Ronda récord de inyección de capital de 100.000 millones de dólares en OpenAI

OpenAI la firma detrás de ChatGPT se encuentra en las etapas finales para asegurar una ronda de financiación sin precedentes que se encamina a superar los 100.000 millones de dólares. Según información exclusiva de Bloomberg este acuerdo masivo dotará a la startup del capital necesario para ejecutar sus planes de infraestructura global, los cuales requieren inversiones de billones de dólares a largo plazo. Esta liquidez elevaría la valoración total de la empresa por encima de los 850.000 millones de dólares, una cifra superior a los 830.000 millones estimados inicialmente.

Amazon encabeza la lista con un compromiso de hasta 50.000 millones de dólares seguido por SoftBank Group con una inversión proyectada de 30.000 millones de dólares y Nvidia con una participación de 20.000 millones. Tras difundirse esta noticia las acciones de SoftBank (que ya poseía aproximadamente el 11% de OpenAI en diciembre) subieron hasta un 4% en la bolsa de Tokio. Por su parte Microsoft también participa activamente en esta fase, cuyas asignaciones definitivas se esperan para finales de este mes de febrero.

Alianzas estratégicas

Como parte del acuerdo estratégico, OpenAI tiene previsto expandir significativamente el uso de los chips y servicios de computación en la nube de Amazon. Las contribuciones de estos inversionistas corporativos no se entregarán de forma inmediata, sino que se desembolsarán en varias cuotas a lo largo del presente año. Una vez finalizada esta etapa comenzará una segunda fase que incluirá a firmas de capital de riesgo de fondos soberanos y otros inversionistas financieros, lo que podría elevar el monto total recaudado a niveles más disruptivos.

A pesar de que el valor previo a la inversión se mantiene firme en los 730.000 millones de dólares, la escala de esta operación refleja la confianza del sector en el liderazgo de OpenAI. Aunque los detalles finales aún podrían sufrir modificaciones, el flujo de capital de estas magnitudes confirma que la IA ha pasado a ser una competencia intensa de infraestructura y capacidad de procesamiento a escala global, donde el control sobre los centros de datos y los semiconductores define el valor real de la compañía.



