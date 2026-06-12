El petróleo cae 2,5% hasta US$88 mientras se alivian las tensiones en Medio Oriente 📉 ¿Terminó la tendencia alcista?

Los precios del petróleo caen con fuerza hoy, retrocediendo cerca de 2,5% hasta situarse justo por debajo de los US$88 por barril, después de que Donald Trump cancelara el ataque militar contra Irán anunciado ayer y señalara que ahora se está ultimando un acuerdo de alto el fuego. Funcionarios iraníes también han indicado que las negociaciones avanzan hacia un posible acuerdo.

El crudo Brent se encamina a su primer cierre por debajo de los US$88 por barril desde la semana inicial del conflicto. La caída refleja una rápida reversión de las primas de riesgo geopolítico, a medida que los inversionistas incorporan cada vez más la posibilidad de una solución diplomática y la reapertura del estrecho de Ormuz.

Según reportes recientes, un acuerdo preliminar podría firmarse tan pronto como el domingo, mientras funcionarios iraníes han indicado que el texto marco está cerca de completarse. El borrador contendría 14 disposiciones, incluida la reapertura del estrecho de Ormuz y un período de negociación de 60 días que abordaría preocupaciones relacionadas con armas nucleares y asuntos de enriquecimiento de uranio.

Petróleo (gráficos H1 y D1)

Al observar los precios del petróleo, el contrato puso a prueba la media móvil exponencial de 200 sesiones —EMA200, línea roja— cerca de los US$85,5 por barril, antes de recuperar parte de sus caídas. Mantener la zona de US$85 como soporte podría resultar crucial para los alcistas, especialmente considerando las reacciones previas del precio en esta área, reflejadas en múltiples sombras inferiores largas en las velas recientes.

Si persisten las tensiones geopolíticas, una ruptura sostenida por debajo de estos niveles parece poco probable. Por otro lado, si las negociaciones con Irán avanzan con éxito y el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz vuelve a la normalidad, el mercado podría considerar cada vez menos probable un regreso por encima de los US$100 por barril. En ese escenario, el petróleo podría quedar bajo presión para volver a poner a prueba los niveles previos al conflicto, cerca de los US$74 por barril.

Ese movimiento implicaría una caída de aproximadamente 17% desde los niveles actuales. Las resistencias clave basadas en retrocesos de Fibonacci se ubican actualmente en torno a los US$93 y US$97 por barril. Aunque el fin de la fuerte tendencia alcista del petróleo aún no está confirmado, la probabilidad de una reversión de tendencia más amplia parece ahora mayor que en cualquier otro momento desde que comenzó el conflicto, entre fines de febrero y comienzos de marzo.

Fuente: xStation 5