Se extendió el alto al fuego entre EE. UU e Irán ¿Qué viene ahora para LATAM Airlines?

El anuncio de que Donald Trump accedió a extender el alto al fuego con Irán, tras mediación de Pakistán, introduce un nuevo giro en el ámbito de la energética global, y con ello, en la valorización de activos altamente sensibles al petróleo como LATAM Airlines. La noticia llega después de semanas marcadas por una volatilidad extrema en el estrecho de Ormuz, cuya reapertura parcial había provocado caídas inmediatas superiores al 9% en el precio del crudo y un cambio abrupto en las expectativas del mercado. La extensión de la tregua amplía la ventana de estabilidad operativa, lo que el mercado traduce en una mejora directa en las perspectivas de márgenes para el sector aéreo.

Este ajuste de expectativas se refleja con especial intensidad en LATAM Airlines, una compañía que, por estructura, actúa como un intermediario del petróleo dentro del mercado accionario latinoamericano. Durante el punto más crítico del conflicto, el mercado llegó a descontar escenarios donde el jet fuel acumulaba alzas cercanas al 80%–90%, generando presión inmediata sobre costos operativos y obligando a las aerolíneas a revisar rutas, capacidad e incluso tarifas. La extensión del alto el fuego cambia ese escenario de estrés continuo por uno de alivio temporal, suficiente para provocar una revalorización en activos que habían sido castigados por la incertidumbre. La reapertura del estrecho había demostrado ser frágil, con cierres y controles intermitentes que llegaron a reducir el tráfico de buques desde niveles normales de 120–150 diarios a apenas una decena en los momentos más críticos.

Apalancamiento operativo al petróleo y mejora táctica en márgenes

LATAM llega a este episodio desde una posición financiera sólida, lo que amplifica la sensibilidad de su acción a los cambios en el entorno energético. La compañía cerró 2025 con ingresos por aproximadamente US$14.500 millones y utilidades cercanas a US$1.460 millones, con márgenes operativos en torno al 16%, cifras que la posicionan como uno de los operadores más rentables del sector a nivel global. Esa fortaleza estructural es la que permite que cualquier alivio en costos tenga un efecto desproporcionado en la valorización.

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Fuente: Investing

El combustible representa entre el 25% y el 35% de los costos operativos de LATAM, lo que implica que movimientos relativamente acotados en el precio del crudo pueden traducirse en impactos de cientos de millones de dólares en EBITDA anual. Bajo el escenario más adverso que el mercado manejaba hace apenas días, con petróleo proyectado por encima de US$110, el deterioro en márgenes podía superar los 300–400 puntos base. Con la corrección reciente del crudo hacia niveles más cercanos a US$85–95, ese impacto se reduce significativamente, lo que explica la reacción del mercado.LATAM ha reducido progresivamente su nivel de cobertura de combustible respecto a ciclos anteriores, lo que incrementa su exposición directa al precio spot. Esa decisión, que en escenarios de estabilidad puede jugar en contra, en momentos de caída abrupta del petróleo genera un beneficio inmediato en costos que el mercado capitaliza rápidamente. Mientras el conflicto siga activo, incluso bajo tregua, la volatilidad seguirá presente en la curva de costos, lo que limita la capacidad de proyectar escenarios estables a mediano plazo.

¿Qué necesita Latam Airlines para sostener el rebote?

El escenario base que el mercado comienza a descontar tras la extensión del alto al fuego es uno de estabilidad relativa en el corto plazo. Para que LATAM consolide la mejora actual, sería necesario que el tránsito marítimo en Ormuz se mantenga operativo durante varias semanas, acompañado de señales diplomáticas más claras entre Estados Unidos e Irán. Bajo ese contexto, el petróleo podría estabilizarse en un rango de US$85–95, lo que permitiría a la compañía recuperar entre 200 y 300 puntos base en margen operativo respecto al peor escenario proyectado semanas atrás.

El escenario más probable, considerando la dinámica reciente del conflicto, es uno de volatilidad intermitente. La evidencia muestra que la reapertura del estrecho ha sido inestable, con cierres parciales, controles militares y restricciones selectivas que han alterado significativamente el flujo marítimo . En este entorno, el petróleo tendería a moverse en rangos amplios, lo que implica que LATAM podría experimentar mejoras puntuales en valorización, pero sin una tendencia sostenida.

Un escenario adverso implicaría una ruptura del alto el fuego o un nuevo cierre del estrecho. En ese caso, el petróleo podría volver rápidamente a niveles superiores a US$110–120, replicando dinámicas observadas a inicios del conflicto, cuando los precios se dispararon más de un 10% en cuestión de días . Para LATAM, eso significaría una compresión inmediata de márgenes, presión sobre tarifas y una revisión a la baja de expectativas de resultados.

La lectura final es clara. El mercado está operando en modo táctico, no estructural. LATAM se beneficia del alivio energético, pero sigue siendo rehén de la geopolítica. En ese equilibrio se mueve la acción, donde cada titular sobre Ormuz o el alto el fuego no solo cambia el precio del petróleo, cambia directamente la percepción de valor de la compañía.

Análisis técnico

LTM.US (H1)

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Fuente: xStation

El precio de LTM en H1 muestra una pérdida clara de momentum tras el rechazo en la zona de 56.8–57.0, donde aparecen velas con mechas superiores y cuerpos decrecientes, señal de distribución en resistencia. Luego del impulso alcista previo, el activo no logra sostener máximos y comienza a desarrollar una secuencia de velas bajistas más consistentes, con cierres progresivamente más bajos y menor presencia de sombras inferiores, lo que indica presión vendedora más limpia en el corto plazo. Además, el quiebre de la media móvil refuerza el cambio de tono hacia una fase correctiva.

En la lectura más fina, se observa cómo el precio pasa de velas impulsivas a estructuras más débiles, con pequeños retrocesos sin continuidad alcista, mientras el RSI pierde pendiente y se aleja de niveles altos, mostrando enfriamiento del momentum. El MACD acompaña este movimiento con cruce bajista y expansión negativa, lo que valida la fase correctiva actual. En conjunto, la acción entra en un escenario de ajuste tras el rally previo, con mayor probabilidad de consolidación o extensión bajista mientras no recupere con fuerza la zona de resistencia superior.