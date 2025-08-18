Applied Digital anuncia inversión récord; la acción alcanza un nuevo máximo histórico 🚀

Applied Digital (APLD.US) subió un 15% hasta los 16,35 USD por acción tras anunciar el inicio de la construcción de un centro de datos de inteligencia artificial (IA) valorado en 3.000 millones de dólares, denominado Polaris Forge 2, en Harwood, Dakota del Norte, a partir de septiembre de este año. La instalación, diseñada con una capacidad inicial de 280 megavatios y posibilidad de ampliación, tiene previsto iniciar operaciones en 2026 y alcanzar su plena capacidad a principios de 2027. La compañía ya ha asegurado más de 900 acres de terreno y el suministro energético a través de Cass County Electric Cooperative, con planes de contratar a más de 200 empleados a tiempo completo.

La nueva inversión amplía las operaciones de la compañía desde su actual centro Polaris Forge 1 en Ellendale y refleja la creciente demanda de infraestructura para computación en IA, en particular por parte de hyperscalers y centros de investigación. El CEO Wes Cummins reveló que Applied Digital ya se encuentra en avanzadas negociaciones con un hyperscaler con sede en EE. UU., lo que pone de relieve un sólido interés comercial incluso antes del inicio de la construcción. El proyecto también ha recibido apoyo de autoridades locales y cooperativas, que destacan su impacto positivo en el mercado laboral y económico.

Applied Digital, fundada en 2001 y con sede en Dallas, diseña y opera centros de datos optimizados para IA, orientados a cargas de trabajo en inteligencia artificial, blockchain, nube y redes. La empresa utiliza una tecnología de refrigeración exclusiva sin uso de agua. Tras el anuncio de la nueva inversión, la acción alcanzó un nuevo máximo histórico.