Sin paz en Irán, sin paz en el mercado

El discurso de Donald Trump sobre el conflicto con Irán no logró calmar los temores del mercado; por el contrario, parece haberlos intensificado.

Wall Street registra caídas relevantes en los principales índices. El Russell 2000 lidera las pérdidas, con futuros cayendo más de 2%. El S&P 500 y el Dow Jones muestran mayor resiliencia, con pérdidas que se moderan a 1,4%.

Datos macroeconómicos:

Se publicaron nuevos datos del mercado laboral en EE.UU. :

: El informe Challenger indica que los despidos podrían aumentar a 60,62k .

indica que los despidos podrían aumentar a . Las solicitudes iniciales de desempleo se ubicaron por debajo de lo esperado, en 202k .

se ubicaron por debajo de lo esperado, en . La BEA también publicó datos de comercio exterior. Las importaciones subieron a USD 372 mil millones y las exportaciones a USD 66,31 mil millones, resultando en un balance comercial de USD 57,3 mil millones, frente a expectativas de un déficit de USD 60,5 mil millones.

US100 (D1)

La demanda muestra señales claras de debilitamiento, y el precio se mantiene por debajo de la EMA200, lo que representa una señal bajista relevante. En el corto plazo, el nivel clave para los compradores es la zona de 23.600 puntos. Si este nivel se pierde, los vendedores podrían tomar el control y llevar al índice a testear los 23.000 puntos. Fuente: xStation5

Noticias corporativas: