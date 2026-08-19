A la baja, la evolución del precio sigue respaldando la idea de que los 62.000 USD constituyen una zona de soporte importante.

Una ruptura por encima de los 65.500 USD y de la resistencia clave situada en torno a la media móvil exponencial (EMA) de 50 días (línea naranja) podría abrir el camino hacia aproximadamente los 70.000 USD. Esa zona podría convertirse en el principal campo de batalla entre compradores y vendedores, determinando potencialmente si Bitcoin experimenta otro fuerte impulso bajista o si el mínimo del mercado bajista de este año ya ha quedado atrás.

Los elevados rendimientos de los bonos y la debilidad de Wall Street están presionando a los activos de riesgo, incluso mientras continúa desarrollándose la infraestructura institucional en torno a Bitcoin. La correlación de Bitcoin con los mercados bursátiles globales está disminuyendo, lo que hace cada vez más difícil vincular directamente las fluctuaciones de precios de las criptomonedas a corto plazo con las condiciones macroeconómicas o la volatilidad de los mercados bursátiles.

La zona de 62.000–63.000 USD sigue siendo el área de soporte clave, y una ruptura sostenida por debajo de ella desplazaría la atención hacia los 54.300 USD. Más de 200 millones de USD en liquidaciones durante las últimas 24 horas confirman que el mercado continúa atravesando un proceso de desapalancamiento.

Bitcoin se mantiene en torno a los 64.000 USD, mientras que el último intento de superar los 65.000 USD fracasó, y los datos on-chain apuntan a un debilitamiento de la demanda activa de los compradores. La zona de soporte clave se sitúa alrededor de los 62.000 USD, donde anteriormente cambiaron de manos más de 2 millones de BTC. Perder esta zona aumentaría el riesgo de un movimiento hacia los 54.000 USD. Por otro lado, el descenso del interés abierto junto con un precio relativamente estable sugiere un cierre parcial de posiciones cortas, más que una capitulación completa del mercado. La perspectiva a corto plazo sigue siendo débil, pero contrasta claramente con la continua expansión de la adopción institucional y corporativa de Bitcoin.

Fuente: xStation5

Las entradas de capital en los ETF de Bitcoin al contado siguen siendo volátiles, pero las últimas sesiones han mostrado una clara mejora. Después de varios periodos de salidas de capital, que en algunos momentos superaron los 200 millones de dólares diarios, las entradas totales se recuperaron hasta situarse en torno a los 186,4 millones de USD.

La principal conclusión es que, pese al debilitamiento del sentimiento en torno al propio Bitcoin, la demanda de ETF no ha desaparecido y ha comenzado a recuperarse de nuevo en los últimos días. Esto debilita la narrativa de una retirada institucional a gran escala de BTC.

Fuente: XTB Research

Los flujos de entrada en los ETF de Ethereum son significativamente menores que los de Bitcoin, pero las últimas sesiones también han mostrado una mejora. El dato más reciente refleja unas entradas diarias de alrededor de 68,7 millones de USD, después de aproximadamente 30 millones de USD el lunes y de un periodo anterior marcado por flujos mixtos y algunas salidas de capital.

Lo más importante es que, durante los últimos meses, las entradas positivas han aparecido cada vez con mayor frecuencia durante varias sesiones consecutivas, lo que podría indicar un retorno gradual del interés por Ethereum después de un comienzo de agosto más débil.

El volumen sigue siendo moderado, pero la dirección de los flujos es claramente más favorable que hace unas semanas.

Fuente: XTB Research

La demanda de Bitcoin se está debilitando

CryptoQuant, una firma especializada en el análisis de datos on-chain, señala el volumen medio de compra de los takers (Taker Buy Volume) de Bitcoin a 30 días, que ha caído hasta niveles observados anteriormente en momentos importantes del ciclo. Un descenso de este indicador significa una menor actividad por parte de los compradores agresivos y una posición relativa más fuerte de los vendedores. Esto no indica automáticamente el inicio de una gran oleada de ventas. Lecturas similares han aparecido tanto durante fases de capitulación como de acumulación, pero una señal de formación de suelo más fiable requeriría una estabilización del precio acompañada de un repunte del Taker Buy Volume. Por ahora, es mejor interpretarlo como una señal de agotamiento de la actividad, más que como una confirmación de un cambio de tendencia.

Más de 2 millones de BTC cambiaron de manos en la zona de 62.000–63.000 USD, creando una gran concentración de precios de adquisición por parte de los inversores. Bitcoin intentó sin éxito mantenerse por encima de los 65.000 USD. Al mismo tiempo, el volumen de negociación en los principales exchanges cayó alrededor de un 10 % durante las últimas 24 horas, lo que significa que el rebote no está respaldado por una demanda nueva especialmente fuerte. Si la zona de 62.000–63.000 USD se mantiene, el mercado todavía podría entrar en una fase de estabilización. Si se rompe ante un aumento de la presión vendedora, la siguiente zona en el punto de mira se sitúa alrededor de los 54.276 USD.

Más de 200 millones de USD en posiciones de criptomonedas fueron liquidadas durante las últimas 24 horas, principalmente posiciones largas. Al mismo tiempo, el interés abierto de Bitcoin cayó alrededor de un 0,53 %, lo que, junto con un precio relativamente estable, podría indicar un cierre parcial de posiciones cortas. Esto tampoco significa que haya regresado una demanda fuerte. El Índice de Miedo y Codicia de las criptomonedas continúa en territorio de miedo, mientras que las acciones relacionadas con las criptomonedas también sufrieron presión: Strategy cayó más de un 5 % ayer, mientras que Bitmine Immersion Technologies perdió alrededor de un 2,3 %.

El problema de Bitcoin

Samsung Electronics y SK Hynix cayeron más de un 7 % en Seúl, el Kospi perdió alrededor de un 6 %, el MSCI Asia Pacific retrocedió aproximadamente un 2 % y el índice asiático de semiconductores cayó más de un 3 %. Un día antes, el Philadelphia Semiconductor Index había bajado alrededor de un 5 %.

Los bonos podrían ser incluso más importantes. El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 30 años subió hasta su nivel más alto desde 2007, mientras que el rendimiento del bono a 10 años se mantuvo alrededor del 4,69 %.

Un entorno de este tipo eleva el coste del capital y reduce el atractivo de los activos de riesgo, aunque no provoque necesariamente una reacción inmediata en los precios. El mercado también está a la espera de las actas de la reunión de julio de la Reserva Federal y del discurso de Kevin Warsh en Jackson Hole. Según una encuesta de Reuters, 94 de 104 economistas esperan que la Fed mantenga los tipos en el rango del 3,5–3,75 % en septiembre, mientras que los mercados están descontando alrededor de un 68 % de probabilidad de que no haya cambios.

¿Citi y Zhizao muestran la otra cara del mercado?

La adopción institucional continúa desarrollándose en segundo plano a pesar de la debilidad a corto plazo. Citi se está preparando para lanzar un servicio de custodia de activos digitales bajo su plataforma Custody+, diseñado para integrar activos tradicionales y criptomonedas en una única infraestructura. El banco también está desarrollando depósitos tokenizados, colaborando con ICE, participando en un programa piloto de SWIFT y formando parte del proyecto de The Clearing House.

Al mismo tiempo, Zhizao Technology, cotizada en el Nasdaq, completó una operación de 154,7 millones de USD y puso en marcha una estrategia de tesorería en Bitcoin que contempla 2.380 BTC. En la operación, Bitcoin fue valorado a un precio de referencia de 65.000 USD. Según BitcoinTreasuries.net, la empresa se convirtió en el 33.º mayor tenedor corporativo de Bitcoin, aunque sus acciones no reaccionaron positivamente. El valor continúa acumulando una caída de alrededor del 77 % en lo que va de año.

La demanda de BTC a corto plazo se está debilitando, pero la infraestructura a largo plazo en torno a Bitcoin continúa expandiéndose. El mercado no logró mantenerse por encima de los 65.000 USD, los datos on-chain todavía no confirman una recuperación de la demanda y el contexto macroeconómico sigue siendo desfavorable. Por eso, el comportamiento alrededor de los 62.000 USD podría ser más importante que cualquier rebote diario aislado. Mantener este soporte junto con una mejora del Taker Buy Volume respaldaría un escenario de acumulación, mientras que una ruptura por debajo de esta zona ante un aumento de la oferta vendedora incrementaría considerablemente la probabilidad de una corrección más profunda.

Ethereum y los flujos de ETF a 20 días: el capital se está reconstruyendo más rápido que el precio

La señal más interesante surge al comparar el precio de Ethereum con los flujos acumulados de los ETF de ETH al contado durante 20 días. ETH se mantiene cerca de los 1.900 USD, muy por debajo de sus máximos de 2025, mientras que el balance de flujos a 20 días ha vuelto a situarse alrededor de los 317 millones de USD.

Esto apunta a una mejora de la demanda de los fondos, aunque el propio precio todavía no haya confirmado una tendencia alcista más fuerte. Históricamente, los flujos y el precio han tendido a moverse en la misma dirección, aunque no siempre al mismo tiempo, lo que hace que la divergencia actual merezca especial atención.

Si las entradas positivas continúan durante las próximas semanas, podrían convertirse en una señal temprana de mejora de la demanda institucional. No obstante, por ahora todavía no constituyen una señal confirmada de un cambio de tendencia duradero.