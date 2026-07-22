Sector defensa ante la temporada de resultados: Resumen

Dado que los conflictos armados continúan surgiendo y escalando en distintas partes del mundo, junto con la posibilidad de que aparezcan nuevos focos de tensión, no sorprende que el gasto en defensa esté aumentando al ritmo más acelerado de las últimas décadas. Cientos de miles de millones de dólares y euros provenientes de crecientes presupuestos de defensa están llegando a las compañías del sector. Varias de estas empresas presentarán sus resultados financieros durante las próximas semanas.

La mayoría de las compañías de este segmento ha perdido una parte muy importante de su valoración bursátil en los últimos meses. Incluso los líderes del sector con mejor desempeño muestran una imagen técnica débil en los gráficos, a pesar de registrar ingresos y beneficios récord.

La razón es que la tesis de inversión se ha vuelto mucho más compleja y exigente, algo que se refleja claramente en las valoraciones.

Calendario

17.07 SAABB.SE – Saab AB

– 21.07 NOC.US – Northrop Grumman

– 22.07 AM.FP – Dassault Aviation

– 23.07 HO.FP – Thales

– 23.07 IDR.SM – Indra Group

– 23.07 RTX.US – RTX Corp

– 23.07 LMT.US – Lockheed Martin

– 23.07 EXA.FP – Exail Technologies

– 28.07 SAF.FP – Safran

– 30.07 BAE.UK – BAE Systems

– 30.07 HII.US – Huntington Ingalls Industries

– 31.07 HAG.DE – Hensoldt AG

– 06.08 RHM.DE – Rheinmetall

Síntesis

El tema central de la temporada de resultados para prácticamente todo el sector ya no es la demanda, ni siquiera la estabilidad de la demanda.

El mensaje es claro: el mercado ahora espera una conversión eficaz y consistente de la cartera de pedidos (backlog) en beneficios, así como la capacidad de proteger los márgenes frente al aumento de los precios de la energía y las materias primas, además del persistente riesgo de retrasos en las entregas.

Saab y Northrop Grumman ya lo han demostrado:

Saab no solo presentó un crecimiento extraordinario de las ventas, sino también una expansión de sus márgenes.

no solo presentó un crecimiento extraordinario de las ventas, sino también una expansión de sus márgenes. Northrop Grumman, pese a registrar ingresos récord, retrocedió en bolsa. La compañía mostró una caída de 2% en sus márgenes y llegó a desplomarse hasta 8% en el peor momento de la sesión.

Es probable que este mismo patrón se repita en las siguientes compañías del sector que publiquen resultados. Sin embargo, muchas de ellas presentarán factores específicos, tanto corporativos como regionales, que difícilmente cambiarán la dirección general del movimiento, aunque los inversionistas que busquen obtener una ventaja competitiva deberían prestarles mucha atención, ya que con frecuencia adquieren una mayor relevancia en el largo plazo.

Compañías

Lockheed Martin

El nivel de exigencia del mercado para la compañía es bajo (al igual que sus valoraciones). El consenso apunta a un crecimiento de los ingresos de aproximadamente 6% a 7%, mientras que el BPA se mantendría prácticamente sin cambios respecto al segundo trimestre de 2025. El mercado no exige resultados perfectos, sino simplemente que no aparezcan nuevas sorpresas negativas.

Los programas F-35 , PAC-3 , así como la modernización de los F-16 y C-130 , serán elementos clave.

, , así como la modernización de los y , serán elementos clave. También podrían sorprender nuevas provisiones relacionadas con proyectos clasificados como "black projects".

Thales

El consenso para el primer semestre de 2026 contempla pedidos por 10.480 millones de euros y un EBIT ajustado de 1.320 millones de euros, con un margen de 12,1%. Las expectativas son elevadas, aunque razonables.

El principal foco estará en mantener la relación book-to-bill por encima de 1, así como el impulso del segmento Cyber.

Dassault Aviation

El comodín del sector defensa francés.

Las expectativas para sus resultados presentan una gran dispersión según la fuente consultada (ingresos estimados entre 3.150 y 3.500 millones de euros ).

y ). Más allá de las cifras principales, serán fundamentales los contratos relacionados con los aviones Rafale y Falcon. El mercado también prestará mucha más atención a los costos de I+D asociados al desarrollo del Falcon 10X.

RTX

La compañía presenta la mejor calidad de activos, aunque también la menor asimetría en cuanto al potencial de reacción del mercado tras la publicación de resultados.

Mantener un crecimiento de dos dígitos no será suficiente.

Las previsiones (guidance) y el control de costos y flujo de caja en la división de motores serán los factores determinantes.

Rheinmetall

Rheinmetall es la compañía del sector que ha perdido la mayor parte de su valoración durante los últimos trimestres, a pesar de mantenerse como líder en crecimiento de ingresos y de cartera de pedidos (backlog). El grupo alemán parece afrontar esta temporada de resultados con una posición relativamente más favorable, ya que gran parte de los riesgos parece estar descontada por el mercado. Los márgenes estarán bajo el foco y serán el principal factor que determine la dirección de la acción. En un segundo plano, los inversionistas seguirán de cerca la evolución de los contratos relacionados con distintos tipos de vehículos destinados al ejército alemán.