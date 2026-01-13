¿Sacudirá la decisión de la Corte Suprema de EE. UU. a Wall Street? 🗽 Estas acciones podrían beneficiarse

Donald Trump está aumentando la presión sobre la Corte Suprema antes de un fallo crucial que podría invalidar sus aranceles, advirtiendo que un resultado de ese tipo desencadenaría un “caos total” para la economía y las finanzas públicas de Estados Unidos. Existe una posibilidad real de que una decisión que anule el régimen de tarifas inyecte nueva volatilidad en los mercados, golpee en particular al dólar estadounidense y debilite la demanda de deuda pública de EE. UU., en medio de temores de una inestabilidad sistémica más amplia en la mayor economía del mundo. Por ahora, los mercados parecen estar subestimando el riesgo legal, mientras que la administración Trump señala que ya cuenta con opciones de respaldo diseñadas para mantener su política comercial incluso en caso de un fallo adverso. Este escenario podría plantear interrogantes más amplios sobre la credibilidad institucional en Estados Unidos y, en general, sobre la resiliencia del sistema capitalista y legal basado en normas a largo plazo.

El riesgo central gira en torno a los reembolsos. Trump sostiene que si los aranceles se consideran ilegales, el gobierno podría verse obligado a revertirlos y potencialmente devolver enormes sumas, un resultado que, según él, implicaría un proceso administrativo y legal multianual y altamente complejo.

Los aranceles enfrentan amplios desafíos legales de pequeñas empresas y de un grupo de estados de EE. UU., que afirman que el presidente excedió su autoridad al imponer gravámenes generalizados sin aprobación del Congreso.

La base legal es la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA), que otorga al presidente poderes extraordinarios en situaciones de emergencia; los opositores argumentan que la IEEPA ni siquiera menciona "aranceles" y que, según la Constitución, el Congreso tiene la potestad exclusiva de imponer impuestos.

Las implicancias financieras son sustanciales: los aranceles impuestos bajo la IEEPA han generado más de 130.000 millones de dólares en ingresos, lo que significa que cualquier cancelación o reembolso a gran escala sería tanto financieramente como políticamente delicado.

Los tribunales inferiores ya han fallado en contra de Trump en la cuestión de la autoridad, allanando el camino para una decisión de la Corte Suprema que los inversores y las empresas observan de cerca.

Los jueces han mostrado escepticismo: durante la audiencia de noviembre, varios magistrados conservadores cuestionaron el razonamiento de la Casa Blanca, incluida la idea de que el déficit comercial constituye una "emergencia".

La Casa Blanca también está planteando un Plan B. Si la Corte falla en su contra, la administración está considerando vías legales alternativas, incluidas disposiciones que podrían permitir aranceles de hasta 15% durante 150 días.

¿Qué acciones podrían beneficiarse?

A medida que aumenta la incertidumbre, las compañías expuestas a aranceles (especialmente los grandes importadores) esperan que los gravámenes se declaren ilegales, mientras que la perspectiva de reembolsos, nuevas regulaciones o litigios prolongados podría mantener elevada la volatilidad del mercado (aunque no necesariamente en renta variable).

Minoristas que podrían beneficiarse:

Walmart (WMT): gran exposición a importaciones desde China.

Target (TGT): perfil similar, alta sensibilidad a aranceles.

Home Depot (HD) y Lowe’s (LOW): materiales de construcción, electrodomésticos y bienes para mejoras del hogar.

Costco (COST): fuerte huella importadora.

Para estas compañías, los aranceles son un costo directo que presiona márgenes y que solo puede trasladarse parcialmente al consumidor.



Sector textil (márgenes bajos, producción en Asia):

Nike (NKE)

VF Corp (VFC)

Levi Strauss (LEVI)

Under Armour (UAA)

Gap (GPS)

Para estas firmas, los reembolsos significarían un ingreso extraordinario y una mejora en la dinámica de flujo de caja.



Manufactura y tecnología:

Los aranceles afectaron tanto a componentes como a productos terminados, elevando los costos de producción. Los reembolsos podrían mejorar los resultados financieros, reducir la presión de costos y apoyar los márgenes EBIT.

Nombres potenciales incluyen:

Ford (F) y General Motors (GM)

Tesla (TSLA) (componentes, baterías, electrónica)

Caterpillar (CAT)

Deere (DE)

Apple (AAPL)

HP (HPQ)

Cisco Systems (CSCO)

Fuente: xStation5

______

