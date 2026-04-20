SQM cae 6% el viernes y extiende pérdidas el lunes: qué esperar antes de la junta del 23 de abril

El viernes, SQM perdió un 6,8% en una sola sesión cerrando a 88,80 dólares. Este lunes la caída continúa, aunque con mucha menor intensidad, alrededor de un -0,5% adicional, una moderación que sugiere digestión más que capitulación, pero que tampoco confirma que el piso está encontrado.

En dos sesiones, una acción que acumula +100% en un año y que había subido más de un 20% en los últimos 30 días ha devuelto una parte significativa de las ganancias recientes. La pregunta que el mercado se hace este lunes es si esa corrección es una toma de beneficios saludable antes de los próximos catalizadores o el inicio de un ajuste más profundo.

Por qué cayó el viernes y por qué continúa hoy

El detonante del viernes fue la apertura del Estrecho de Ormuz anunciada por el canciller iraní, que desplomó el WTI un 11% y enfrió en horas la percepción de urgencia energética que había sido uno de los tres motores del rally del litio en 2026. SQM no cayó sola, Petrobras perdió un 7%, Ecopetrol un 5,2% e YPF un 4,5%, pero mientras las petroleras cayeron por razones directas de precio del crudo, SQM cayó por algo más sutil, el mercado empezó a preguntarse si parte de la prima de seguridad energética que había llevado el carbonato de litio a CNY 160.000 por tonelada era temporal.

La moderación del lunes, solo un -0,5% adicional frente al -6,8% del viernes, sugiere que la presión vendedora se agotó en gran medida el viernes y que el precio está buscando equilibrio antes de los próximos catalizadores. Pero no es una señal de recuperación, es una pausa. Para que SQM confirme que el piso está en los 88-89 dólares necesita un catalizador real que reactive el interés comprador, y ese catalizador más cercano es la junta del 23 de abril.

Lo que los números dicen

El carbonato de litio en China acumula un +40% en lo que va de año impulsado por la paralización de minas en China a instancias de CATL, la suspensión de exportaciones de Zimbabwe y la demanda estructural de almacenamiento renovable, con China comprometida a duplicar su capacidad de carga eléctrica a 180 gigavatios para 2027 y BYD con un objetivo de 1,5 millones de unidades exportadas este año.

Performance del litio en lo que va del año. Fuente: Koyfin.

Con el LCE por encima de los 20 dólares por kg, los márgenes brutos del segmento de litio de SQM deberían expandirse desde el 26% histórico hasta aproximadamente el 40%, suficiente para más que compensar el impuesto especial de ventas del 34% que aplica sobre producción chilena a esos niveles de precio. El consenso para el primer trimestre estima un BPA de 1,40 dólares con ingresos de 1.540 millones, una mejora del 118% interanual en beneficios respecto al cuarto trimestre de 2025. En los últimos 90 días tres analistas revisaron estimaciones al alza y ninguno a la baja.

Correlación entre el litio y la producción de vehículos eléctricos en China. Fuente: S&P Global.

El riesgo que el viernes materializó parcialmente es que si el litio cede desde los CNY 160.000 actuales hacia los 130.000-140.000, las estimaciones del primer trimestre se revisarían antes de la publicación del 27 de mayo. Ese escenario no es el central, una vez que los factores estructurales de demanda siguen activos, pero es el que el mercado comenzó a pricear con la apertura del Estrecho.

La junta del 23 de abril

El miércoles, SQM celebra su junta general donde el directorio somete a votación la propuesta de elevar el dividendo del 30% al 50% del beneficio neto de 2025. Si se aprueba, el pago sería de 1,03 dólares por acción con fecha de pago el 14 de mayo.

En el contexto de dos sesiones de caídas, la junta adquiere un peso adicional, porque SQM cerró 2025 con 1.800 millones de dólares en caja y un beneficio neto de 588 millones, recuperándose de la pérdida de 404 millones de 2024. Elevar el dividendo en ese contexto es una señal directa de que la dirección confía en que el ciclo actual de precios del litio es sostenible. Si la junta aprueba la propuesta, es el catalizador más concreto disponible para frenar la corrección esta semana, si la rechaza o la condiciona, el mercado lo leerá como cautela sobre el ciclo y la presión vendedora podría continuar.

Dónde está la valoración tras dos sesiones de caídas

Con el precio alrededor de los 88 dólares, SQM cotiza a un PE forward de 17,1 veces para 2026, una compresión significativa respecto al PE TTM de 43,2 veces que refleja la mejora esperada en beneficios. Deutsche Bank mantiene compra desde enero y JP Morgan tiene Overweight desde diciembre, con un precio objetivo de consenso en torno a los 106 dólares usando un PE de 15 veces sobre el BPA proyectado con LCE en 20 dólares por kg.

El valor intrínseco es cercano a los 75,33 dólares en el modelo más conservador y 114,61 dólares en el DCF. Con el precio actual alrededor de los 88 dólares, la corrección de las últimas dos sesiones ha reducido el riesgo de entrada respecto a los máximos recientes pero no convierte a SQM en una compra obvia, el precio sigue por encima del valor intrínseco conservador y la incertidumbre sobre el precio del litio en el segundo semestre no ha desaparecido.

Análisis Técnico de la acción

Desde el mínimo de finales de 2024 en torno a los 28 dólares, SQM (SQM.US) ha desarrollado un canal alcista estructural con pendiente pronunciada, apoyado en la recuperación de la SMA de 50 períodos, actualmente en 77,35 dólares, que actúa como soporte dinámico inmediato.

El precio cotiza en 88,01 dólares, por encima también de la SMA de 200 en 59,25 dólares, lo que confirma el cambio de tendencia de largo plazo. Los retrocesos de Fibonacci proyectan resistencias clave en 93,34 dólares (nivel 61,8%), 110,98 dólares (100%) y 139,44 dólares (161,8%), siendo la zona de 108-111 dólares la más relevante en el escenario alcista de mediano plazo, pues coincide con el techo del rectángulo de distribución de 2022. El RSI no muestra sobrecompra, dejando margen técnico para una extensión del movimiento, aunque una ruptura por debajo de los 77 dólares invalidaría la estructura y abriría la puerta a una corrección hacia los 62-65 dólares.

Fuente: xStation5.