¿En qué punto se encuentra la escalada entre EE. UU. e Irán?

El mercado del petróleo está experimentando una volatilidad extrema como consecuencia del conflicto armado entre Estados Unidos e Irán. Aunque los suministros físicos están sufriendo graves interrupciones en el estrecho de Ormuz y el mar Rojo, las refinerías de todo el mundo están registrando márgenes récord, mientras el mercado analiza atentamente cualquier señal que pueda indicar una inminente desescalada o una mayor expansión del conflicto.

Escalada entre Estados Unidos e Irán

La situación actual en Oriente Medio sigue siendo muy tensa tras la reanudación de los ataques mutuos entre Estados Unidos e Irán. Estados Unidos ha decidido volver a bombardear posiciones iraníes como respuesta directa al ataque contra una base militar estadounidense. El presidente Donald Trump anunció públicamente el miércoles por la noche ataques contundentes y "muy fuertes", lo que incrementó de forma significativa la prima de riesgo en el mercado de las materias primas y debilitó el sentimiento positivo que había predominado en los mercados bursátiles tras la conferencia de Kevin Warsh.

Cabe señalar que, tras la reciente desescalada, que hizo caer el precio del petróleo WTI desde aproximadamente 93 dólares hasta 80 dólares por barril, actualmente estamos observando un retroceso de aproximadamente la mitad de ese movimiento bajista. El petróleo WTI está poniendo a prueba un nivel de resistencia clave en torno a los 85 dólares por barril, coincidente con el nivel de retroceso del 50,0 % de todo el tramo alcista iniciado al comienzo del conflicto.

Precio del barril de West Texas

El precio del petróleo crudo ha retrocedido la mitad de la reciente ola bajista tras los contundentes anuncios de Donald Trump

Fuente: xStation5

El precio del petróleo crudo está reproduciendo en gran medida la volatilidad observada en la década de los noventa. Si la historia se repitiera, cabría esperar una caída significativa en el corto plazo, aunque ello requeriría, por supuesto, una desescalada total de la situación en Oriente Medio.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB.

Tráfico marítimo: el estrecho de Ormuz y las rutas alternativas

El estrecho de Ormuz sigue siendo un punto absolutamente estratégico para la situación del mercado mundial del petróleo, aunque las fuertes subidas registradas en las últimas semanas también han estado relacionadas con los ataques de los hutíes en el estrecho de Bab el-Mandeb.

A pesar de las importantes restricciones, actualmente se estima que hasta 13 millones de barriles de petróleo podrían estar saliendo del golfo Pérsico, lo que, unido a la clara reducción de la demanda mundial (el denominado demand destruction o destrucción de la demanda), limita de forma significativa el déficit de suministro.

A pesar del cierre teórico del estrecho de Ormuz, el número de buques mercantes que transitan por esta zona se ha recuperado claramente y es el más alto desde mediados de julio, cuando se produjo una clara escalada de la situación.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

El déficit global podría haber descendido hasta los 2 millones de barriles diarios, aunque en su punto máximo podría haber alcanzado los 7-8 millones de barriles diarios.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Auge del refino y reducción de las existencias

El terremoto geopolítico está teniendo un impacto asimétrico, pero muy profundo, en la economía del petróleo. La falta de un flujo libre de crudo barato ha provocado un fuerte aumento de los precios de los combustibles refinados (gasolina, diésel y combustible para aviación), muy por encima de la cotización de la propia materia prima, lo que ha desencadenado un auge histórico en el sector del refino.

La propagación del reventón de petróleo en Estados Unidos se mantiene en niveles récord. El procesamiento de petróleo en China también ha aumentado significativamente, lo que podría indicar un deseo de aprovechar la situación de altos precios del combustible.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

El procesamiento de petróleo crudo en las refinerías estatales chinas ha aumentado significativamente y se sitúa en torno al promedio de los últimos 5 años.

Fuente: Bloomberg Finance LP

El procesamiento en refinerías privadas también se está recuperando, aunque se mantiene cerca de su nivel más bajo en cinco años. Cabe recordar que las refinerías privadas en China procesan principalmente petróleo procedente de fuentes sancionadas, incluido Irán.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Los grandes grupos de refino a escala mundial están operando a plena capacidad. Por ejemplo, Shell informó de una utilización de sus refinerías del 102 %, un nivel sin precedentes (el 100 % de capacidad es solo un valor teórico; en la práctica, el volumen procesado puede superar el que reflejan las cifras nominales), mientras que la producción de combustible para aviación aumentó un 20 % en comparación con el año anterior. Gracias a unos márgenes de refino (crack spreads) en niveles récord, los beneficios procedentes del comercio y del refino se han disparado. Sin embargo, el incremento de la actividad de las refinerías y el procesamiento masivo de crudo han provocado una rápida reducción de las reservas comerciales de petróleo en Estados Unidos, que han caído hasta niveles que los expertos califican de «peligrosamente bajos».

Costes económicos para los productores y perspectivas de los precios

Mientras que los operadores y las refinerías están obteniendo beneficios superiores a la media, los productores están sufriendo de forma directa las consecuencias económicas de la guerra. La economía de Arabia Saudí registró una caída interanual del 4,8 % del PIB en el segundo trimestre, el peor resultado desde la pandemia de 2020. La causa directa es el desplome del sector petrolero saudí, que se contrajo cerca de un 25 %. La producción de crudo continúa muy por debajo de los niveles previos al conflicto y las infraestructuras paralizadas —incluidas las de Catar, que han afectado a la producción de gas natural licuado (GNL) de Shell— están limitando la oferta.

La producción en Arabia Saudita cayó a niveles inferiores a los mínimos alcanzados durante la pandemia, e incluso después del reciente repunte, sigue siendo extremadamente baja.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Los precios en los mercados siguen caracterizándose por una alta volatilidad. El precio del crudo Brent oscila alrededor de los 88 USD, mientras que el petróleo WTI estadounidense se cotiza en torno a los 84-85 USD.

El precio sigue bajo presión hoy en día, incluso a pesar de la creciente escalada de la situación en Oriente Medio.

Fuetne: Bloomberg Finance LP, XTB

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB