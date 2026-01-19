Sube el cobre: aranceles de Trump debilitan al dólar y benefician a los metales

-
El cobre retomó las ganancias impulsado por un dólar más débil tras las amenazas arancelarias de Trump a Europa. En paralelo, China confirmó un crecimiento del PIB del 5% en 2025, cumpliendo el objetivo del gobierno pese a la desaceleración de los últimos meses.
El cobre sube en medio de señales cruzadas
El cobre sube 0,8% hasta los US$12.928 por tonelada en la bolsa de metales de Londres. Otros metales tuvieron resultados mixtos: el níquel avanzó 2,8%, mientras que el aluminio registró pocos cambios.
El movimiento se produce tras el anuncio de Trump de imponer aranceles a ocho países europeos —incluyendo Alemania y Reino Unido— que se oponen a su plan de adquirir Groenlandia. La amenaza provocó una caída del dólar, lo que benefició a las materias primas denominadas en la moneda estadounidense.
Los metales preciosos se dispararon a máximos históricos como refugio, y parte de esa presión compradora pareció extenderse a los metales básicos. Sin embargo, una guerra comercial entre EE.UU. y Europa probablemente sería negativa para la demanda industrial de cobre a mediano plazo.
China cumple meta pero la crisis inmobiliaria persiste
China publicó datos que cumplieron las expectativas. El PIB creció 5% en 2025, según la Oficina Nacional de Estadísticas, alcanzando el objetivo del gobierno pese a una pronunciada desaceleración en los últimos meses del año.
Sin embargo, el panorama de fondo es más matizado. Los precios de las viviendas en China cayeron en diciembre, indicando que la crisis inmobiliaria —que ha afectado históricamente la demanda de metales— está lejos de terminar.
Lo que sí ha impulsado las ganancias recientes es la intensa inversión especulativa en metales dentro de China. Operadores y fondos han volcado capital hacia commodities en las últimas semanas, contribuyendo al rally del cobre.
Demanda estructural y oferta limitada
El cobre ha subido durante los últimos cinco meses sostenido por escasez de oferta y demanda respaldada por el auge de la inteligencia artificial.
Factores de demanda:
- Los centros de datos requieren grandes cantidades de cobre para cableado e infraestructura eléctrica.
- Los vehículos eléctricos consumen aproximadamente cuatro veces más cobre que los automóviles convencionales.
- Los parques eólicos y solares demandan volúmenes significativamente mayores que las centrales tradicionales.
- Los analistas prevén demanda adicional por aplicaciones de defensa.
Factores de oferta:
- En los últimos años se han producido menos descubrimientos de yacimientos.
- Los recursos se encuentran a mayor profundidad que nunca.
- Construir nuevas minas toma años debido a permisos y sobrecostos.
- Según S&P Global, se estima un promedio de 17 años para que un nuevo descubrimiento entre en producción.
Perspectiva tecnica
El cobre conserva su estructura alcista, enfrentando una resistencia crítica en los US$13.270 por tonelada. Una ruptura de este nivel despejaría el camino hacia nuevos máximos históricos, aunque será determinante monitorear la evolución del riesgo geopolítico vinculado a la administración Trump.
Fuente: xStation5
