🎥 Ruptura del oro: ¿va camino a los US$5.000?

- En este análisis evaluamos los catalizadores de la reciente ruptura del oro, el contexto macroeconómico impulsado por el dólar y las tasas de interés, y los niveles técnicos decisivos para proyectar si el metal precioso tiene el impulso suficiente para buscar los US$5.000.
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