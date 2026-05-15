Ford apuesta $2.000 millones a baterías para centros de datos de IA

Ford (F.US) no es la primera empresa que viene a la mente cuando se habla de inteligencia artificial, pero la compañía acaba de lanzar un negocio que la posiciona directamente en la cadena de infraestructura del boom de data centers.

Ford Energy, subsidiaria totalmente controlada por Ford, producirá sistemas de almacenamiento de energía a gran escala para utilities, centros de datos industriales y grandes clientes comerciales en EE.UU. La inversión inicial es de 2.000 millones de dólares, la tecnología viene licenciada de CATL, el mayor fabricante de baterías del mundo, y Morgan Stanley ya le asigna una valoración de 10.000 millones de dólares, con un caso alcista que llega a los 31.000 millones. El problema es que las primeras entregas no llegan hasta finales de 2027 y el EBIT positivo no aparece en el modelo hasta 2028.

Qué es Ford Energy y cómo funciona el negocio

La fábrica de Kentucky que Ford construyó originalmente para producir baterías de vehículos eléctricos es ahora el corazón del nuevo negocio. En diciembre de 2025, Ford registró una amortización de 19.500 millones de dólares en sus programas de EV. En lugar de abandonar esa infraestructura, la reconvirtió hacia un mercado con dinámica diferente: el almacenamiento de energía a escala de red y de data center.

El producto central es un sistema de batería basado en química LFP (fosfato de litio y hierro), una tecnología probada en ciclos de carga y descarga repetidos que la hace especialmente adecuada para aplicaciones estacionarias donde la densidad energética es menos crítica que la durabilidad y el costo por ciclo. La tecnología está licenciada de CATL, con la cual Ford tiene una relación preexistente desde un proyecto anterior de baterías para vehículos.

La subsidiaria es dirigida por Lisa Drake, quien lideró gran parte del desarrollo de capacidades en el segmento de vehículos eléctricos de Ford. El CEO Jim Farley describió en la junta anual de accionistas que ya está en la fase de contratación para la capacidad inicial, "Hemos visto un interés tremendo de los clientes y estamos en fase de contrato con varios de ello".

La ventaja competitiva

Ford (F.US) entra a un mercado en crecimiento con una estructura que pocos competidores domésticos pueden replicar. Al licenciar tecnología de CATL y fabricar en EE.UU., Ford cumple los requisitos de la regla FEOC (Foreign Entity of Concern), que exige al menos 55% de contenido de batería de proveedores no vinculados a entidades de interés extranjero para calificar al crédito fiscal de inversión del 30%. Ese crédito fiscal reduce directamente el costo del sistema para el cliente final, y en proyectos de centros de datos de 100 a 500 megavatios, esa diferencia puede representar decenas de millones de dólares.

Morgan Stanley proyecta un margen bruto del 25% cuando el negocio alcance la escala plena y una tasa de crecimiento compuesto del 38% en despliegues domésticos de almacenamiento energético hasta 2030, llegando a los 279 GWh. La valoración de 10.000 millones en el escenario base aplica un múltiplo de 17.5 veces sobre aproximadamente 588 millones de EBIT proyectado al llegar a los 20 GWh anuales. Como referencia, Tesla Energy opera actualmente cerca de 40 GWh de capacidad Megapack en EE.UU. y Morgan Stanley la valúa en 140.000 millones de dólares a 30 veces el EBIT de 2028.

El mercado y la competencia

La demanda de almacenamiento de energía en EE.UU. se proyecta superando los 100 GWh para 2030, según Bloomberg NEF, aproximadamente el doble de los niveles actuales. El motor de esa demanda es la construcción de data centers para inteligencia artificial: los centros de datos de última generación requieren suministro de energía ininterrumpido y con capacidad de gestión de máximos, funciones que los sistemas de almacenamiento en baterías cumplen junto con las fuentes de generación.

El almacenamiento de energía global por mercado. Fuente: BloombergNEF.

Los competidores principales en el mercado doméstico son Tesla Energy con su Megapack, LG Energy Solution escalando hasta 65 GWh y Samsung SDI con 36 GWh proyectados. La ventaja diferencial de Ford en este contexto es el cumplimiento regulatorio, porque es uno de los pocos fabricantes domésticos con acceso a tecnología LFP de primer nivel que califica al crédito fiscal del 30%, lo que puede convertirse en el factor decisivo para que hyperscalers como Microsoft y Google elijan a Ford Energy como proveedor.

Los riesgos y lo que queda por demostrar

El punto más crítico del argumento es el tiempo, una vez que las primeras entregas de Ford Energy están previstas para finales de 2027 y el negocio no alcanzará EBIT positivo antes de 2028. Eso implica que durante 2026 y 2027 el negocio representa gasto y promesa, no flujo de caja. El movimiento del mercado tiene sentido dado el entusiasmo por IA y data centers, pero queda mucho por demostrar, una vez que Tesla Energy sigue siendo el jugador dominante con años de ventaja operativa.

La concentración del negocio automotriz también es relevante, el segmento Model e generó una pérdida EBIT de 777 millones de dólares en el Q1 de 2026, con una guía de pérdidas de 4 a 4.5 mil millones para el año completo. Ford Energy es un catalizador de largo plazo que convive con presiones de corto plazo en el negocio principal.

Tras una subida de 20% ante el anuncio de Ford Energy, la acción corrige -6% durante la sesión de hoy. Fuente: xStation5.