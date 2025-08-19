Leer más

SoftBank adquiere participación en Intel; las acciones suben un 5% 💡

10:34 19 de agosto de 2025

Detalles de la operación

Intel (INTC.US) avanza más de 5 % en la preapertura de Wall Street tras conocerse que SoftBank invertirá US$2.000 millones en el fabricante estadounidense de chips. El conglomerado japonés comprará acciones a US$23 —un ligero descuento respecto al último cierre—, una señal interpretada por el mercado como renovada confianza en Intel, que en los últimos años ha cedido terreno en la carrera de semiconductores para IA frente a Nvidia y TSMC.

Edificio de intel
 

 

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente

Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil

Lectura estratégica para ambas partes

Para SoftBank, la operación expande su exposición en EE. UU., complementando su participación en Arm Holdings y la inversión en el proyecto Stargate. Para Intel, el ingreso de un inversor de perfil tecnológico y financiero global se percibe como respaldo en un momento en el que la compañía busca reacelerar su hoja de ruta y recuperar competitividad en procesos y empaquetado avanzados ligados a inteligencia artificial.

Reacción del mercado y contexto reciente

Trump apuntando hacia algun lado

La noticia contrasta con los días previos, cuando circularon reportes de que la administración de Donald Trump evalúa convertir subvenciones de la Ley CHIPS en una participación accionaria de hasta el 10 % en Intel, titulares que entonces presionaron a la baja la cotización. Hoy, en cambio, el anuncio de SoftBank actúa como catalizador positivo y ayuda a estabilizar las expectativas alrededor del valor y su financiación.

Qué mirar a corto plazo

El foco inmediato estará en:

  • El cierre efectivo y términos finales de la inversión (ritmo de desembolso y condiciones).

  • Posibles sinergias con el ecosistema Arm y proyectos de IA (incluido Stargate).

  • La evolución del pipeline industrial de Intel y cualquier novedad sobre apoyos públicos (vía CHIPS Act) que puedan coexistir con inversiones privadas.

Las acciones de Intel

Grafico de precios de las acciones de intel
 

Fuente: xStation

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Compartir:
Volver

Análisis de mercado

12.09.2025
20:49

Sentimiento mixto en Wall Street antes de las decisiones cruciales de la Fed 💡

El sentimiento en Wall Street está fuertemente dividido. Por un lado, el Nasdaq 100 sube un 0,4% y el S&P 500 avanza un 0,05%, mientras...

 19:04

Dólar hoy: el peso mexicano se mantiene estable en medio de cautela global

El dólar en México anota un avance intradía del 0,1%, con el tipo de cambio fluctuando entre un mínimo de 18.45 y un máximo...

 18:24

Las acciones de Pfizer y Moderna caen tras reportes en The Washington Post 📉

De acuerdo con The Washington Post, la administración Trump planea vincular las vacunas contra la COVID-19 con 25 muertes infantiles, lo que ha...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.