sostenerse.

Si el precio logra mantenerse sobre los 4.244, podría extender el avance hacia la siguiente resistencia relevante en torno a los 4.477. En cambio, una pérdida de este soporte abriría la puerta a una reanudación de la presión bajista previa, con un soporte de mayor relevancia en la zona de los 4.025.

🔹 Punto Clave: 4.244

🔺 Escenario Alcista: 4.477

🔻 Escenario Bajista: 4.025



Fuente: xStation5