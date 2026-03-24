S&P 500 intenta un rebote

Los futuros del S&P 500 (US500) recortaron pérdidas desde alrededor de -1% hasta aproximadamente -0,2%, mientras que el S&P 500 al contado está revirtiendo la caída inicial y sube cerca de 0,1%, después de que fuentes iraníes sugirieran que Washington ha iniciado contactos diplomáticos y que Teherán está dispuesto a considerar propuestas realistas para poner fin al conflicto.

Si bien aún no se han llevado a cabo negociaciones formales, Irán ha señalado apertura a soluciones que:

salvaguarden sus intereses nacionales,

garanticen que no desarrollará armas nucleares,

permitan el uso pacífico de la energía nuclear,

y conduzcan al levantamiento de sanciones.

Al mismo tiempo, Irán parece estar enviando señales mixtas. Por un lado, reconoce la posibilidad de conversaciones; por otro, niega oficialmente la existencia de negociaciones directas y mantiene una postura pública relativamente firme. Es probable que ya se estén desarrollando discusiones informales con Estados Unidos, aunque Teherán necesita “guardar las apariencias” a nivel interno y frente a sus aliados, lo que explica la comunicación contradictoria.

La reacción positiva en los mercados de renta variable sugiere que los inversionistas continúan considerando un escenario de desescalada gradual como el principal catalizador para un posible rebote. Sin embargo, el resultado sigue siendo incierto. Estados Unidos parece negociar desde una posición de fortaleza, mientras que Irán mantiene capacidades que pueden elevar de forma efectiva el costo del conflicto para Donald Trump y el Partido Republicano.

En paralelo, las condiciones en el mercado de combustibles siguen siendo ajustadas. Shell ha señalado que los primeros indicios de interrupciones en el suministro podrían aparecer en el mercado europeo de combustibles tan pronto como en abril.