S&P 500 en agosto: ¿qué dice la estacionalidad para las acciones?

Julio termina hoy y lo hace confirmando su reputación estadística, ya que se trata del mes con mejor retorno promedio de los últimos veinte años en el S&P 500, con un avance medio de +2,44%. Ahora el calendario gira hacia el tramo opuesto del año, justo cuando el índice llega con valuaciones exigentes, una rotación violenta dentro del sector tecnológico y una Fed que dejó de descartar un alza de tasas. ¿Qué tanto pesa un patrón estacional cuando el posicionamiento del mercado ya se ajustó de forma agresiva durante las últimas semanas?

Agosto no es un mes malo, pero abre el tramo más flojo del año

El mes promedió +0,16% y cerró en positivo en 60% de los años, con un mejor registro de +7,01% en 2020 y un peor resultado de -6,26% en 2015. Ese promedio, sin embargo, la mediana se ubica en +1,25%, muy por encima del promedio, lo que indica que la distribución está arrastrada hacia abajo por unos pocos años muy malos y no por una debilidad generalizada.

El problema aparece cuando se mira el mes siguiente, dado que septiembre es el único de los doce con retorno promedio negativo en la muestra, en -0,50%, y con apenas 55% de años positivos, de modo que la debilidad estacional no se concentra en agosto sino en el bloque que agosto inaugura. La trayectoria acumulada promedio refleja exactamente eso, porque la curva se aplana entre julio y septiembre después de un primer semestre ascendente, para retomar impulso recién en el último trimestre y cerrar el año en +10,39%.

Con el índice en 20,1 veces beneficios esperados, el rendimiento implícito de las utilidades ronda 5%, lo que deja una prima de apenas 0,3 puntos porcentuales frente a los bonos del Tesoro y reduce a mínimos la compensación por asumir riesgo accionario. Esa compresión golpea con especial fuerza a las compañías vinculadas a la inteligencia artificial, cuya valuación depende de utilidades esperadas a varios años vista y que, según datos de Seeking Alpha, operan con primas extraordinarias sobre su propio historial: Tesla cotiza a 174,1 veces beneficios futuros frente a un promedio de cinco años de 15,9 veces, Arm Holdings a 124,4 veces contra 24,2, Palantir a 83,3 frente a 23,6, AMD a 70,1 sobre la misma base y Meta Platforms a 18,8 veces contra 12,6.

A esa exigencia se suma la magnitud del gasto de capital. Un análisis de Reuters sobre estimaciones de consenso de LSEG muestra que el capex conjunto proyectado para 2026 de Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta y Oracle pasó de cerca de 485.000 millones de dólares en enero a 730.000 millones en julio. Para 2027, el aumento previsto frente a los niveles de 2025 asciende a 534.000 millones, mientras que el incremento del flujo de caja operativo se estima en 340.000 millones, es decir, 1,57 dólares de inversión adicional por cada dólar de generación de caja incremental. El mercado ya empezó a castigar esa asimetría, como quedó en evidencia cuando Tesla perdió más de 14% de su valor y Alphabet cerca de 7% tras sus resultados.

Conviene, aun así, no confundir exigencia con deterioro. FactSet entró a la temporada esperando un crecimiento de beneficios de 23,3% interanual para el segundo trimestre, frente a 18,8% a fines de marzo, y 57% de las compañías que emitieron guidance entregaron perspectivas positivas.

El posicionamiento ya se ajustó antes de que empiece agosto

El elemento que puede desactivar buena parte del argumento estacional es que la reducción de riesgo ocurrió durante julio. El responsable de cobertura de fondos de cobertura de Goldman Sachs, Tony Pasquariello, describió el mes como una demolición de las posiciones de consenso, con la mayor venta de exposición tecnológica global en más de cinco años y el mayor desapalancamiento registrado por su mesa de prime brokerage desde fines de 2022. El apalancamiento de los fondos long/short al factor momentum cayó al percentil 28 del rango del último año, mientras que los ETF apalancados sobre renta variable coreana redujeron sus activos desde 53.000 millones de dólares en los máximos de junio hasta 15.000 millones.

Ese ajuste convivió con una estabilidad llamativa en el índice, que se movió dentro de un rango de apenas 3,5% durante julio y llega a la última sesión a menos de 2% de sus máximos. Todavía más relevante resulta que las versiones de igual ponderación, de baja volatilidad y excluyendo compañías de IA marcaron máximos históricos esta semana, señal de que la amplitud mejoró mientras el liderazgo tecnológico corregía. El Nasdaq 100 ilustra la otra cara de esa rotación, ya que cede 8% desde sus máximos de junio y aun así acumula 12% en el año.

Los riesgos de corto plazo siguen concentrados en tasas, puesto que la Fed mantuvo su rango en 3,50%-3,75% esta semana con tres votos disidentes a favor de un alza, el rendimiento del bono a diez años llegó a tocar 4,7% y los futuros descuentan una probabilidad cercana a 63% de un incremento en septiembre. En ese escenario, la estacionalidad funciona menos como pronóstico y más como recordatorio de que el margen de error se estrecha cuando las valuaciones son altas y el costo del dinero deja de bajar.

Fuente: xStation5.

En gráfico diario, el S&P 500 mantiene una estructura alcista de fondo, aunque en las últimas semanas ha entrado en una fase de consolidación bajo la resistencia de 7.588, correspondiente al retroceso de Fibonacci del 61,8%. Tras rebotar desde la directriz alcista de corto plazo, el índice intenta estabilizarse nuevamente sobre la media móvil de 50 sesiones, que continúa actuando como soporte dinámico.

Mientras el precio se mantenga por encima de la zona de 7.340, el escenario principal sigue favoreciendo nuevos intentos de avance hacia 7.588 y, en caso de una ruptura confirmada, el siguiente objetivo se ubica cerca de 7.725, donde se encuentra el máximo de referencia. Por el lado bajista, una pérdida de 7.340 aumentaría el riesgo de una corrección hacia los soportes de 7.232 y 7.129. El RSI se mantiene en niveles neutrales, lo que refleja un equilibrio entre compradores y vendedores tras el fuerte avance de los meses anteriores, sin señales claras de sobrecompra ni de agotamiento extremo.