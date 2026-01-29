Subida de récord en el precio de la plata, con un +65% durante el mes de enero

El mercado de la plata muestra una clara divergencia entre los flujos institucionales y la demanda minorista. Los ETFs de plata redujeron sus tenencias en alrededor de 5,1 millones de onzas troy en la última sesión, lo que marca el quinto día consecutivo de salidas y eleva las ventas netas totales desde principios de año a casi 29 millones de onzas. Esto apunta a una toma de beneficios o un reequilibrio de cartera por parte de los grandes inversores tras un repunte de precios excepcionalmente fuerte. A pesar de esto, el sentimiento general hacia los metales preciosos sigue siendo alcista, respaldado por un dólar estadounidense más débil, las expectativas en torno a la política monetaria estadounidense y la creciente incertidumbre geopolítica, factores que están impulsando el conjunto de metales preciosos.
Las tenencias de ETF de plata han estado cayendo desde mediados de diciembre de 2025. A pesar de ello, la plata ha subido un 65% en lo que va del año, impulsada por una fuerte demanda minorista y especulativa.
Fuente: Bloomberg Finance L.P.
Desde la perspectiva de precios, la plata se mantiene extremadamente fuerte. Los precios han alcanzado nuevos máximos históricos por encima de los 119 dólares por onza y ya han subido casi un 65% desde principios de año, tras un impresionante repunte del 146% en 2025.
Fuente: XTB Research
Mensualmente, la plata ha registrado dos incrementos extraordinarios: un 25,9% en diciembre de 2025 y un 64,9% en enero de 2026. Enero también es históricamente el mes más fuerte para la plata. En cambio, febrero y marzo han experimentado correcciones con mayor frecuencia.
La demanda física está en auge en Asia, especialmente en Hong Kong y el sur de China, donde los inversores consideran cada vez más la plata como una alternativa real al oro. Las tiendas están agotando sus lingotes de plata en cuestión de horas, y los fabricantes de joyas están cambiando la producción del oro a la plata.
Precio de la plata
Fuente : Plataforma de XTB
Resumen diario: jornada histórica para los metales preciosos; la PLATA pierde 30%; el DÓLAR se fortalece 💡
¿Estalló la burbuja de los metales preciosos? 🚨 La PLATA se desploma más de 33% en un solo día
Tres mercados a seguir la próxima semana (30.01.2026)
Trump autoriza aranceles a países que suministran petróleo a Cuba
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.