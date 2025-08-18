Soho House acepta oferta de US$1.800 millones y regresa a la propiedad privada

Un regreso a lo privado tras cuatro años de volatilidad en bolsa

La icónica cadena de clubes privados Soho House & Co dejará de cotizar en bolsa después de aceptar una oferta de compra por US$9 por acción, según reportó el Wall Street Journal. El acuerdo supone una valoración de US$1.800 millones de capital y cerca de US$2.700 millones de valor empresa.

La prima frente al último cierre bursátil del 15 de agosto de 2025 (US$7,64) asciende a 17,8 %, lo que generó una reacción inmediata en el mercado: las acciones de Soho House subieron alrededor de 16 % tras conocerse la noticia.

Claves del acuerdo

Precio y prima: US$9 por acción, con una prima del 17,8 % sobre el último cierre.

Valuación total: US$1.800 millones de capital; US$2.700 millones de valor empresa.

Compradores: Consorcio liderado por MCR Hotels . El empresario Ron Burkle conservará su participación, mientras que Apollo Global Management aportará más de US$700 millones en financiamiento.

Reacción bursátil: La acción avanzó cerca de 16 % inmediatamente después del anuncio.

Contexto y estrategia de la compañía

Fundada en 1995 en Londres, Soho House se ha consolidado como una de las marcas más exclusivas en el negocio de clubes privados y espacios para miembros, con presencia en las principales capitales del mundo.

La compañía había debutado en bolsa en 2021, pero desde entonces su trayectoria estuvo marcada por la volatilidad y dificultades para generar un crecimiento consistente bajo el escrutinio de los mercados públicos.

El regreso a la propiedad privada busca mayor flexibilidad operativa y financiera, permitiendo a Soho House avanzar en su estrategia sin la presión de reportes trimestrales ni la volatilidad del mercado accionario.

Próximos pasos de la operación

El acuerdo prevé que los accionistas públicos reciban pago en efectivo por sus títulos. La transacción está sujeta a aprobaciones regulatorias y a las condiciones habituales de cierre, con expectativa de finalización hacia finales de 2025.

De completarse, la compra marcará un nuevo capítulo para Soho House, que volvería a estar bajo el control de un consorcio de inversión, con respaldo financiero robusto para impulsar su próxima etapa de expansión.



