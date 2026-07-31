Semiconductores rebotan, ¿suelo o trampa de mercado?

Un fuerte rebote tras semanas de caídas

El sector de semiconductores acaba de protagonizar su mejor sesión en más de un año. El índice SOX se disparó 8.19% el 30 de julio con su mayor ganancia diaria en 15 meses mientras el ETF SOXX subió 8.5% y el SMH avanzó 6.82%. Es un rebote violento que llega después de una caída cercana al 25% desde los máximos de finales de junio y que deja al mercado ante la pregunta clave del momento. ¿Esto es el inicio de la recuperación o solo un respiro dentro de una corrección mayor?

El impacto del informe de OpenAI en la IA

El detonante del desplome fue un golpe directo a la narrativa de la inteligencia artificial. Un reporte señaló que ingenieros de OpenAI encontraron optimizaciones de software capaces de reducir a la mitad los costos de inferencia disminuyendo el número de GPUs necesarias para operar sus modelos y el índice reaccionó con su mayor caída semanal desde abril de 2025. El castigo se concentró en la memoria donde Samsung y Micron junto a otras acciones ligadas a la IA acumularon caídas de entre 20% y 50% desde sus máximos mientras el KOSPI coreano llegó a retroceder 25%.

Los resultados de Microsoft y Lam Research como catalizador

El catalizador del rebote fue igual de contundente, Microsoft reportó un crecimiento sólido en Azure y anunció planes agresivos de expansión de capex. Su acción voló 15.5% en su mejor día desde 2008 agregando cerca de 450 mil millones de dólares de capitalización en una sola jornada, la mayor alza diaria registrada para una acción individual. Lam Research entregó resultados fuertes impulsados por demanda de IA con guía positiva y subió 18% en su mayor ganancia desde 1999. El mensaje del mercado fue claro. El gasto en infraestructura de IA sigue vivo y la ola se extendió a Asia con Samsung subiendo cerca de 13% y SK Hynix alrededor de 15% en el premarket coreano.

Ajuste y compresión de múltiplos en la valuación

En cuanto a valuación la corrección ya hizo su trabajo, el SOXX cotiza hoy cerca de 28 veces utilidades, de regreso al rango de 20 a 30 veces en el que el sector operó durante casi toda la última década y muy lejos de las más de 80 veces que llegó a pagar el mercado en el pico de euforia de 2025. La compresión del múltiplo vino por dos vías al mismo tiempo porque los precios cayeron con fuerza mientras las utilidades del sector crecieron a niveles récord y cuando las ganancias suben más rápido que el precio el múltiplo se comprime solo.

Factores a favor de haber alcanzado un suelo

Los argumentos para el suelo son sólidos, la valuación regresó a territorio histórico normal y JPMorgan señaló que el RSI del índice se acercaba a zona de sobreventa sin considerar que esto sea el inicio de una caída prolongada mientras Goldman Sachs identificó que el sector llegó a niveles donde históricamente ha encontrado soporte. Los resultados confirman que la demanda es real con Taiwan Semiconductor publicando un beneficio récord y las correcciones violentas son el ADN de esta industria ya que en la última década el SOX ha registrado seis caídas superiores al 20% y más de treinta retrocesos de al menos 10%, episodios que en su mayoría terminaron en nuevos máximos.

Riesgos y alertas de una posible trampa de mercado

Del otro lado la trampa también tiene fundamento, la volatilidad de esta misma semana lo demuestra porque apenas un día antes del rally nombres como KLA y Micron junto a Super Micro y Applied Materials perdían 8% o más en una sola sesión, señal de un mercado nervioso que se mueve por titulares. Si el software realmente puede hacer más con menos hardware el ritmo de compra de chips podría desacelerarse justo cuando los múltiplos asumen que las utilidades récord se sostienen. Además el capital ya venía rotando dentro del propio universo tecnológico saliendo de semiconductores hacia software y servicios más defensivos y un rebote de 8% en un activo sobrevendido no confirma por sí solo un cambio de tendencia porque los rebotes más violentos de la historia han ocurrido dentro de mercados bajistas.

Niveles clave en el análisis técnico del ETF

Respecto al gráfico podemos ver que la última zona de soporte relevante de todo el movimiento impulsivo cerca de los 445 dólares por acción en el ETF fue prácticamente testeada y respetó el nivel, aunque el impulso ha tenido tope en la directriz bajista en la parte superior del canal descendente. Será muy importante ver si hace un movimiento más bajo que el anterior y toca al 100% este soporte. Ahí habrá que cuidar el rompimiento de la zona porque abajo no encontramos volumen de negociación previo y dejaría el campo libre sin presión compradora para buscar los 370 dólares por acción. En caso contrario si llegara a superar los 560 dólares por acción en este gráfico de cuatro horas podríamos ver un rompimiento del canal y un cambio de estructura para posiblemente ir a buscar la zona de máximos anteriores.



Fuente: xStation5

Conclusión y la prueba definitiva de Nvidia

El contexto actual implica un mercado que dejó de comprar la historia de crecimiento infinito y empezó a exigir pruebas trimestre a trimestre, esta semana Microsoft entregó la primera prueba a favor del sector al confirmar que el capex de los gigantes de la nube sigue expandiéndose. La confirmación definitiva vendrá con los reportes que faltan y especialmente con Nvidia. Si las guías sostienen la tesis del gasto en IA este retroceso habrá sido una de esas correcciones que el sector regala cada cierto tiempo con la valuación de vuelta en zona razonable pero si aparecen señales de moderación en los pedidos el rally de esta semana quedará como el clásico rebote de alivio antes de otro tramo de caída. Así que la lectura es sencilla, el suelo técnico ya mostró señales reales y la valuación acompaña pero en un sector que se mueve el doble que el mercado en ambas direcciones el tamaño de la posición sigue importando más que la velocidad de entrada.

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Raúl Ojeda Espino

Analista Colaborador en XTB LATAM, especializado en Instrumentos Derivados.