Toyota sube previsiones pese a caída del beneficio operativo

Ingresos: 12,38 billones de yenes, un alza del 8%, superando el consenso de 12,18 billones.

Beneficio neto: aumento del 62%, alcanzando los 932 mil millones de yenes.

Beneficio operativo: caída del 27% interanual, un punto preocupante.

China puede producir más autos y Estados Unidos puede comprar más, pero Toyota sigue siendo el líder mundial en ventas. El gigante automotriz japonés publicó sus resultados.

La diferencia entre beneficio operativo y beneficio neto se explica en gran parte por retornos de inversiones y efectos cambiarios. El beneficio operativo, por sí mismo, estuvo bajo fuerte presión por costos laborales y aranceles adicionales en Estados Unidos.

Estrategia y perspectivas

La compañía comunicó una serie de elementos clave sobre su estrategia futura. Toyota mantiene su enfoque de expansión simultánea en múltiples segmentos de la industria. Para muchas compañías esto sería complicado, pero Toyota, por su escala, no solo puede permitírselo, sino que está en posición de maximizar beneficios con riesgos relativamente bajos.

La expansión incluye inversiones paralelas en el mercado de vehículos eléctricos (EV) y híbridos. Los vehículos de bajas emisiones representan ya el 46,9% de las ventas.

Toyota también sigue otras tendencias del sector, destacando su nuevo sistema “Arene” y su avance hacia los Software Defined Vehicles.

Mostrando confianza, Toyota elevó su previsión para el cierre del año fiscal. Para finales de FY2026, se espera un beneficio operativo de 3,4 billones de yenes, por encima de la estimación previa de 3,2 billones.

El mercado reaccionó con cierta preocupación al fuerte descenso del beneficio operativo y al impacto de los aranceles. Inicialmente, la compañía cayó alrededor de 1,6%, pero las previsiones positivas permitieron que su valoración regresara posteriormente a niveles previos.

