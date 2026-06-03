Resumen Premercado: Mercados bajo presión por la subida del petróleo

Los mercados de renta variable operan sin variaciones relevantes en la jornada de hoy, tras el cierre positivo del martes. El Russell 2000 destacó al recuperar las pérdidas del lunes, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq registraron avances moderados. Por sectores, Utilities y Energy encabezaron las ganancias, en contraste con Communication Services, que fue el sector más rezagado debido a la caída de Alphabet (GOOGL, -4%) tras anunciar una inversión de 80.000 millones de dólares en infraestructura de inteligencia artificial. En el plano corporativo, Marvell (MRVL) registró un fuerte repunte después de que el CEO de Nvidia sugiriera que podría convertirse en la próxima compañía en alcanzar una valoración de un billón de dólares, mientras que Hewlett Packard Enterprise (HPE) también avanzó respaldada por sólidos resultados trimestrales.

En el frente geopolítico, la tensión en Oriente Medio se intensificó luego de que Estados Unidos llevara a cabo ataques sobre la isla iraní de Qeshm, lo que desencadenó represalias de Irán contra bases militares estadounidenses en Kuwait. Adicionalmente, se reportaron explosiones en Arabia Saudí y se activaron alertas aéreas en los Emiratos Árabes Unidos. El CENTCOM estadounidense informó que los ataques con drones iraníes fueron neutralizados con éxito. En este contexto, el crudo Brent avanza un 1,2%. Por su parte, el presidente Trump descartó que las negociaciones con Irán se hubieran interrumpido, afirmando que el diálogo se ha mantenido de manera continua. En el frente israelí-libanés, las delegaciones de ambos países no han logrado avances decisivos en las negociaciones de alto el fuego, según informa Sky News Arabia. En divisas, el USDIDX opera plano, mientras que el USD/JPY continúa aproximándose al nivel de 160,00, lo que ha generado críticas por parte del ministro de Finanzas japonés, Katayama.

De cara al resto de la jornada, los inversores seguirán de cerca la publicación de varios indicadores clave en Estados Unidos: el PMI de Servicios ISM correspondiente a mayo, los pedidos de fábrica de abril y el Libro Beige de la Reserva Federal. Asimismo, los resultados de Broadcom serán uno de los focos de atención del mercado.



Fuente: xStation5

Noticias clave

Geopolítica: La tensión entre EE.UU. e Irán escaló significativamente tras ataques estadounidenses sobre la isla de Qeshm, a los que Irán respondió con misiles y drones contra bases en Kuwait y el cuartel general de la 5ª Flota en Baréin. Se reportaron explosiones y alertas aéreas en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Siria, aunque el CENTCOM afirmó haber neutralizado todos los ataques iraníes. Trump negó una ruptura diplomática e insistió en alcanzar un acuerdo nuclear por escrito, mientras Rubio advirtió que Irán ha minado tramos del Estrecho de Ormuz. En paralelo, las negociaciones entre Israel y Líbano continúan sin avances decisivos, según Sky News Arabia.

Aranceles: EE.UU. abrió investigaciones bajo la Sección 301 contra 60 economías —incluyendo China, la Unión Europea, Japón y Canadá— por considerar insuficientes sus acciones frente al comercio de bienes producidos con trabajo forzado. Además, un tribunal de apelaciones ordenó amplios reembolsos arancelarios bajo la IEEPA, mientras que China habría retomado compras de soja estadounidense.

Divisas: El dólar avanzó ligeramente respaldado por el repunte del petróleo, aunque el entorno de apetito por riesgo limitó las ganancias. El euro mostró escasa reacción tras los datos de inflación de la eurozona, con una subida de tipos del BCE ampliamente descontada. La libra esterlina se mantuvo estable ante una agenda doméstica reducida. El yen continuó bajo presión por el diferencial de tasas y la política todavía acomodaticia del Banco de Japón, manteniendo la atención sobre posibles intervenciones cambiarias.

Bonos: Los treasuries operaron sin una dirección clara, con el aumento del petróleo presionando los rendimientos al alza, aunque los sólidos datos JOLTS moderaron parte del movimiento. Los bunds permanecieron cerca de mínimos recientes ante el repunte inflacionario asociado a la energía, mientras que los JGB retrocedieron con el mercado asignando una probabilidad cercana al 74% a una subida de tasas por parte del BoJ este mes.

Renta variable: La sesión anterior cerró mayoritariamente al alza. El Russell 2000 lideró la recuperación tras revertir las pérdidas del lunes, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq registraron avances moderados. Utilities y Energy encabezaron las ganancias sectoriales, mientras que Communication Services fue el sector más rezagado debido a la caída de Alphabet (-4%) tras anunciar una inversión de 80.000 millones de dólares en infraestructura de inteligencia artificial. Marvell destacó al alza tras comentarios positivos de Jensen Huang, CEO de Nvidia, mientras Hewlett Packard Enterprise avanzó respaldada por sólidos resultados trimestrales.

Petróleo: Los futuros del crudo extendieron las ganancias impulsados por la escalada geopolítica entre EE.UU. e Irán. Los inventarios privados mostraron una caída superior a la esperada en las reservas de crudo, reforzando el sesgo alcista. Adicionalmente, la Casa Blanca evalúa incentivos para incrementar la producción doméstica y acelerar la reposición de la Reserva Estratégica de Petróleo.

Metales: El oro operó con elevada volatilidad, condicionado por el avance del petróleo y el aumento de la incertidumbre geopolítica. El cobre retrocedió ligeramente tras las fuertes ganancias registradas en la sesión anterior.

EE.UU.: Trump firmó una orden ejecutiva destinada a impulsar la innovación en inteligencia artificial, con énfasis en ciberseguridad y acceso anticipado a modelos de frontera. Por su parte, el nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, reiteró su intención de avanzar en reformas institucionales preservando la independencia y credibilidad del banco central.

Europa: El BCE mantiene una postura restrictiva. El miembro del Consejo de Gobierno Pierre Wunsch señaló que incluso un eventual acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán no alteraría la necesidad de mantener una política monetaria firme frente a los riesgos inflacionarios.

Japón: El Nikkei 225 alcanzó un nuevo máximo histórico al superar por primera vez los 68.000 puntos, impulsado por el sólido desempeño del sector tecnológico y el tono positivo de Wall Street.

China: Los mercados cerraron mixtos. Hong Kong corrigió por toma de beneficios en el sector tecnológico, mientras que la China continental avanzó apoyada por unos PMI de servicios mejores de lo esperado y por un índice compuesto que también superó las previsiones.

Australia: El PIB del primer trimestre creció por debajo de las expectativas tanto en términos trimestrales como interanuales, apuntando a una moderación en el ritmo de expansión económica.

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Análisis US100

La estructura mantiene una secuencia de máximos y mínimos crecientes, aunque la divergencia bajista del MACD continúa presente. En este contexto, el precio se ubica cerca de la zona de los 30.772 puntos, nivel que pasa a ser la referencia clave de corto plazo dentro de la estructura actual.

Si el precio logra superar de forma sostenida los 30.772 puntos, podría extender el movimiento hacia la siguiente resistencia en los 31.223 puntos, nivel correspondiente a la extensión del 76,4% de Fibonacci. En cambio, un rechazo desde esta zona podría dar paso a un movimiento correctivo de mayor amplitud, con una primera referencia de soporte en torno a los 30.273 puntos.

🔹 Punto Clave: 30.772

🔺 Escenario Alcista: 31.223

🔻 Escenario Bajista: 30.273



Fuente: xStation5

Gráfico del día

El precio del oro vuelve a testear su punto pivote en torno a los 4.445, donde comienza a perfilar una posible estructura de doble suelo. En este contexto, la zona de los 4.445 se mantiene como el soporte clave de corto plazo y como la referencia principal para evaluar si el movimiento reciente puede sostener una recuperación.

Si el precio logra consolidarse por encima de este nivel, podría extender el rebote hacia el punto pivote más relevante de la estructura, ubicado en los 4.585. En cambio, una pérdida de este soporte abriría la puerta a una reversión del movimiento iniciado el 28 de mayo, con posibilidad de una nueva corrección hacia la zona de los 4.367.

🔹 Punto Clave: 4.445

🔺 Escenario Alcista: 4.585

🔻 Escenario Bajista: 4.367



Fuente: xStation5