Serie Overbalance: USDCAD, AUDUSD y GBPUSD (19.05.2026)

Este análisis de la serie Overbalance tiene como objetivo identificar tres instrumentos financieros, analizados principalmente en temporalidades diaria/cuatro horas (D1/H4). El análisis utiliza únicamente la metodología Overbalance, la cual ayuda a identificar puntos donde una tendencia puede continuar o donde podría producirse una reversión.

El análisis de hoy cubre tres instrumentos, evaluados exclusivamente en términos de estructuras correctivas 1:1.

USDCAD

Desde abril hasta mayo, los precios del USDCAD siguieron una tendencia bajista; sin embargo, posteriormente se invalidó el patrón 1:1 marcado en rojo, lo que podría señalar el inicio de una corrección alcista mayor o incluso un cambio hacia una tendencia alcista. Actualmente, desde el mínimo del 1 de mayo, observamos una tendencia alcista local, dentro de la cual ya se han desarrollado dos correcciones de idéntica magnitud, marcadas en verde. El nivel clave de soporte permanece en 1.3711. Mientras el precio se mantenga sobre este nivel, el escenario de mayores avances sigue siendo válido.



USDCAD – temporalidad H4. Fuente: xStation

AUDUSD

El par AUDUSD probablemente cambió hacia una tendencia bajista. Primero, el patrón alcista 1:1 marcado en verde en el nivel de 0.7170 fue invalidado; segundo, este nivel fue testeado desde el lado opuesto y actualmente actúa como resistencia. Este patrón podría señalar una extensión del movimiento bajista. Para sugerir un retorno a una tendencia alcista, el precio necesitaría no solo volver sobre el nivel de 0.7170, sino también romper el nivel de 0.7190, donde se ubica el límite superior del nuevo patrón bajista 1:1.



AUDUSD – gráfico H4. Fuente: xStation

GBPUSD

Una posible reversión de tendencia también es visible en el gráfico de GBPUSD. El precio no logró mantener el soporte en el nivel de 1.3488, provocando un movimiento bajista significativo. Actualmente se mantiene un nuevo patrón bajista 1:1, marcado en rojo, con resistencia clave en el nivel de 1.3440. Mientras el precio permanezca bajo esta zona, el escenario base continúa siendo una extensión de la tendencia bajista.



GBPUSD – gráfico H4. Fuente: xStation